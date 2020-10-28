En İyi Western Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Vahşi Batı Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)
Western filmleri genellikle pazar sabahları ekranlarda yayınlanması ile akıllarda kalan bir film türüdür. En iyi Western filmleri - Yeni ve eski en çok izlenen Vahşi Batı filmleri listesi ve önerisi nelerdir? Sizler için araştırdık ve derledik.
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1
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Vahşi batı yani kovboy filmleri aksiyonu ile cezbedici ve merak uyandırıcı filmler arasında yer almaktadır. Vahşi batı filmleri genelde eski dönemler de var olan ve küçük kasabalarda yaşananları konu edinen filmlerdir. Gerek kıyafetleri gerek ise kovboy şapkaları ile bu film türü her daim ilgi çeken filmler arasında yer almaktadır.
2
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İyi - Kötü - Çirkin
1966 yılı yapımı olan bu film hiç kuşkusuz ki vahşi batı film türünün en bilinen filmidir. İyi, kötü ve çirkin isimleri ile tanımlanmış olan üç karakterin birbirleri ile mücadelesini anlatan bu yapım western filmleri listesinin en zirvesinde yer almaktadır.
3
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Savaşçının Yolu
2010 yılı yapımı olan bu filmin imdb puanı 6.3 olmaktadır. 19. yüzyılda, dünyada en iyi kılıç ustası ile korkunç savaşçısı olması amacıyla eğitilen Yang’a bir düşman kanından kalan bir bebeğin öldürmesi emri verilir. Film konusu burada başlamaktadır.
4
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Birkaç Dolar İçin
Sergio Leone yönetmenliğini yaptığı bu film iki ödül avcısının genel maceralarını akıcı kurgu ile beyaz perdeye taşımaktadır. Esprili ve komik diyalogları barındıran yapım klasik kovboy filmlerinden çok farklıdır. Bu film mutlaka izlenmesi gereken filmler arasında yer almaktadır.
5
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Blackthorn
2011 yılı yapımı olan bu filmin imdb puanı 6.6 olmaktadır. En sevilen western filmleri arasında yer alan bu filmde tarihi olaylara alternatif gerçeklik sunulmaktadır. Filmde sürgün yıllarından bıkmış olan Butch'un ölmeden ailesini görmek umuduyla ülkesine dönme çabası konu edinmiştir.
6
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Seraphim Falls
Karlı ormanlar içinde bir adamı yaralayıp takip eden bir insan görüntüleri ile başlayan bu filmin imdb puanı 6.7 olmaktadır. Ayrıca 2006 yılı yapımı olan Seraphim Falls filmi çok izlenim görmüştür.
7
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Onları Yükseğe As
1968 yılı yapımı olan film Western sevenlerin açıp izlediği bir sinema eseri olmaktadır. Clint Eastwood başrolü aldığı film bir idam sahnesi ile başlamaktadır. Asılan kovboy kurtulmayı başarıp kendisini de öldürmeye çalışanların peşine düşmektedir.
8
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Sakin Batı
2015 yılı yapımı olan bu film 19. yüzyıl Amerika’sından bahsetmektedir. Varlıklı İskoç ailede olan Jay’ın sevdiği Rose, bir kaza sonucunda İskoçya’yı terk eder. Vahşi Batı’ya doğru şekilde yola çıkar. Bu sakin batı filmi kovboy filmleri arasında yer alan son dönemlerde yapımı olan en iyi filmler arasındadır.
9
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Muhteşem Yedili
Vahşi Batıda toplamda yedi silahşor sanayici olan Bartholow Bogue'un sert yönetiminin altındaki zavallı fakir köyü korumak için tutulur ve film bu şekilde başlar. Bu film 2016 yılı yapımı olup imdb puanı 7.0 olmaktadır.
10
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Kahramanlar Şehri
Vahşi batı türündeki kahramanlar şehri filminin başrolünde efsane isim olan John Wayne oynamaktadır. Orijinal ismi Rio Bravo olan bu filmde yaklaşık olarak 140 dakikalık olan uzun süresine karşın tek solukta izlenebilecek kovboy yani vahşi batı filmlerinden biridir.
11
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Çöl Aslanı
Çöl aslanı filminde beş yıl boyunca kayıp bir kadını arayan vahşi batı kovboylarının macera ve aksiyon dolu hikayesi filmin ana konusunu oluşturmaktadır. 1956 yılı yapımı olan filmde John Wayne, Vera Miles ile birlikte Jeffrey Hunter gibi isimler dönemin yıldız isimleri olarak eşlik etmektedir. Bu filmin Golden Glabe ödülü var olup filmin imdb puanı 7.9 olarak