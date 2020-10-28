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GeriKültür Sanat En İyi Western Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Vahşi Batı Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)
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Haberler >Mahmure >Eğlence >Kültür Sanat>En İyi Western Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Vahşi Batı Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)
Kültür Sanat
Fotoğraf: Alamy

En İyi Western Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Vahşi Batı Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)

Western filmleri genellikle pazar sabahları ekranlarda yayınlanması ile akıllarda kalan bir film türüdür. En iyi Western filmleri - Yeni ve eski en çok izlenen Vahşi Batı filmleri listesi ve önerisi nelerdir? Sizler için araştırdık ve derledik.

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1
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Vahşi batı yani kovboy filmleri aksiyonu ile cezbedici ve merak uyandırıcı filmler arasında yer almaktadır. Vahşi batı filmleri genelde eski dönemler de var olan ve küçük kasabalarda yaşananları konu edinen filmlerdir. Gerek kıyafetleri gerek ise kovboy şapkaları ile bu film türü her daim ilgi çeken filmler arasında yer almaktadır.

2İyi - Kötü - Çirkin
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İyi - Kötü - Çirkin

1966 yılı yapımı olan bu film hiç kuşkusuz ki vahşi batı film türünün en bilinen filmidir. İyi, kötü ve çirkin isimleri ile tanımlanmış olan üç karakterin birbirleri ile mücadelesini anlatan bu yapım western filmleri listesinin en zirvesinde yer almaktadır.

3Savaşçının Yolu
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Savaşçının Yolu

2010 yılı yapımı olan bu filmin imdb puanı 6.3 olmaktadır. 19. yüzyılda, dünyada en iyi kılıç ustası ile korkunç savaşçısı olması amacıyla eğitilen Yang’a bir düşman kanından kalan bir bebeğin öldürmesi emri verilir. Film konusu burada başlamaktadır.

4Birkaç Dolar İçin
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Birkaç Dolar İçin

Sergio Leone yönetmenliğini yaptığı bu film iki ödül avcısının genel maceralarını akıcı kurgu ile beyaz perdeye taşımaktadır. Esprili ve komik diyalogları barındıran yapım klasik kovboy filmlerinden çok farklıdır. Bu film mutlaka izlenmesi gereken filmler arasında yer almaktadır.

5Blackthorn
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Blackthorn

2011 yılı yapımı olan bu filmin imdb puanı 6.6 olmaktadır. En sevilen western filmleri arasında yer alan bu filmde tarihi olaylara alternatif gerçeklik sunulmaktadır. Filmde sürgün yıllarından bıkmış olan Butch'un ölmeden ailesini görmek umuduyla ülkesine dönme çabası konu edinmiştir.

6Seraphim Falls
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Seraphim Falls

Karlı ormanlar içinde bir adamı yaralayıp takip eden bir insan görüntüleri ile başlayan bu filmin imdb puanı 6.7 olmaktadır. Ayrıca 2006 yılı yapımı olan Seraphim Falls filmi çok izlenim görmüştür.

7Onları Yükseğe As
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Onları Yükseğe As

1968 yılı yapımı olan film Western sevenlerin açıp izlediği bir sinema eseri olmaktadır. Clint Eastwood başrolü aldığı film bir idam sahnesi ile başlamaktadır. Asılan kovboy kurtulmayı başarıp kendisini de öldürmeye çalışanların peşine düşmektedir.

8Sakin Batı
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Sakin Batı

2015 yılı yapımı olan bu film 19. yüzyıl Amerika’sından bahsetmektedir. Varlıklı İskoç ailede olan Jay’ın sevdiği Rose, bir kaza sonucunda İskoçya’yı terk eder. Vahşi Batı’ya doğru şekilde yola çıkar. Bu sakin batı filmi kovboy filmleri arasında yer alan son dönemlerde yapımı olan en iyi filmler arasındadır.

9Muhteşem Yedili
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Muhteşem Yedili

Vahşi Batıda toplamda yedi silahşor sanayici olan Bartholow Bogue'un sert yönetiminin altındaki zavallı fakir köyü korumak için tutulur ve film bu şekilde başlar. Bu film 2016 yılı yapımı olup imdb puanı 7.0 olmaktadır.

10Kahramanlar Şehri
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Kahramanlar Şehri

Vahşi batı türündeki kahramanlar şehri filminin başrolünde efsane isim olan John Wayne oynamaktadır. Orijinal ismi Rio Bravo olan bu filmde yaklaşık olarak 140 dakikalık olan uzun süresine karşın tek solukta izlenebilecek kovboy yani vahşi batı filmlerinden biridir.

11Çöl Aslanı
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Çöl Aslanı

Çöl aslanı filminde beş yıl boyunca kayıp bir kadını arayan vahşi batı kovboylarının macera ve aksiyon dolu hikayesi filmin ana konusunu oluşturmaktadır. 1956 yılı yapımı olan filmde John Wayne, Vera Miles ile birlikte Jeffrey Hunter gibi isimler dönemin yıldız isimleri olarak eşlik etmektedir. Bu filmin Golden Glabe ödülü var olup filmin imdb puanı 7.9 olarak

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