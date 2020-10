En İyi X-Men Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen X-Men Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)

X-Men: Son Direniş X-Men: The Last Stand, X-Men: Dark Phoenix'in benzeri olmaya çalışıp bunu kısmen başardığı bir filmdir. Esasında The Last Stand de film düzeninin sevilen filmleri arasındadır. Ama Wolverine ile Jean Grey'in anısına tekrar izlenilebileceği de söylenebilir.