En Sağlıklı Çikolata: Bitterin Sağlığa Müthiş Faydaları

Bu güçlü antioksidan etkiden faydalanabilmek için çikolata seçimi yapılırken birkaç kriter göz önünde bulundurulmalıdır. Kakao ne kadar az işlenmiş olursa antioksidan etkisi o kadar sağlam kalmış demektir. Bu nedenle %70 ve üzeri kakao içeren, daha az işleme maruz kalmış bitter çikolata ürünlerinden yana tercih yapılmalıdır.