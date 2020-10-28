En İyi Zamanda Yolculuk Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Zamanda Yolculuk Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)
Zamanda yolculuk her zaman insanların hayalini oluşturmuştur. Bunu gerçek hayatta gerçekleştiremeseler bile filmler sayesinde zamanda yolculuk yapmışlardır. Geçmiş ve geleceğin nasıl olduğunu izleyiciye aktarması bakımından önemli filmlerdir. Zamanda yolculuk konulu filmleri sizler için derledik.
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1
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Zamanda yolculuk filmleri tek konuyla sınırlı kalmıyorlar. Zengin konu seçeneği olduğu için izleyiciye her zaman farklı konular içeren filmler sunabiliyorlar. Filmler, insanlara zamanda yolculuk gücü verdiği için sürekli ilgiyle ve heyecanla izleniyorlar.
2
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Geleceğe Dönüş (1985)
Zamanda yolculuk temalı filmlerin atalarından kabul edilen film Robert Zemeckis imzalıdır. Genç Marty (Michael J. Fox), çılgın mucit Dr. Brown’ın icat ettiği zamanda yolculuk yapabilen arabayla geleceğe gitmeyi amaçlar. Fakat yanlış bir planlama sonucunda 30 yıl geçmişe gider.
3
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Zamanda Aşk (2013)
Film romantik, komedi, drama türündedir. Tim Lake (Domhnall Gleeson) 21 yaşına bastığında ailesindeki erkeklerin zamanda yolculuk yapabildiğini öğrenir. Bu yeteneğini geçmişe gidip, utanç verici yanlışlarını düzeltmek için kullanır.
4
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Kelebek Etkisi (2004)
Filmde bilim kurgu ve gerilim öğeleri çok iyi harmanlanmış. Filmin kahramanı Evan Treborn, travmatik bir çocukluk dönemi olan gençtir. Baskı ve stres karşısında baygınlık geçirmektedir. Fakat baygınlık sonucunda geçmişe yolculuk yaptığını fark eder. Geçmişe yolculuk yaparak, geleceklerini karartan olayları düzeltmeye çalışır.
5
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Yaşam Şifresi (2011)
Hızlı aksiyon ve gerilim dolu sahneleriyle akıllarda yer etmiştir. Yüzbaşı Colter Stevens (Jake Gyllenhaal), her defasında bir yolcu treninde uyanmaktadır. Aslında o gelecekten gönderilmiştir. Amacı, trende bulunan bir bombacıyı yakalamaktır. Fakat her defasında tren patlatılır.
6
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12 Maymun (1995)
İnsan ırkı, tehlikeli bir virüs nedeniyle yok olma tehlikesi altındadır. Virüs sebebiyle milyarlarca insan ölmüştür. Az sayıda kalan insanlar virüsü yok edebilmek için geçmişe yolculuk yapabilmeyi keşfederler. Bunun için de mahkûm James Cole (Bruce Willis) gönüllü olur. James, geçmişe giderek virüsün yayılmasını engellemek zorundadır.
7
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Zamanın Ötesinde (2014)
Zamanda dolaşma yeteneğine sahip olan bir ajan (Ethan Hawk), olayları daha oluşmadan önlemeye çalışmaktadır. Son görevi de 1975’e gidip 11 bin insanın ölümüne yol açan bir bombacıyı engellemektir.
8
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Yıldızlararası (2014)
Film, “Solucan Delikleri” teorisinden ilham alınarak çekilmiş. Bilim kurgu, drama öğelerini barındıran filmde dünyadaki kuraklık sonucu insanlık yok olma tehlikesi içindedir. Bilim insanları, tesadüfen bir “solucan deliği” keşfederler. Bu delikten geçerek yeni bir dünya bulmak zorundadırlar. Eski bir bilim insanı olan Cooper’den ekip kurarak, bu yolculuğu yapması istenir.
9
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Tetikçiler (2012)
Filmde zamanda yolculuk, kötü niyetli olarak kullanılıyor. 2072 yılında bir kişinin ortadan kaldırılmasını isteyenler, kişiyi 30 yıl öncesine gönderiyorlar. Looper adlı çete, gönderilen kişileri öldürmektedir. Çetenin elemanlarından olan Joe, öldürmesi için gönderilen yaşlı Joe ile tanışınca işler değişiyor.
10
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Doktor Strange (2016)
Marvel evreninin zamanda yolculuk yapabilen doktoru Strange, maceralarıyla izleyicileri büyülüyor. Film korku, gerilim ve aksiyon unsurlarını bir arada işliyor. Doktor Strange (Benedict Cumberbatch) başarılı bir cerrahtır. Bir kaza sonucu el becerisini kaybeder. El becerilerini geri kazanmak için Tibet’e gelir ve Ancient One ile tanışır. Strange’in inanılmaz güçlere sahip olur. Bu güçleri artık düşmanlara karşı kullanacaktır.
11
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Suç Zamanı (2007)
Düşük bütçeyle çekilen bilim kurgu türündeki film, gösterildiği yıllarda büyük ilgi gördü. Hector (Karra Elejalde), yeni taşındıkları evde dürbünüyle etrafı gözetlerken, bir kadın cesedi görür. Cesedin yanına gittiğinde bıçaklanır, kaçarken bir kulübeye sığınır. Kulübede bulunan zaman makinesiyle geçmişe gider. Olaylar bundan sonra başlıyor. Hector, geçmişe her gittiğinde başka bir Hector’la karşılaşır.