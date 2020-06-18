En İyi Yılmaz Güney Filmleri - En Çok İzlenen Yılmaz Güney Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)

En çok izlenen ve beğenilen 10 Yılmaz Güney filmi Duvar



1983 yapımı film senarist ve yönetmen koltuğunda Yılmaz Güney oturuyor. Bir çocuk hapishanesinde yaşananları yalın ve çarpıcı bir gerçeklikle anlatan yapım, aynı zamanda Güney'in son filmidir. Aynı zamanda kadınlar ve erkekler koğuşlarına da ışık tutan film, son derece sert sahneleri bünyesinde barındırıyor. Filmde mahkumların birbirleriyle ve gardiyanlarla olan ilişkileri de sade bir dille aktarılmış.