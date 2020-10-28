En İyi Yarış Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Yarış Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)
Pek çok yarış severin keyifle izleyebileceği oldukça fazla sayıda yarış filminin olduğunu söylemek mümkün. Ancak bunlar içerisinde bazı filmler var ki yarış konusunda oldukça kaliteli ve gerçekçi bir etki yaratıyor. İşte en iyi yarış filmleri - yeni ve eski en çok izlenen yarış filmleri listesi ve önerisi (2020).
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1
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Bazı yarış filmleri akıllarda kalır ve asla silinmez. Özellikle heyecanlı ve aksiyonu ile beraber dramatik yanı üzerinden ön plana çıkan pek çok film bulunmaktadır. Bu konuda oldukça fazla sayıda film olmasına rağmen farklı dönemlerde çekilmiş belli başlı bazı filmler dikkatleri üzerine topluyor.
2
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Senna
Formula 1 şampiyonu olan ve efsane Ayrton Senna’ın hikayesini konu alan Senna filmi, 2010 yapımı en özel filmlerden biridir. Özelliklerini yarışçının 1980'li yıllarda yaşadığı zorlukları ve mücadeleyi anlatan film, kalitesi ve gerçekçiliği ile ön plana çıkıyor. Ayrıca Senna’ın hayatını en ince detaylarına kadar konu alan bir film olduğunu söylemek mümkün.
3
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Rush
2013 yapımı Ron Howard yönetmenliğinde çekilmiş olan Rush filmi, gerçek bir hikayeden esinlenmiş özel yapımlardan biridir. 1976 yılında yarışan James Hunt ve Niki Lauda’nın çekişmesini konu alan film gerçekçi ve harika yarış sahneleri ile ön plana çıkıyor. Hem dramatik yönü hem de dostluk ve sevgi ile sevilen yarış filmleri içerisinde gelmektedir.
4
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Mad Max: Fury road
Efsane haline gelmiş ve Mel Gibson ile ölümsüz olmuş Mad Max filminin 2015 yapımı versiyonu olarak öne çıkıyor. Muhteşem bir araba kaçma kovalama filmi olarak öne çıkan Mad Max filmi, Max’in kendi hayatını kurtarırken birkaç kadının da hayatını kurtarmasını konu alıyor. Özellikle sanatsal açıdan farklı arabaları ve gerçekçi yarışı ile kaçma kovalama üzerinden mutlaka izlenmesi gereken filmlerden biridir.
5
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Drıve
Profesyonel bir şoförün Hollywood sokaklarındaki macerasını anlatan drıve, yarış severleri memnun ederken ayrıca gerilimli yanına ile de ön plana çıkıyor. Dublörlük yaparak geçimini kazanmaya çalışan bir adamın, bir soyguna karışması ile beraber gelişen olayları konu almaktadır.
6
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Duel
1971 yapımı olan Duel oldukça eski filmler içerisinde geliyor. Ancak gerilim ve aksiyon sahneleri ile otobanda harika bir kaçma kovalama filmi olarak dikkatleri üzerine toplamaktadır. Genç bir iş adamının yolda bir tırı sollaması ile başlayan gerilim, zaman içerisinde büyük bir yarışa döner.
7
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Grindhouse
Yönetmenliğini Quentin Tarantino'nun yaptığı Grindhouse, gerilimli ve aksiyonlu yanları ile ön plana çıkan kaliteli filmler içerisinde gelmektedir. İçerisine monte ettiği bir mekanizma ile ‘ölüm geçilmez’ sistemi oluşturan bir adamın, 4 tane kadının peşine takılmasını anlatmaktadır. Ancak bilmediği şey ise bu kadınların kimler olduğudur.
8
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Bullitt
Genç bir polis teğmeni olan Bullitt’in başına gelenleri anlatan film, aksiyon ve macerayı bir araya getiriyor. Özellikle araba yarışları ile dikkatleri üzerine toplayan harika bir film görüntüsüyle mutlaka izlenmesi gerekir.
9
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Amerikan Graffiti
Üniversiteye gidecek olan bir grup gencin son gününü anlatan American Graffiti, George Lucas'ın yönetmenliğini yaptığı özel filmler içerisinde gelmektedir. Son günlerini eğlenceli bir şekilde geçirmek isteyen gençlerin arabayla çıktıkları yol üzerinde yaşadıkları maceralar konu ediniyor.
10
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Hızlı ve Öfkeli 5: Rio Soygunu
Hızlı ve Öfkeli filmleri her ne kadar tüm serileri ile harika bir yarış filmi olsa dahi, özellikle 5. filmi bu konuda bir adım öne çıkıyor. Eski arkadaşlar Dominik ve Brian’ın yeniden bir araya geleceği bu film, aynı zamanda pek çok önemli ismi de bünyesinde barındırıyor.
11
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The İtalyan Job
Türkçe adıyla 'İtalyan İşi' olarak öne çıkan bu film, yarış ve hırsızlığı bir araya getiren harika bir aksiyon imkanı tanıyor. Bir grup hırsızın arabaları kullanarak gerçekleştirecekleri soygunu anlatan İtalyan İşi, en kaliteli yapımlar arasında gelmektedir.