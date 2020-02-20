MAHMURE ÖZEL
En Sık Görülen 6 Cinsel Fobi
Onu çok seviyor, vakit geçirmeye bayılıyor ancak cinsel temasına olumlu veremiyor musunuz? Sebebi cinsel fobileriniz olabilir!
Kişilerin yaşadıkları sosyal çevrelerine ve deneyimlerine dayanarak oluşan bazı korkular vardır. Bu korkuların normal düzeyin üstüne çıkması ve mantıksız nedenlere dayandırılma haline fobi denir. Fobiler ise kişinin hayatını engellemeye başladığı zaman 'ruhsal rahatsızlık' olarak değenlendirilir.
Fobi dendiğinde hepimizin aklına önce yükseklik fobisi, karanlık fobisi, iğne ya da böcek fobisi gibi şeyler gelir. Peki ya cinsel fobiler hakkında ne kadar fikir sahibiyiz? Türkiye'de her 10 kadından dan 1’inde cinsel fobi görüldüğünü biliyor muydunuz? Toplumumuzda çok sık rastlanılan ve tedavi edilmezse bireyde tahmin ettiğimizden daha fazla hasara yol açabilen cinsel fobilere gelin bir göz atalım...
Vajinismus
Bu kelimeyi hepimiz mutlaka duymuşuzdur. Vajinismus, kadının cinsel ilişkiyi istediği halde girememe durumudur. Bu durumda partnerinin bilmesi gereken en önemli şey; bu durumun irade dışı olduğudur. Kişi kendini kasabilir, eşini itebilir ve ilişkiyi reddedebilir.
Androfobi (Erkeklerden korkma)
Androfobi, erkeklerden anormal düzeyde korkma, nefret etme durumudur. Androfobi yaşayan kadınlar, erkeğin yaptığı romantik davranışları, onunla ilgilenmesini, hediyeler almasını hatta gülümsemesini bile kadınlara yaklaşmak için yapılan bir oyun olarak görürler. Erkeklerle temas kurmazlar, erkeklerin bulunduğu ortamlarda bulunmak istemezler.
Genofobi (Seks korkusu)
Genofobi, androfobiden farklı olarak erkeklerden değil, seksten korkma halidir. Yakınlaşmaktan korktukları için partnerlerinden uzak dururlar. Bu da aradaki iletişimi zedeleyebilir. Geçmişte cinsel istimara, tacize uğramış olmak genofobinin oluşmasına neden olabilir. Böyle olayı yaşayan insanların güven duygusu yıkılır ve korku oluşur.
Agrafobi (Cinsel istismar korkusu)
Agrafobi, kişinin her an cinsel istismara uğrama korkusudur. Geçmişte yaşanan istismar durumları agrafobi oluşmasını tetikleyebilir. Bu fobiye sahip olanlar, herkesten zarar geleceğini düşünerek sağlıklı ilişkiler kuramaz. Kimi insanlarda ise geçmişe dayalı yaşadığı olayla değil, izlediği ‘cinsel istismar’ konulu bir film ya da diziden etkilenerek bu fobi oluşur.
Venüstrafobi (Güzel kadınlardan korkma)
Erkeklerde çok daha fazla görülen venüstrafobi, güzel kadınlardan korkma halidir. Venüstrafobisi olan erkekler, güzel kadınlarla beraber olmaktan korkarlar. Venüstrafobisi olan bir erkeğin vücudu güzel bir kadın gördüğünde kalp atışının hızlanması, terleme gibi tepkiler verir.
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