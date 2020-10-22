En İyi Yaz Dizileri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Yaz Dizileri Listesi Ve Önerisi (2020)
Yaz mevsimi demek ayrı bir heyecan demek. Yaz sezonunda ise pek çok yaz dizisi yayınlanmaktadır. Hem yerli hem yabancı yayınlanan bu diziler yazın vazgeçilmezleri arasına girmiştir. Dizi izlemeyi sevenler için yeni yaz dizileri ilgi ile takip edilmektedir. Ülkemizde de yaz dizileri hemen hemen her yaz çekilmekte ve izleyici ile buluşmaktadır. Yaz dizilerini izlemeyi seven kişiler de yaz dizileri hakkında araştırma yapmaktadırlar. Peki, en iyi yaz dizileri hangileridir? Yayınlanmış ve hala yayınlanmakta olan yaz dizileri nelerdir? İşte izlenilecek yeni yaz dizileri.
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1
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Yaz dizileri yazın vazgeçilmezleri arasına girmiştir. Dolayısıyla yaz dizileri ilgi duyulan diziler arasındadır. Ülkemizde de yaz dizileri sevilen diziler kategorisindedir. Oyuncu kadrosu ile kişiyi ekrana kilitleyen bu diziler kısa sürede çıkış yakalamayı başarmış dizilerdir. Türk yapımı olan yaz diziler de geçmişte iyi çıkış yakalamış ve pek çok kişi tarafından beğenilmiş diziler arasındadır. Oluşturulan bu dizide en çok izlenen yaz dizilerini ve akılda kalmış olan dizileri sizler için derledik. Eğer sizler de yaz dizilerini izlemeyi seviyorsanız bu listeyi inceleyebilirsiniz.
2
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Benim Tatlı Yalanım
Yerli yaz dizilerinden biri olan Benim Tatlı Yalanım dizisi Türk kanallarında yayınlanmış bir yaz dizisidir. Benim Tatlı Yalanım Star kanalında yayınlanmaktaydı. 4.96 reyting ortalamasına sahip bir dizi idi.
3
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Cennet Mahallesi
Türk dizi tarihinin ve yaz dizilerinin unutulmazları arasında Cennet Mahallesi dizisi yer almaktadır. En çok sevilen yaz dizilerinden olan bu dizinin başrollerinde Melek Baykal, Müjdat Gezen ve Alişan gibi oyuncular yer almaktadır.
4
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Çatı Katı Aşk
2020 yılının en çok izlenen yaz dizileri arasında yer alan Çatı Katı Aşk dizisi Mia yapım tarafından oluşturulmuş bir yaz dizisidir. Çatı Katı Aşk dizisinin oyuncu kadrosunda Furkan Ardıç yer almaktadır.
5
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Emret Komutanım
2005 yapımlı olan bu yaz dizisi asker hayatını anlatan ve aşk temalı olan bir yaz dizisidir. Unutulmaz arasında yer almaktadır. Emret Komutanım hala yayınlanan bir dizidir.
6
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Eyvah Babam
Eyvah Babam muhteşem kadroya sahip olan bir yaz dizisidir. Yerli bir yapım olan bu dizinin oyuncu kadrosunda Haluk Bilginer gibi usta oyuncular yer almaktadır. 1998 yılında yayınlanmış unutulmaz bir yaz dizisidir.
7
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Gençliğim Eyvah
Bir diğer aşk dizisi de Gençliğim Eyvah dizisidir. 2020 yılının çıkış yakalamayı başarmış olan dizilerinden bir tanesidir. 15 Haziran 2020 yılı itibari ile ilk bölümü yayınlanan bu dizi sürükleyici bir yaz dizisidir.
8
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Geniş Aile
2009 yapımlı olan Geniş Aile dizisi en çok takip edilen yaz dizileri arasındadır. Geniş Aile eğlenceli ve bir o kadar da komik bir yaz dizisidir. Cevahir ve Bilal dizininin ana karakterleridir. Birbirleri ile mücadeleleri dizide epey meşhurdur.
9
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İşler Güçler
2012 yılında yayınlanmış hem komedi hem de yaz dizisi olan İşler Güçler kısa sürede yüksek izleyici kitlesine ulaşmıştır. İşler Güçler dizisi en iyi yerli yapım olan yaz dizilerinden biridir.
10
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Kavak Yelleri
Kavak Yelleri hem yaz dizisi hem de gençlik dizisidir. 2007 yılında yayınlanmış ve yayınlandığı günden itibaren akıllarda yer etmeyi başarmış olan başarılı bir aşk ve yaz dizisidir.
11
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Yarım Elma
Unutulmaz yaz dizilerinden olan Yarım Elma dizisi iki Yörük ikizinin komedi yaşantısını anlatan bir yaz dizisidir. Günümüzde hala akıllarda olan yaz dizileri arasında yer almaktadır. Dizinin iki muhteşem karakteri ise Yonca ve Gonca'dır.