En İyi Will Smith Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Will Smith Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)
Afrika kökenli Amerikalı oyuncu Will Smith, 1968 yılında doğdu. Aynı zamanda bir caz müzisyeni olan Smith, sinemaya çok erken yaşlarda merak duymaya başladı. Bu zamana kadar birçok filmi gösterime girdiği yıl hasılat rekoru kırdı. Sevilen oyuncunun en çok izlenen filmlerini sizler için hazırladık.
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1
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Kariyerinin ilk yıllarında daha çok komedi ve aksiyon türünde filmlerde rol aldı. Son yıllarda ise başta Ben Efsaneyim olmak üzere bilim-kurgu türünde başarılı yapımlara imza attı. Bazı projelerde senarist ve yapımcı olarak da görev alan Will Smith Hollywood'un en kariyerli oyuncularından biridir. Birçok yıl 'En Çok Kazanan Hollywood Yıldızları' listesinde yer almıştır.
2
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Siyah Giyen Adamlar
Uzaylı filmlerinin popüler olduğu doksanlı yıllarda çekilen Siyah Giyen Adamlar, dönemin en başarılı komedi filmlerinden biridir. Bilim-kurgu türüne farklı bir soluk getiren filmde Will Smith 'J' karakterini canlandırıyor. Tommy Lee Jones ile iyi bir ikili oluşturan aktör, bu film ile birlikte Hollywood'un en popüler isimlerinden biri olmuştur.
3
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Ben Efsaneyim
Gizemli bir virüsün dünyadaki nüfusun tamamına yakınını yok ettiği bir gelecekte geçen yapım 'Post Apokaliptik' türünün başarı bir örneği. Smith, New York'ta tek başına kalmış olan bilim adamı Robert Neville karakterini başarıyla canlandırıyor. Dram yönü ağır basan bu bilim-kurgu film toplamda 9 ödül kazandı.
4
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Devlet Düşmanı
Hiç düşmeyen temposu ile ''Enemy of the State'' Smith'in en beğenilen ve en çok izlenen filmlerinden bir diğer. Amerikan Hükümeti'ne ait gizli bilgileri eline geçiren bir adamın hikayesini konu alan yapım, özellikle kovalamaca ve çatışma sahneleriyle göz dolduruyor. Filmin oyuncu kadrosunda Gene Hackman ve Kurt Voight gibi usta isimler de var.
5
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Vahşi Vahşi Batı
Western ve absürt komedi türlerini başarıyla harmanlayan Wild Wild West özgün senaryosu ve esprili diyalogları ile benzerlerinden ayrılıyor. Uzaylılar ile kovboyların çatışmasını mizahi bir dille aktaran yapım ''En Orijinal Senaryo'' başta olmak üzere birçok ödül kazandı.
6
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Ali
Efsanevi boksör Muhammed Ali'nin hayatından kesitler sunan yapım, Will Smith'in biyografi türündeki nadir filmlerinden biri. Michael Mann tarafından çekilen film 2001 yılında gösterime girdi.
7
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Bad Boys
Toplam üç filmden oluşan Bad Boys serisinin ilki 1995 yılında çekildi. Polis temalı komedi filmlerinin öncüsü sayılan bu yapımda Will Smith ile Martin Lawrence'in uyumu filmin en büyük artılarından biri. İkincisi 2003'te ve üçüncüsü 2020'de çekilen film Türkiye'de ''Çılgın İkili'' adıyla gösterime girdi.
8
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Ben, Robot
Will Smith'in bilim-kurgu filmleri arasında özel bir yeri olan I, Robot 2035 yılında geçiyor. Robotların gündelik yaşamın her alanında kullanıldığı yakın gelecekte, olaylar dedektif Del Spooner'ın işlenen cinayet sonrası bir robottan şüphelenmesiyle başlıyor. Yapay zeka konusuna farklı bir bakış açısı getiren yapımın 2004 yılında Oscar'a aday gösterilmişti.
9
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Umudunu Kaybetme
Evsiz ve işsiz kalmış bir adamın çocuğu ile birlikte verdiği mücadeleyi anlatan yapım bu zamana kadar çekilmiş en iyi motivasyon filmlerinden biri kabul ediliyor. Filmin en büyük artılarından biri Smith'in gerçek hayatta da oğlu olan Jaden Smith'in oyunculuğu.
10
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Hitch
Türkiye'de 'Aşk Doktoru' adıyla gösterime giren film, Smith'in komedi filmlerinde de ne kadar başarılı olduğunu kanıtlar nitelikte. 2005 yılında çekilen filmde güzel oyuncu Eva Mendes de oynuyor.
11
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Bright
2017 yılında çekilen Bright başarılı aktörün en çok izlenen filmlerinden biri oldu. Elf ve orgların insanlarla birlikte yaşadığı bir döneme ışık tutan yapım, son derece orijinal bir senaryoya sahip.