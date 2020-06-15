En İyi Yerli Korku Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Yerli Korku Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)

Çok sayıda yerli korku filmi bulunmaktadır. Yerli korku filminin sevenleri de sevmeyenleri de bulunsa da çok sayıda izlenen ve beğenilen yerli korku filmi bulunmaktadır. Yerli korku filmleri genel olarak konusu İslam dininde de yer alan Cin inancına göre sunmaktadırlar. Birçok korku filmi sever insanı ekişi altına alan önemli filmler bulunuyor.