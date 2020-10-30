En İyi Yılbaşı Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Noel Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)
Noel öncesinde vizyona giren Noel temalı filmler genellikle yeni yılı eğlenceli bir şekilde karşılayan film türlerinden birisidir. Eski ve yeni en çok hasılata sahip yılbaşı filmlerini sizler için derledik.
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1
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Yılbaşı filmlerinde eğlence ve komedi oldukça fazladır. Bu sayede ailenizle eğlenceli ve keyifli dakikalar geçirebileceğiniz filmler arasındadır. Komedi, aile ve macera dolu olan bu filmler, çoğu zaman yılbaşı öncesinde ekranlara gelmektedir.
2
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A Madea Christmas
Madea, arkadaş ortamında son derece eğlenceli ve matrak birisidir. Madea’nın bir arkadaşı kızı için sürpriz Noel ziyareti düzenler. Bu ziyafete ise Madea yardımcı olur. Oldukça komik sahnelerden oluşan film, yılbaşı akşamlarının en eğlenceli filmlerinden birisidir.
3
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Babam Söz Verdi
Howard Langston iş kolik birisidir. İşleir o kadar yoğun geçer ki oğlunun karatede kuşak takma törenini bile kaçırır. Bunun üzerine kendisini oğluna affettirmeye çalışır. Oğlu hediye olarak bir oyuncak ister. Turbo Man oldukça popüler bir oyuncaktır. Bu nedenle baba oyuncağı bulmak için çeşitli mücadelelere girer.
4
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Çılgın Ofis Partisi
Prestijli bir şirketinin CEO'su olarak görevini sürdüren Carol Vanstone, kendisine göre oldukça disiplinsiz olan erkek kardeşi Clay ile aynı şirkette görevlidir. Carol, kardeşinin çalışmış olduğu departmanı kapatma kararı alır. Bunun üzerine Clay ise potansiyel müşteriyi etkileyebilmek şirkette çok büyük bir parti düzenler.
5
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This Christmas
Whitfield ailesi daha önce uzun zamandır yapmadıkları tatili şimdi yapmak iterler ve hep beraber tatile çıkarlar. Ailelerin sürekli içlerinde tuttuğu bazı meseleler ise bu tatil sayesinde ortaya çıkacaktır. Bu konuşmalardan sonra ise yavaş yavaş sular aileler arasında durulmaya başlar.
6
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Yeni Yıl Soygunu
Willie ve Marcus, yılbaşı gününde hırsızlık planlarını gerçekleştirmek isterler. Bunun için tatil esnasında Noel Baba kılığında bir alışveriş merkezine soyguna giderler. Sempatik görünümleri sayesinde dikkat çekmeyen ikilinin planları 8 yaşındaki bir çocuk yüzünden maalesef bozulur.
7
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Eyvah Annem Dağıttı
Amy Mitchell ailesiyle iyi geçinen ve onlara çok bağlı olan bir annedir. Hayatını sadece çocuklarına ve eşine adayan kadının oldukça sevimsiz bir patronu vardır. Mükemmel bir olmaya çalışan genç kadın, artık bu durumdan vazgeçer ve diğer uyumsuz kişilerle özgürlüğün tadını çıkartır.
8
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Hediye Operasyonu
Filmde Arthur, Noel Baba’nın en küçük oğlu olarak karşımıza çıkar. Noel Baba'nın bir hediye dağıtma merkezi bulunur. Burada Arthur da canla başla çalışarak yılbaşı gününe yetiştirmeye çalışır. Hediyesini bekleyen çocuklar arasından bir tanesini atlanır. Arthur'un görevi ise hediyeyi bir an önce sahibine ulaştırmaktır.