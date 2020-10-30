En İyi Yılbaşı Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Noel Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)

Babam Söz Verdi Howard Langston iş kolik birisidir. İşleir o kadar yoğun geçer ki oğlunun karatede kuşak takma törenini bile kaçırır. Bunun üzerine kendisini oğluna affettirmeye çalışır. Oğlu hediye olarak bir oyuncak ister. Turbo Man oldukça popüler bir oyuncaktır. Bu nedenle baba oyuncağı bulmak için çeşitli mücadelelere girer.