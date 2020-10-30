En İyi Yunan Mitolojisi Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Yunan Mitolojisi Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)

Exodus: Gods and Kings 2014 yılı yapımı olan bu filmin türü epik ve aksiyon olup imdb puanı ise 6.0 olarak bilinmektedir. Christian Bale ve John Turturro gibi pek çok başarılı isimin başrolünde yer almış olduğu Tanrılar ile Krallar filminde anlatılır.