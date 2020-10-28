En İyi Western Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Vahşi Batı Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)

İyi - Kötü - Çirkin 1966 yılı yapımı olan bu film hiç kuşkusuz ki vahşi batı film türünün en bilinen filmidir. İyi, kötü ve çirkin isimleri ile tanımlanmış olan üç karakterin birbirleri ile mücadelesini anlatan bu yapım western filmleri listesinin en zirvesinde yer almaktadır.