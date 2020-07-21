En Sık Yapılan 10 Cilt Bakım Hatası

Dekolte bölgesini ihmal etmek Birçok kişi cilt bakımı yaparken sadece yüz bölgesi ile sınırlı kalıyor. Oysa yüzünüz için kullandığınız ürünler dekolte bölgesine de iyi geliyor. Ayrıca dekolte bölgesinin dış etkenlere en az yüz kadar maruz kaldığını ve yaşlanma belirtilerinin ilk ortaya çıktığı yerlerden olduğunu da unutmamak gerekiyor.