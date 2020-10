En İyi Vampir Dizileri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Vampir Dizileri Listesi Ve Önerisi (2020)

The Strain 2014 ve 2017 yılları arasında yayınlanmış bir dizi olan The Strain dizisi bu yıllara damga vurmuş bir vampir dizisidir. The Strain dizisini izlerken oldukça beğeneceksiniz. Eğer vampir temalı dizileri izlemeyi seviyorsanız bu dizi tam size göre.