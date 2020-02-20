En Sık Görülen 6 Cinsel Fobi

Fobi dendiğinde hepimizin aklına önce yükseklik fobisi, karanlık fobisi, iğne ya da böcek fobisi gibi şeyler gelir. Peki ya cinsel fobiler hakkında ne kadar fikir sahibiyiz? Türkiye'de her 10 kadından dan 1’inde cinsel fobi görüldüğünü biliyor muydunuz? Toplumumuzda çok sık rastlanılan ve tedavi edilmezse bireyde tahmin ettiğimizden daha fazla hasara yol açabilen cinsel fobilere gelin bir göz atalım...