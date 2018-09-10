En Sık Yapılan 9 Makyaj Hatası

Tüm yüze bronzer Özellikle yaz günlerde tercih edilen bronzerı tüm yüze uygulamak en sık yapılan makyaj hatalarından birisidir. Olduğunuzdan daha esmer ve kemiksiz görünmenize neden olacak bu hatayı önlemek için bronzerı sadece yanaklar, burun ve T bölgesinde kullanmalısınız.



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