En İyi Zombi Dizileri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Zombi Dizileri Listesi Ve Önerisi (2020)
Zombi temalı olan diziler sadece ülkemizde değil aynı zamanda dünyada da oldukça fazla sevilmektedir. Bambaşka bir teması ve bambaşka bir oyunculuk ile izleyicinin karşısına çıkan zombi dizileri her zaman ilgi çeken dizilerden olmuşlardır. Netflix gibi platformlarda da zombi temalı olan diziler bir hayli fazla izlenmektedir. Peki, en iyi zombi temalı olan diziler hangileridir? Gelmiş geçmiş en çok beğenilmiş zombi dizileri nelerdir? İşte mutlaka seyretmeniz gereken zombi dizileri.
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1
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Bol kanlı ve bol aksiyonlu olan bu diziler ülkemizden de oldukça fazla izlenmektedir. Zombi temalı olan diziler sürükleyici bir hikayeye sahip aynı zamanda yoğun bir aksiyonu olan dizilerdir. Netflix gibi platformlarda zombi temalı olan dizileri ilgi duyulmakta ve izlenmektedir. Ülkemizde de zombi dizileri beğenilmekte olan yabancı dizilerdendir. Zombi dizilerini izleyerek keyifli anlara eşlik edebilirsiniz. Bu listede zombi dizisi hayranları için oluşturmuş olduğumuz en iyi diziler yer almaktadır. Listeyi inceleyerek eğer aralarında izlemediğiniz diziler varsa bu dizileri takip edebilirsiniz.
2
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Black Summer
Black Summer dizisi Netflix platformunda yayınlanan ve en beğenilen zombi dizileri arasındadır. Black Summer dizisi aynı zamanda bir bilim kurgu dizisi olduğundan ötürü bilim kurgu ile zombi türünde çekilmiş muhteşem bir dizidir.
3
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Fear The Walking Dead
Dünya'nın en ünlü zombi dizilerinden biri olan The Walking Dead'in yan dizilerinden olan Fear The Walking Dead'de izlenilesi zombi temalı olan dizilerdendir. Dünya'yı ele geçiren zombilerin nasıl bir salgın başlattıklarını anlatan bir dizidir.
4
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Glitch
Bu zombi dizisi ödül almış bir zombi dizisidir. Bundan dolayı eğer zombi dizilerini izlemeyi seviyorsanız bu dizi tam da size göre. Avustralya'da yayınlanan Glitch dizisi şuana kadar toplam 18 bölüm yayınlanmış bir dizidir.
5
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Helix
Dram ve gerilim dolu olan dizilerden olan Helix dizisi şuana kadar 2 sezon çekilmiş ve zombi temalı olan dizilerden bir tanesidir. Helix dizisi oldukça başarılı bir zombi dizisidir.
6
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In The Flesh
En iyi mini dizi alanında ödül almış bir zombi dizisi olan In The Flesh dizisi hayata tekrardan gelen ölülerin zombi oluş serüvenini anlatan bir dizidir.
7
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iZombie
Mutlaka izlenmesi gereken ve oyuncu kadrosu ile bambaşka bir dizi olan iZombie dizisi şuana kadar toplam 71 bölüm ile izleyicinin karşısına çıkmıştır. iZombie dizisi çizgi romandan uyarlanan bir dizidir.
8
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Santa Clarita Diet
Netflix'in en çok beğenilen zombi temalı dizilerinden biri olan Santa Clarita Diet dizisi 2017 yapımlı bir dizidir. Bol kanlı bir dizi olduğundan ötürü hassasiyetiniz varsa ona göre izlemelisiniz. Şuana kadar toplam 3 sezon yayınlanmış bir dizidir.
9
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The Walking Dead
Türkçeye yürüyen ölüler olarak çevrilen bu dizi zombi dizileri gelince akla ilk gelen dizilerden bir tanesidir. ABD yapımlı olan The Walking Dead dizisi en çok izlenen dizilerden bir tanesidir. Dünya'nın en beğenilen dizileri arasında yer alan bu dizi zombi dizileri arasında zirvede yer almaktadır.
10
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Z Nation
Netflix platformunun en çok sevilen zombi dizilerinden olan Z nation dizisi başrolünde Russel Hodkingson gibi oyuncuların yer aldığı bir dizidir. 2014 yılında gösterime girmiştir.
11
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Las Revenants
Bu dizi Fransız yapımı olan ve zombi temalı bir dizidir. Avrupa'nın en çok sevilen zombi dizilerinden olan Las Revenants dizisi toplam 3 sezon yayınlanmış bir dizidir. İlk kez 2012 yılında gösterime girmiştir.