En İyi X-Men Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen X-Men Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)

Logan Yıllardır en çok sevilmiş olan X-Men karakteri olan Wolverine'i son kez izlendiği Logan filmi, hem bahsettikleri ile hem harika bir son olmasıyla her kişileri tatmin etmiştir. Karanlık bir süper adamın aydınlığa nasıl çıkarılabileceğini anlatmakta olan film, herkesi ağlatmayı başarmıştır.