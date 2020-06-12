En İyi Will Smith Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Will Smith Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)

Kariyerinin ilk yıllarında daha çok komedi ve aksiyon türünde filmlerde rol aldı. Son yıllarda ise başta Ben Efsaneyim olmak üzere bilim-kurgu türünde başarılı yapımlara imza attı. Bazı projelerde senarist ve yapımcı olarak da görev alan Will Smith Hollywood'un en kariyerli oyuncularından biridir. Birçok yıl 'En Çok Kazanan Hollywood Yıldızları' listesinde yer almıştır.