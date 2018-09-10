En Sık Yapılan 9 Makyaj Hatası

Doğru bir makyajla daha bakımlı ve daha güzel görünmek mümkünken en ufak bir hata makyajınızı riske atabilir.
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1
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İşte makyaj yaparken en sık yapılan hatalardan bazıları...
2
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Nemlendiriciyi unutmak
İyi bir makyajın olmazsa olmaz şartı, nemlendirilmiş ve pürüzsüz bir cilttir. Yüzünüze uygun su veya yağ bazlı bir nemlendirici ile yüzü nemlendirmeden makyaj yapmaya başlamak, kötü bir görüntünün habercisidir.
3
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Yanlış ışıklandırma
Yeterince ışıklandırılmayan bir aynada makyaj yaptıktan sonra gün içinde herhangi bir yerde kendinizi gördüğünüzde gözlerinize inanamayabilirsiniz. Makyaj yaparken en dikkatli olunması gereken şey şüphesiz ki ışıklandırmadır.
4
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Yüz şeklini bilmemek
Gözlerinizin düşük kapaklı mı badem mi olduğu, burnunuzun şekli, yanaklarınız gibi yüz şeklini belirleyici bölgelerin birbirinden farklı makyaj uygulama esasları vardır. Yüz şeklinizi doğru tespit ederseniz, kontür ve aydınlatıcı gibi malzemeleri doğru yerde kullanabilirsiniz.
5
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Aşırı rimel
Göz alıcı bakışları sağlayan en etkili kısım olan kirpikler, aşırıya kaçan uygulamalarda ya da eskimiş rimel kullanımı gibi durumlarda, makyajınızı kötü gösterebilir. Aşırıya kaçan rimeller kirpikte topaklanma yaparak kötü bir görünüme neden olacaktır.
6
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Kapatıcıyı hatalı kullanmak
Kullanımı basit görünse de aslında en riskli malzemelerden birisi kapatıcılardır. Kapatıcıyı yanlış yerde kullanmak veya aşırı kullanmak cildinizin olduğundan yaşlı ve kuru görünmesine neden olacaktır.
7
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Aşırıya kaçan fondöten
Tıpkı kapatıcı gibi fondöten de riskli makyaj malzemelerinden birisidir. Ten rengine uymayan fondöten seçmek ya da doğru fondöteni aşırı derecede kullanmak cildinizde makyajın kalıcı olmamasına neden olacaktır.
8
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Abartılı kaş rengi
Son günlerin modası dikkat çekici kaşlar tıpkı moda olan her şey gibi, herkese aynı şekilde yakışmıyor. Ten renginize yakışıp yakışmadığından emin olmadan kaşlarınızı fazla boyamanız, ifadenizi ve bakışlarınızı olumsuz etkileyerek kötü bir görünüme neden olur.
9
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Fazla parıltı
Sedefli farlar, ışıl ışıl aydınlatıcılar, renkli nemlendiriciler, neon renkte rujlar, ışıltılı allıklar; her ne kadar son zamanların makyaj trendi olarak bilinseler de hepsini aynı anda kullandığınız bir makyajla güzel ve etkileyici görünmeniz ne yazık ki mümkün değil.
10
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Tüm yüze bronzer
Özellikle yaz günlerde tercih edilen bronzerı tüm yüze uygulamak en sık yapılan makyaj hatalarından birisidir. Olduğunuzdan daha esmer ve kemiksiz görünmenize neden olacak bu hatayı önlemek için bronzerı sadece yanaklar, burun ve T bölgesinde kullanmalısınız.