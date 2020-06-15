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GeriKültür Sanat En İyi Yerli Korku Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Yerli Korku Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)
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Haberler >Mahmure >Eğlence >Kültür Sanat>En İyi Yerli Korku Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Yerli Korku Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)
Kültür Sanat

En İyi Yerli Korku Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Yerli Korku Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)

Korku filmleri çok sağlam bir izleyici kitlesine sahip olan film türlerinden biridir. En iyi yerli korku filmleri hangileridir? Yeni ve eski en çok izlenen yerli korku filmleri listesi ve önerileri nelerdir? İşte en çok izlenen yerli korku filmlerinin listesini sizler için derledik.

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1
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Korku filmleri izleyicilerini heyecanlandıran, korkutan, geren ve gizemi iliklerinde hissettiren filmlerdir. Korku filmleri ile insanlar yaşamak istedikleri adrenalin ve korku duygusunu evlerinde ya da sinema ortamında güvenli şekilde hissedebilmelerini sağlayan filmlerdir. Yerli korku filmleri ise Türk geleneklerinden ve kültürlerinden etkilenerek özellikle Türk halkını ve bir takım yabancı insanları etkisi altına alan filmlerdir.

2
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Çok sayıda yerli korku filmi bulunmaktadır. Yerli korku filminin sevenleri de sevmeyenleri de bulunsa da çok sayıda izlenen ve beğenilen yerli korku filmi bulunmaktadır. Yerli korku filmleri genel olarak konusu İslam dininde de yer alan Cin inancına göre sunmaktadırlar. Birçok korku filmi sever insanı ekişi altına alan önemli filmler bulunuyor.

3Siccin 3: Cürmü Aşk
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Siccin 3: Cürmü Aşk

Sedat ve Orhan çocukluk arkadaşlarıdır. Sedat’ın kız arkadaşı olan Kader ile Orhan birbirlerine aşık olup evlenmişlerdir. Sedat’ın araba kazası bu üç kişinin de hayatının dönüm noktasını oluşturmaktadır. Kader’i kaybetmekten korkan Orhan’ın yapmayacağı şey yoktur.

4Musallat
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Musallat

Birbirlerine çok büyük aşkla bağlı olan Nurcan ve Suat’ın yaşamış oldukları köyde yaşadıkları mutlu hayata gölge düşer. Herkesin imrendiği aşklarını evlilikle taçlandırmak istemişlerdir. Fakat bu kararlar ikisinin de başına bir bela musallat olur.

5Üç Harfliler: Beddua
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Üç Harfliler: Beddua

Lise arkadaşları olan dört genç kızın yaşadıklarını anlatan bir filmdir. Lise arkadaşları aradan geçmiş olan yıllara rağmen birbirlerinden ayrılmamışlardır. Mutlu yaşamları Havel isimli şaman kadının hayatlarına girmesi ile tersine dönmektedir.

6Dabbe: Bir Cin Vakası
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Dabbe: Bir Cin Vakası

Ankara’da yaşamını sürdüren sıradan bir anne olan Ceyda’nın eşi ve kızına fiziksel dünyada var olmayan bir yaratık musallat olmuştur. Aile hastaneye başvurur ve evlerinin her yerini video kameralar ile donatmaları istenir.

7Küçük Kıyamet
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Küçük Kıyamet

Zeki ve Bilge sıkıntısız, mutlu evliliklerini tatil ile taçlandırmak isterler. Yeğenleri ve çocuklarıyla gittikleri tatilde meydana gelen depremin ardından yaşanan olaylar ve çevrede bulunan kişilerin garip tavırları ile tatilleri kıyamete dönüşmüştür.

8Naciye
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Naciye

Bertan ve Bengi çiftinin yeni yerleştikleri evlerine alışmaya çalıştıkları dönemde evlerine musallat olan Naciye isminde gizemli kadına karşı birlikte hayat mücadelesi vermek zorunda kalırlar.

9Cinni: Uyanış
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Cinni: Uyanış

Çocukluğunu zorluklarla geçirmiş olan fakat sıkıntılarını geride bırakabilmiş olan Dilara’nın başından geçen değişik olayları anlatmaktadır. Tercümanlık yapan Dilara evinden çok çıkmaz. Bir gün evinin bahçesinde ölü şekilde yatan bir adamın yanında uyanmıştır ve artık her şey farklılaşır.

10Tez: 13. Gece
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Tez: 13. Gece

Üniversitede okuyan ve Psikoloji alanında tez yazmaya hazırlanan Gaye’nin erkek arkadaşının da kendisini yönlendirmesi ile birlikte psikolojik sorunlar yaşayan Naciye isimli biriyle tanışır. Çalışmasında daha iyi sonuçlar elde edebilmek için Naciye ile aynı eve tanınmıştır. 13 gecenin sonunda Gaye’den haber alınamaz.

11Kapıdaki Sır
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Kapıdaki Sır

En iyi yerli korku filmlerinden biri olan kapıdaki sır filminde 200 yıl öncesinde bir kadının kendi kocasının gizli bir tarikatla yaptığı anlaşması ve tarikatın kurallarına uyulmamasının ardından yaşayacak olduğu paranormal durumları konu edinmektedir.

12Cin-i Ayet
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Cin-i Ayet

Son senelerde vizyona girmiş olan filmlerden biri olmasına karşın çok izlenenler arasına girmiştir. Filmde hayatını cinler ile mücadele etmeye adamış olan Salih isimli kişinin başından geçen olaylar anlatılmaktadır. Her sahnesi ile izleyicileri geren ve korkutan filmde Salih’in cinler ile yaşadığı olaylar soluksuz izlenecek.

Kaynak Fotoğraflar: iStock

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