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GeriKültür Sanat En İyi Yılmaz Güney Filmleri - En Çok İzlenen Yılmaz Güney Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)
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Haberler >Mahmure >Eğlence >Kültür Sanat>En İyi Yılmaz Güney Filmleri - En Çok İzlenen Yılmaz Güney Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)
Kültür Sanat

En İyi Yılmaz Güney Filmleri - En Çok İzlenen Yılmaz Güney Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)

Türk Sinemasında 'toplumsal gerçekçi' türünde örnekler veren Yılmaz Güney, 1937'de doğdu. Sinema kariyerine oyuncu olarak başladı. O dönem popüler olan birçok mafya filminde rol alarak sinemadaki yerini sağlamlaştırdı. Bu yazıda en çok sevilen Yılmaz Güney filmlerini sizler için derledik.

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Yılmaz Güney daha sonrasında oyunculuktan yönetmenliğe geçiş yaptı. Çektiği her film çok konuşuldu ve birçok yerden ödül aldı. Yurt içindeki festivallerin en önemlisi olan Antalya Film Festivalinde Altın Portakal kazandı.

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Tarık Akan'ın başrolde oynadığı Yol filmi ise Cannes'ta Altın Palmiye ödülüne layık görüldü. Filmlerinde daha çok işçi ve köylülerin hayatlarını anlattı. Eşitsizlik, sömürü ve adalet gibi kavramlar Yılmaz Güney sinemasının temelini oluşturdu.

3En çok izlenen ve beğenilen 10 Yılmaz Güney filmi
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En çok izlenen ve beğenilen 10 Yılmaz Güney filmi

Duvar

1983 yapımı film senarist ve yönetmen koltuğunda Yılmaz Güney oturuyor. Bir çocuk hapishanesinde yaşananları yalın ve çarpıcı bir gerçeklikle anlatan yapım, aynı zamanda Güney'in son filmidir. Aynı zamanda kadınlar ve erkekler koğuşlarına da ışık tutan film, son derece sert sahneleri bünyesinde barındırıyor. Filmde mahkumların birbirleriyle ve gardiyanlarla olan ilişkileri de sade bir dille aktarılmış.

4Yol
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Yol

Dünya sinema tarihine damga vurmuş Yol filmi Yılmaz Güney - Şerif Gören ortaklığıyla çekildi. Filmin kadrosunda Tarık Akan dışında Halil Ergün ve Şerif Sezer gibi usta isimler de yer alıyor. Hapishaneden bir haftalığına izin almış beş mahkumun hikayesini konu alan film Türkiye'ye Altın Palmiye ödülünü getirdi.

5Düşman
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Düşman

Yılmaz Güney'in senaryosunu yazdığı film zengin - fakir arasındaki toplumsal uçurumu yabancılaşma kavramı üzerinden izleyiciye aktarıyor. Filmin en büyük artılarından biri Aytaç Arman'ın göz dolduran oyunculuğu.

6Sürü
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Sürü

Toplamda 11 ödülü olan Sürü Yılmaz Güney'in en çok bilinen ve beğenin yapımlarından biri. 1978 yılında gösterime giren filmde sürüsünü satmak için Ankara'ya giden birinin tren yolculuğu anlatılıyor. Güney'in diğer filmlerinde olduğu gibi bu filmde de toplumsal gerçekçilik ön planda.

7Zavallılar
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Zavallılar

Yılmaz Güney senaryosunu Atıl Yılmaz ile birlikte yazdığı Zavallılar filminin baş rolünde yer alıyor. Hapishaneden tahliye edilen üç arkadaşın, dışarıdaki hayata alışma süreçleri sade ama vurucu bir sinema diliyle aktarılmış. 70 dakika gibi kısa bir süreye sahip olan filmin Imdb puanı ise 7.1.

8Endişe
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Endişe

Kan borcu olan Cevher'in Çukurova'ya uzanan yolculuğu ve oradaki pamuk tarlalarındaki çalışmaya başlaması, Endişe filminin ana temasını oluşturuyor. 1974 yılında gösterime girmiş olan yapım, sinema otoriteleri tarafından o zamana kadar çekilmiş en gerçekçi ve sert işçi filmi olarak tanımlanıyor.

9Umutsuzlar
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Umutsuzlar

Yılmaz Güney'in kabadayı Fırat rolünde izleyici karşısına çıktığı filmde usta oyuncuya Filiz Akın eşlik ediyor. Diğer Güney filmlerinden farkı olarak Umutsuzlar, oldukça romantik bir yapım.

10Acı
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Acı

Göndermelerle dolu olan Acı filmi 1971 yılında çekildi. Yılmaz Güney bu yapımda yönetmen, senarist ve oyuncu olarak görev aldı. Ana teması pişmanlık olan yapım Fatma Girik'e en iyi yardımcı kadın dalında ödül getirdi. Filmi bir adım öne taşıyan müzikleri de çeşitli festivallerden ödülle döndü.

11Umut
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Umut

Yılmaz Güney'in nadir siyah beyaz filmlerinden biri olan Umut, İtalyan Yeni Gerçekçilik akımına benzer ögeler taşıyor. Faytonculuk yaparak ailesini geçindirmeye çalışan Cabbar'ın atının ölmesiyle define aramaya başlaması filmin ana temasını oluşturur.

12Vurguncular
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Vurguncular

Western türünün tüm özelliklerini yansıtan Vurguncular, Yılmaz Güney'in en hareketli filmlerinden biridir. Kont ve Cessi adlı iki ortağın maceralarını anlatan filmde Fikret Hakan'ın oyunculuğu da görülmeye değer.

Kaynak Fotoğraflar: Hürriyet Arşiv

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