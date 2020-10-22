En İyi Vampir Dizileri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Vampir Dizileri Listesi Ve Önerisi (2020)
Vampir temalı olan diziler oldukça fazla izlenmektedir. Özellikle ülkemizde de Vampir temalı olan diziler tercih edilen diziler arasındadır. Vampir temalı olan yerli dizi pek olmadığından dolayı yabancı yapımlı olan vampir dizileri izlenen dizilerdendir. Vampir dizilerini izlemeyi sevenler de arama motorlarında bu dizilerin araştırmasını yapmaktadırlar. Peki, en iyi vampir dizileri hangileridir? Gelmiş geçmiş ve halen devam etmekte olan vampir temalı olan diziler nelerdir? İşte izleyebileceğiniz en iyi vampir dizileri listesi.
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1
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Vampir temalı olan diziler her zaman ilgi duyulmuş ve senaryo gereği ile de ilginç diziler arasındadır. Alışıla gelmişin dışında olduğundan dolayı vampir dizileri izleyicinin diziden beklentisi oldukça fazladır. Ülkemizde de vampir dizilerine ayrı bir ilgi duyulmaktadır. Vampir dizilerini dublaj olarak veya alt yazı şeklinde izleyenlerin sayısı azımsanmayacak kadar çoktur. Son yıllarda vampir dizileri ise büyük bir çıkış yakalamıştır. Popüler haline gelmeyi başarmış olan vampir dizileri pek çok kişinin ilgi duyduğu dizilerden bir tanesidir. Derlenen bu listede çekilmiş ve halen daha çekilmekte olan bu dizileri seyredebilirsiniz.
2
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Angel
Geçmişte yayınlanmış olan ve hala akıllarda olan vampir dizilerinden bir tanesi de Angel dizisidir. Angel dizisi 1999 yılında ilk kez yayınlanmış bir dizidir. Uluslararası platformda ise bu dizi en iyi vampir dizisi olarak kabul edilmektedir.
3
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Being Human
Yüksek IMDb puanına sahip olan vampir temalı dizilerden birisi de Being Human dizisidir. Vampir temalı olan bu dizi toplam 4 sezon sürmüştür. 200 yaşında ki bir karakterin anılarını anlatan bir dizidir.
4
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Dracula
2013 yılında yayınlanan ve tek sezon sürmesine rağmen akıllarda kalan bir vampir dizisidir. Dracula dizisi kendisine karşı haksızlık etmiş kişilerle mücadele eden vampirin maceralarını anlatan bir dizidir.
5
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Forever Knight
İlk olarak 1992 yılında yayınlanan bu dizi toplam 4 sene sürmüş bir dizidir. 7.6'lık bir yüksek puana sahip olan bu vampir dizisi en iyi vampir dizisi örneklerinden bir tanesidir. 80 yıldır yaşayan bir vampirin hikayesini anlatan dizidir.
6
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Hemlock Grove
Bilindik en iyi vampir dizilerinden biri olan Hemlock Grove dizisi şuana kadar 3 sezonu yayınlanmış bir dizidir. Hemlock Grove 2013 yılında ilk kez izleyicinin karşısına çıkmıştır. ABD yapımlı olan bu dizi oldukça güzel bir dizidir.
7
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Legacies
The Vampires Diaries dizisinin yan dizilerinden birisi Legacies dizidir. Legacies okulda eğitim gören genç vampirlerin maceralarını anlatmaktadır. Legacies dizisi kısa sürede çıkış yakalamayı başarmıştır.
8
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The Strain
2014 ve 2017 yılları arasında yayınlanmış bir dizi olan The Strain dizisi bu yıllara damga vurmuş bir vampir dizisidir. The Strain dizisini izlerken oldukça beğeneceksiniz. Eğer vampir temalı dizileri izlemeyi seviyorsanız bu dizi tam size göre.
9
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True Blood
En sevilen vampir dizilerinden biri olan True Blood dizisi 7.9 IMDb puanına sahip bir dizidir. 2008 ve 2014 yılları arasında yayınlanmış bir vampir dizisidir. İnsan kanı ile yaşayan bir vampirin macerasını anlatmaktadır.
10
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Vampir Günlükleri
Vampir dizileri denilince akla ilk gelen vampir dizilerinden olan Vampir günlükleri 2009 ve 2017 yıllarında yayınlanmış olan bir dizidir. En uzun ömürlü vampir dizilerinden bir taneisidir.
11
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Yaşayamanlar
2018 yılında yayınlanan Yaşayamanlar dizisi 5.6 IMDb puanına sahip bir dizidir. İlk Türk yapımı vampir dizisi olma özelliği taşıyan bu dizi ülkemizde yayınlanmakta olan ve Netflix platformunda yayınlanan bir dizidir.