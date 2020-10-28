En İyi Zeki Demirkubuz Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Zeki Demirkubuz Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)
Unutulmaz ve efsane Türk filmlerine imza atmış olan Zeki Demirkubuz filmleri oldukça güzel olan filmlerdir. Zeki Demirkubuz filmleri Türkiye'de sinema sektörüne damga vurmuş ve beyaz perdede en çok izlenilen filmler arasına girmiştir. Altın portakal ödüllerine de layık görülmüş bir kişi olan Zeki Demirkubuz'un filmleri arama motorlarında en çok araştırılan filmler arasındadır. Peki, en iyi Zeki Demirkubuz filmleri hangileridir? Türkiye'de Zeki Demirkubuz'un yönetmenlik koltuğunda oturduğu veya oyuncu olarak katıldığı filmler hangileridir? İşte mutlaka izlemeniz gereken Zeki Demirkubuz filmleri listesi.
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1
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Zeki Demirkubuz 1964 doğumlu olan yönetmen, senarist ve aynı zamanda oyuncudur. Türk sinema tarihine büyük emekleri olan bir kişidir. Zeki Demirkubuz filmleri ülkemizde en sevilen Türk filmleri arasındadır. Çekmiş olduğu filmler ve ortaya koymuş olduğu eserler unutulmaz filmler arasına girmeyi başarmıştır. Zeki Demirkubuz aynı zamanda altın portakal ödülüne de layık görülmüştür. 2006 yılında da bu yönetmen en iyi yönetmen dalında ödüle layık görülmüştür. Bundan dolayı Zeki Demirkubuz filmleri mutlaka izlenmesi gereken başarılı senaryoya sahip olan dizilerdir.
2
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C Blok
C Blok filmi Zeki Demirkubuz'un en güzel filmleri arasındadır. 1994 yılında çekilmiş olan bu film Zeki Demirkubuz'un ilk filmidir. Yönetmenlik koltuğunda yine kendisi oturmaktadır. Mutsuz bir evliliğe sahip olan kadının hayat hikayesini anlatmaktadır.
3
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Kader
Kader filmi Türk filmleri arasında duygu yüklü olan filmlerden biridir. 7.9 IMDb puanına sahip bir Türk filmidir. Zeki Demirkubuz'un en çok sevilen filmleri arasında yer almaktadır.
4
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Bulantı
2015 yapımlı bir film olan Bulantı filmi entelektüel bir adamın hayatını anlatmaktadır. Filmin ana karakteri Ahmet adında ki kişidir. Zeki Demirkubuz'un başrolünde oynadığı bir filmdir. En sevilen Türk filmleri arasında yer alan bu film izlenilesi filmlerden biridir.
5
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Masumiyet
1997 yapımlı olan Masumiyet filmi 8.3 IMDb puanına sahiptir. Bu film aynı zamanda en iyi yönetmen ödülüne de layık gösterilmeye sebep olan bir filmdir. Masumiyet en çok sevilen Türk filmleri arasındadır.
6
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Bekleme Odası
Zeki Demirkubuz'un yönetmenlik koltuğunda oturduğu bir Türk filmidir. Bekleme Odası filmi 6.5 IMDb puanına sahiptir. 2003 yapımlı olan bu film dram filmi sevenlerin mutlaka izlemesi gereken filmleri arasında yer almaktadır.
7
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Yeraltı
2012 yapımlı olan Yeraltı filminin başrolünde Engin Günaydın yer almaktadır. Sinema sektörüne muhteşem bir giriş yapmış olan Yeraltı filmi 7.2 puana layık görülmüştür. Filmin ana karakteri Muharrem adındaki kişidir. Muharrem karakterini Engin Günaydın oynamaktadır.
8
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Kıskanmak
Kıskanmak filmi adında anlaşılacağı üzere kıskançlık temalı olan bir filmdir. Birbirini çekemeyen iki ailenin öyküsünü anlatır. Araya fitne ve fesat bulaşır Olaylar bu doğrultuda kopar ve gerçekleşir.
9
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Yazgı
Yazgı filmi en unutulmaz Türk filmleri arasındadır. Zeki Demirkubuz'un yönetmenliğini yaptığı bu film 2001 yapımlı bir filmdir. Gümrük memuru olarak çalışan Musa'nın hayat mücadelesini anlatan bu film izlenmesi gereken Türk filmleri arasındadır.
10
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Üçüncü Sayfa
1999 yapımlı bir sinema filmidir. Figüranlık olarak sinema filmlerinde görev yapan İsa'nın yaşamını anlatan duygu yüklü bir filmdir. Hırsızlıkla suçlanan İsa bundan dolayı ailesi ile sorunlar yaşar ve olaylar oldukça zor bir duruma girer.
11
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Kor
Kor filmi 2016 yılında beyaz perdede izleyici ile buluşmuş bir filmdir. Zeki Demirkubuz'un en yeni filmleri arasında bu film yer almaktadır. Bu film aynı zamanda son film olarak da bilinmektedir. Yönetmenlik koltuğunda Zeki Demirkubuz yer almaktadır.