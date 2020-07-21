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GeriKişisel Bakım En Sık Yapılan 10 Cilt Bakım Hatası
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Hürriyet
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Haberler >Mahmure >Güzellik Bakım >Kişisel Bakım>En Sık Yapılan 10 Cilt Bakım Hatası
Kişisel Bakım
MAHMURE ÖZEL

En Sık Yapılan 10 Cilt Bakım Hatası

Cildinize çok iyi baktığınızı düşünmenize rağmen beklediğiniz sonucu alamıyor, cilt sorunları ile karşı karşıya mı kalıyorsunuz? Belki de bazı şeyleri yanlış yapıyorsunuzdur.

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En sık yapılan 10 cilt bakım hatasını anlatıyoruz. Bir bakın, belki listede sizin de yaptığınız bir şeyler vardır...

2Sık sık yüze dokunmak
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Sık sık yüze dokunmak

Sürekli yüzer dokumak, ellerde biriken bakteri, kir ve virüslerin yüzünüze geçmesine neden olur. Bunun sonucunda ise akne ve doku eşitsizliği başta olmak üzere pek çok cilt sorunu meydana gelir. Ellerinizi yüzünüzden uzak tutun.

3Makyajla uyumak
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Makyajla uyumak

Bunun cilde verdiği zarar emin olun ki sandığınızdan çok daha fazla. Makyaj ürünleri yüzde birkaç saat durması için tasarlanmıştır, gün ve gece boyu değil! Üşengeçlik yaparak makyajla uyumak ise erken yaşlanma, sivilce, siyah nokta gibi sorunlara neden olur. Eve girer girmez ilk yapacağınız şey makyajınızı çıkarmak olmalı.

4Doğru temizlememek
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Doğru temizlememek

Cilt temizliği, sağlıklı bir görünüm için en çok dikkat etmeniz gereken adımların başında geliyor. Sadece uyumadan önce değil, sabah kalkınca da cildinizi temizlemelisiniz. Sabahları daha hafif içerikli bir temizleyici, akşamları ise derinlemesine temizleyici bir üründen yardım almalısınız.

5Peeling yapmayı abartmak
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Peeling yapmayı abartmak

Cilde peeling yapmak, ölü derilerden kurtulmaya, cildi derinlemesine temizlemeye ve doku yenilemeye yardımcı oluyor. Ancak unutmayın ki her şeyin fazlası zarar. Haftada iki kereden fazla peeling yaparsanız cildinizde hassasiyet, kızarıklık, tahriş gibi sorunlar meydana gelebilir.

6Güneş koruyucuyu ihmal etmek
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Güneş koruyucuyu ihmal etmek

Uzmanlar, güneş koruyucunun önemini her fırsatta dile getiriyor. Sadece yaz aylarında, deniz kenarında değil tüm yıl boyunca düzenli olarak güneş koruyucu kullanmak sağlıklı bir cildin anahtarı niteliğinde.

7Cilde nazik davranmamak
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Cilde nazik davranmamak

Cilt bakım ürünlerini nasıl uyguluyorsunuz? Cilt kremlerini ve serumları ovuşturarak sürmek, göz çevresi kremlerini sert hareketlerle uygulamak, avuçta ısıtılarak kullanılması gereken ürünleri ısıtmadan uygulamak hem kullandığınız ürünlerden verim alamamanıza hem de cildinizi yıpratmanıza neden olur. 

8Dekolte bölgesini ihmal etmek
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Dekolte bölgesini ihmal etmek

Birçok kişi cilt bakımı yaparken sadece yüz bölgesi ile sınırlı kalıyor. Oysa yüzünüz için kullandığınız ürünler dekolte bölgesine de iyi geliyor. Ayrıca dekolte bölgesinin dış etkenlere en az yüz kadar maruz kaldığını ve yaşlanma belirtilerinin ilk ortaya çıktığı yerlerden olduğunu da unutmamak gerekiyor.

9Gereğinden fazla ürün kullanmak
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Gereğinden fazla ürün kullanmak

Cildinize uyguladığınız ürünleri fazla fazla sürmek daha fazla verim almanızı sağlamaz aksine cildinize zarar verirsiniz. Nemlendirici kremleri yüz için bezelye büyüklüğünde göz çevresi için ise pirinç büyüklüğünde kullanmanız yeterli olacaktır. Maskeler ve temizleyicileri ise üzüm tanesi büyüklüğünde kullanmalısınız.

10Yağlı cilde nemlendirici sürmemek
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Yağlı cilde nemlendirici sürmemek

Cilt bakımında en sık yapılan hatalardan biri de yağlı cildin nemlendiriciye ihtiyacı olmadığını düşünmek. Her cilt neme ihtiyaç duyar. Önemli olan cilt tipinize uygun bir ürün bulmak.

11Son kullanma tarihine bakmamak
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Son kullanma tarihine bakmamak

Tükettiğimiz besinlerin son kullanma tarihine bakıyoruz da cildimize kullandığımız ürünlerin neden bakmıyoruz? Her kozmetik ürünün üzerinde o ürünün kaç ay boyunca kullanılabileceği yazar. Bu süre geçince ürünün yapısı bozulmaya başlar ve kullanma devam ederseniz cildinize zarar verir.

Kaynak Fotoğraflar: iStock

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