En İyi Zamanda Yolculuk Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Zamanda Yolculuk Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)

Doktor Strange (2016) Marvel evreninin zamanda yolculuk yapabilen doktoru Strange, maceralarıyla izleyicileri büyülüyor. Film korku, gerilim ve aksiyon unsurlarını bir arada işliyor. Doktor Strange (Benedict Cumberbatch) başarılı bir cerrahtır. Bir kaza sonucu el becerisini kaybeder. El becerilerini geri kazanmak için Tibet’e gelir ve Ancient One ile tanışır. Strange’in inanılmaz güçlere sahip olur. Bu güçleri artık düşmanlara karşı kullanacaktır.