En İyi X-Men Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen X-Men Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)
Süper kahraman popülaritesi diyince akıllar hemen Iron Man’e gitmaktedir. Ancak bu yapımların para kazanılabilir olduğunu kanıtlayan filmdir. Fox’un X-Men filmleri. Bugüne gelindiğinde hali hazırda Marvel ve DC kanıtlanmış metotlardan şaşmazken, risk alıp farklı bir takım olaylar deneme cüretini göstermiş ve bu hususun karşılığını almıştır. Çizgi romana sadakat hususunda hiç kasmayan bu hareketiyle genel olarak olumlu (Hugh Jackman) zaman zaman olumsuz (kalan hemen herkes) sonuç olmuştur. Kalite olarak her daim çıkışlıdır. Yine de iyisini yakalamak için sürekli takip edilmesi icap etmekte olan bir seridir. İşte en iyi 10 x-men filmi.
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1
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X-men filmleri izleyicilerin hop oturup hop kalktığı hem bilim kurgu hem de fantastik dünya bakımından oldukça kritik bir noktada bulunmaktadır. Bu da izleyicileri bu kadar çok film arasından hangisini izleyeceğini seçemez hale getirmiştir.
2
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Deadpool
Deadpool, X-Men dünyasına inanılmaz bir ivme vermiştir. Fox ve Disney işbirliğine gitmeye başlamış olduğu zamandan bu yana Deadpool'un geleceğinin tehlikede olduğunu düşünülebilir. Fakat asla böyle bir konu olamayacağı kanıtlandı ve diğer X-Men yapımlarına yaptıkları gibi Deadpool'u da yok etmeyeceklerini anlatmış oldular.
3
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Deadpool 2
Deadpool'un ilk yapımına bakıldığında ikinci filminin daha önden takip ettiği görülüyor. Esasında Deadpool yapımıyla harika bir başarı yakalanmasının sonrasında o başarıyı devam ettirmenin zor duruma geleceğini tahmin etmek güç değil. Bu yapımın hatasının bulunması için epey uzun bir inceleme gerektiği aşikar.
4
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Logan
Yıllardır en çok sevilmiş olan X-Men karakteri olan Wolverine'i son kez izlendiği Logan filmi, hem bahsettikleri ile hem harika bir son olmasıyla her kişileri tatmin etmiştir. Karanlık bir süper adamın aydınlığa nasıl çıkarılabileceğini anlatmakta olan film, herkesi ağlatmayı başarmıştır.
5
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X-Men
Her şeyin ilk olanı en iyisidir derler. Fakat bu kez değil. Yine de X-Men yapımı ilk 5'e girmeyi basit biçimde başarır. Tüm kahramanlar ile ilk kez tanışılan film, size kötü kahraman şeklinde Magneto'yu sunar.
6
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X-Men 2
X-Men: United, filme yeni kahramanlar katan iyi yapımlardan biri. God Loves, Man Kills çizgi kitabından ilham alınan X-Men 2, mutantları Stryker ile başa çıkmak için beraber olur. Başlarında da Charles Xavier bulunur. Hatta Magneto da destek için hazırda bekliyordur.
7
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X-Men: Apocalypse
X-Men: Apocalypse'i ilk kez sinemada izlenilmiş ise, etrafınızdakilerin hangi sebepten bu filmi beğenmediği hususunda şaşkınlık yaşanmış olabilir. Çünkü tam biçimde beyaz perdede izleyince zevk duyulabilecek bir film yaratılmıştır. Ama yalnızca bundan ibaret de değildir.
8
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X-Men: Birinci Sınıf
X-Men: Birinci Sınıf, yeni ekip X-Men filmlerinin birincisini oluşturuyordu. Bu dünyanın yeniden canlanmasını sağlayan yapım, orijinal üçlemede yaşlı durumlarını gördüğünüz kahramanların gençliklerine sizleri döndürmüştü.
9
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X-Men: Geçmiş Günler Gelecek
X-Men yapımları içerisinde bir diğer mükemmele yakın olan yapım, X-Men: Geçmiş Günler Gelecek filmidir. Zamanda yolculuk hususunun neredeyse hatasız bir biçimde altından kalkabilmek büyük bir başarı öyküsüdür.
10
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X-Men Origins: Wolverine
X-Men dünyasının en iyi karakterlerinden biri bulunan Wolverine'e X-Men Origins: Wolverine kadar kötü filmler çekmelerine anlam verilemez. Sabretooth, Deadpool, Gambit gibi kritik X-Men karakterlerini izleyicilere izletip hepsini kötü hale getirebilecekleri sanılamaz. Wolverine'in adamantium ile bulunan kötü geçmişine ve savaş senelerine götürülen bu filmden çok şey bekleyip çok az şey almak mümkün değildir.
11
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X-Men: Son Direniş
X-Men: The Last Stand, X-Men: Dark Phoenix'in benzeri olmaya çalışıp bunu kısmen başardığı bir filmdir. Esasında The Last Stand de film düzeninin sevilen filmleri arasındadır. Ama Wolverine ile Jean Grey'in anısına tekrar izlenilebileceği de söylenebilir.