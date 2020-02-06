Erkeği Vücudundan Tanıyın! İşte Muhteşem İpuçları...

Kredi kartını ortaya atıyorsa Biriyle yeni tanıştığınızı düşünün. İlk defa yemeğe çıkıyorsunuz, hesap geldiği anda kredi kartını masaya koyuyor. Sonrasında bir gece kulübüne geçiyorsunuz ve yine aynı şey yaşanıyor.



Bu, zaman zaman nezaket gösterisi gibi görülse de, sizinle konuşmadan bu şekilde davranan birinin yeterince olgunlaşmamış olduğunu düşünebilirsiniz. Eğer ödemelerini nakit olarak yapmayı tercih ediyorsa, bundan özgürlüğüne düşkün biri olduğunu çıkarabilirsiniz.



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