En İyi Yunan Mitolojisi Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Yunan Mitolojisi Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)
Günümüzde oldukça talep gören bu mitoloji dünyasının muhteşem karakterlerini ve anlatılan hikayeleri konu edinen filmler ile ilgili En iyi Yunan Mitolojisi filmleri. Yeni ve eski en çok izlenen Yunan Mitolojisi filmleri listesi ve önerisi nedir? Sizler için detaylı olarak araştırdık ve derledik.
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1
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Mitoloji filmleri en iyi ve unutulmaz olan sinema filmleridir. Listede imdb puanı yüksek mitolojik filmler yer almaktadır. Mitoloji filmlerini seven kişiler aynı zamanda fantastik ya da aksiyon filmlerini beğenmektedirler. İşte muhteşem mitoloji filmleri aşağıdaki gibidir.
2
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Beowulf
2007 yılı yapımı olan bu film eski bir Anglosakson destanından alınmış ve fantastik bir hikaye konu edinmiştir. Beowulf filminde çok güçlü ve korkusuz bir savaşçı olan Beowulf kötü karaktere sahip Grendel’i ile birlikte annesini de yok etmeye çalışmaktadır.
3
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Exodus: Gods and Kings
2014 yılı yapımı olan bu filmin türü epik ve aksiyon olup imdb puanı ise 6.0 olarak bilinmektedir. Christian Bale ve John Turturro gibi pek çok başarılı isimin başrolünde yer almış olduğu Tanrılar ile Krallar filminde anlatılır.
4
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Gods of Egypt
2016 yapımı olan mısır mitolojisinde tanrıların birbirleri ile olan savaşlarını konu edinen bu filmde Nikolay Coster-Waldau ve de Brenton Thwaites rol almıştır. Bu filmde karanlığın acımasız olan kralı Set mısır tahtını devralır ve ülkeyi cehenneme çeviren Set karşısında isyancı durmaktadır. Bu film tam bir mitoloji filmi olup aynı zamanda fantastik türündedir.
5
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Hercules
2014 yılı yapımı olan bu filmin imdb puanı 6.0 olmaktadır. Aksiyon filmlerindeki Dwayne Johnson’un başrolde yer aldığı bu mitolojik filmde Herkül’ün hikayesi anlatılmaktadır. Filmde düşmanlarına karşı arkadaşı ile birlikte mücadele etmekte olan Herkül, insanları her daim olduğu gibi yine savunacaktır. Filmde aksiyon, fantastik ve epik türleri yer almaktadır.
6
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Immortals
Yunan mitolojisinin en iyi filmlerinden olan bu film fantastik, macera ve aksiyon türünde olup 2011 yılı yapımıdır. Yunan Mitolojisine ait konusu ile izleyicisini etkileyen bir senaryoya sahip olan filmin başrolünde Henry Cavill, Luke Evans ve Mickey Rourke rol almıştır. Filmde Tanrılar ile insanlar, titanlara ile barbarlara karşı savaşmaktadır.
7
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Ondine
2009 yılı yapımı olan bu film eski ve mitolojik hikayenin konu edinildiği filmdir. Syracuse adlı İrlandalı balıkçı ile ağlarına takılmış gizemli bir kadın anlatılmaktadır. Filmde Syracuse’nin çok keyifsiz dünyasına ışık gibi doğan kadın genç adamın da hayatını değiştirecektir.
8
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Percy Jackson & The Olympians: The Lightning Thief
2010 yılı yapımı olan bu filmin imdb puanı 5.9 olup ünlü yönetmen Chris Columbus aracılığı ile fantastik olarak çekilmiştir. Filmde babası Yunan mitoloji tanrısı olan Poseidon ve annesi de sıradan ölümlü olan Percy’nin birlikte hikayesi anlatılmaktadır. Bu filmin türü fantastik ve maceradır.
9
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The Forbidden Kingdom
Başrolünde Jet Li ile Jackie Chan’in rol almakta olduğu filmde Amerikalı Jason mahallesindeki zorba çocuklardan dayak yediği gün kendisini gizemli şekilde Antik Çin’de bulur. Bu filmde Jason’un tesadüfen çıktığı yolculukta amacı mitolojik kahraman olan Maymun Kral’ı kurtarmaktır.
10
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The Mummy Returns
Başarılı yönetmen Stephen Sommers bu filmde yer almaktadır. İlk filmden nerdeyse 10 yıl sonrasını konu edinen bu film Mumya Geri Dönüyor'da Rick ve Evelyn evlenmişler ve 9 yaşında oğulları vardır. Filmin türü fantastik ve maceradır.
11
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Thor: The Dark World
Fantastik, macera ve aksiyon türlerini içeren bu film Thor serisinin ikinci filmi olmaktadır. Filmde Thor karakterine hayat veren Chris Hemsworth, Jane Foster karakterine hayat veren Natalie Portman olmaktadır.