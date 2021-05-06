Endometriozis (Çikolata Kisti) Nedir, Belirtileri Nelerdir? Endometriozis Hakkında Merak Edilenler
Üreme çağındaki kadınlarının sık hastalıklarından biri olan endometriyozis (çikolata kisti), günümüzde yaşam kalitesini oldukça sınırlayan ve sinsice ilerleyen ciddi bir sorundur. Peki endometriozis (çikolata Kisti) nedir, belirtileri nelerdir? Endometriozis hakkında merak edilenler...
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Üreme çağındaki kadınlarının sık hastalıklarından biri olan endometriyozis (çikolata kisti), günümüzde yaşam kalitesini oldukça sınırlayan ve sinsice ilerleyen ciddi bir sorundur. Peki endometriozis (çikolata kisti) nedir, belirtileri nelerdir? Endometriozis hakkında merak edilenler...
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Belirtileri ve şiddeti, hastalığın yerleştiği bölgeye göre farklı bulgulara yol açan bu endometriozis, çoğu zaman başka hastalıklar ile de karışabiliyor. Hatta bazen hiç bulgu vermiyor. Böylece tanı konulmaksızın yıllar geçebiliyor. Üreme çağındaki kadınların yüzde 10'unda ve kısırlık nedeniyle doktora başvuran kadınların yüzde 40'ında endometriozise rastlandığını belirten Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Emre Pabuçcu, konuyla ilgili detaylı bilgiler paylaştı.
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Endometriozis nedir?
Endometriozis, Rahmin iç tabakasında bulunması gereken ve hormonlara duyarlı bir doku olan endometrium dokusunun rahim dışında başka organlara yerleşmesi ve yerleştiği bölgede büyüyüp gelişerek hastalık oluşturması olarak tanımlanabilir.
Neden olur?
Endometriozisin bilinen bir nedeni yok, ancak genetik yatkınlık önemli. Annesinde ya da kız kardeşinde endometriozis olan kadınlar, hastalığa yakalanma açısından daha risklidir. Çevresel faktörler de hastalığın gelişiminde rol oynar.
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Endometriozis belirtileri nelerdir?
Endometrioziste görülen yaygın belirti ve şikayetler şunları içerebilir;
Ağrılı adet dönemleri (Dismenore): Pelvik ağrı ve kramplar genellikle adet kanaması öncesinde başlar ve siklus sürecinde birkaç gün devam eder. Ayrıca bel ve karın ağrısı da olabilir. Bu ağrılar oldukça şiddetli olabilir.
İlişki sırasında ağrı: Endometrioziste ilişki sırasında veya sonrasında ağrı görülür.Dışkılama veya idrara çıkma sırasında ağrı: Daha sık olarak adet dönemlerinde belirginleşen dışkılama ya da idrar yapma sırasında ağrı şikâyetleri olabilir.Aşırı kanama: Zaman zaman adet dönemlerinde aşırı kanama veya dönemler arasında anormal kanama görülebilir.
İnfertilite: Çocuk sahibi olmada zorluk çeken çiftlerin yaklaşık yarısında endometriyozis saptanabilir.
Diğer belirti ve bulgular: Özellikle adet dönemlerinde artan yorgunluk, ishal, kabızlık, şişkinlik, bulantı gibi belirtiler görülebilir.
Özellikle adet dönemlerinde çok şiddetli ağrıları olan kişilerin, özellikle de çocuk sahibi olma konusunda sorunları da var ise, bu durumdan şüphelenmesi ve doktora başvurması oldukça önemli.
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Nasıl tedavi edilir?
Endometriozis tedavisi hastalığın yaygınlığı, seviyesi, bulgular ve gebelik düşünülüp düşünülmemesine göre değişiklik gösterebilir. İlaç tedavisi, ameliyat ya da her iki yöntemin birlikte kullanımı söz konusu olabilir. Gebelik istemi varsa, yaş ve yumurtalık kapasitesi değerlendirilerek tedavi planlanır. Hangi tedavinin, kime, ne kadar süreyle uygulanacağı soruları hasta ile hekimi arasında, hastanın durumuna göre şekillendirilir.
İnfertilite tedavisinde eğer çiftin tetkikleri iyi ise beklenebilir veya aşılama yapılabilir. Ancak over rezervi az, geçirilmiş yumurtalık cerrahisi olan, ileri yaş (>37) ve spermde sorun olduğu durumlarda vakit kaybetmeden tüp bebek tedavisi düşünülebilir.
Süreklilik gösteren, fonksiyonları kısıtlayan ve ilaç tedavisine cevap vermeyen ağrı yakınması olması durumunda, endometriozis doku tanısının gerekli görüldüğü, bağırsak ya da idrar yolları tıkanıklığının olduğu durumlarda cerrahi tedavi uygulanır. Endometriozis cerrahisi minimal invaziv cerrahi ve endometriozis cerrahisi konusunda deneyimli kadın doğum uzmanları tarafından ilgili merkezlerde yapılmalıdır.