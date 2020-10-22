MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
GeriKültür Sanat En İyi Vampir Dizileri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Vampir Dizileri Listesi Ve Önerisi (2020)
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Haberler >Mahmure >Eğlence >Kültür Sanat>En İyi Vampir Dizileri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Vampir Dizileri Listesi Ve Önerisi (2020)
Kültür Sanat

En İyi Vampir Dizileri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Vampir Dizileri Listesi Ve Önerisi (2020)

Vampir temalı olan diziler oldukça fazla izlenmektedir. Özellikle ülkemizde de Vampir temalı olan diziler tercih edilen diziler arasındadır. Vampir temalı olan yerli dizi pek olmadığından dolayı yabancı yapımlı olan vampir dizileri izlenen dizilerdendir. Vampir dizilerini izlemeyi sevenler de arama motorlarında bu dizilerin araştırmasını yapmaktadırlar. Peki, en iyi vampir dizileri hangileridir? Gelmiş geçmiş ve halen devam etmekte olan vampir temalı olan diziler nelerdir? İşte izleyebileceğiniz en iyi vampir dizileri listesi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news

Vampir temalı olan diziler her zaman ilgi duyulmuş ve senaryo gereği ile de ilginç diziler arasındadır. Alışıla gelmişin dışında olduğundan dolayı vampir dizileri izleyicinin diziden beklentisi oldukça fazladır. Ülkemizde de vampir dizilerine ayrı bir ilgi duyulmaktadır. Vampir dizilerini dublaj olarak veya alt yazı şeklinde izleyenlerin sayısı azımsanmayacak kadar çoktur. Son yıllarda vampir dizileri ise büyük bir çıkış yakalamıştır. Popüler haline gelmeyi başarmış olan vampir dizileri pek çok kişinin ilgi duyduğu dizilerden bir tanesidir. Derlenen bu listede çekilmiş ve halen daha çekilmekte olan bu dizileri seyredebilirsiniz.

2Angel
Abone Olgoogle-news

Angel

Geçmişte yayınlanmış olan ve hala akıllarda olan vampir dizilerinden bir tanesi de Angel dizisidir. Angel dizisi 1999 yılında ilk kez yayınlanmış bir dizidir. Uluslararası platformda ise bu dizi en iyi vampir dizisi olarak kabul edilmektedir.

3Being Human
Abone Olgoogle-news

Being Human

Yüksek IMDb puanına sahip olan vampir temalı dizilerden birisi de Being Human dizisidir. Vampir temalı olan bu dizi toplam 4 sezon sürmüştür. 200 yaşında ki bir karakterin anılarını anlatan bir dizidir.

4Dracula
Abone Olgoogle-news

Dracula

2013 yılında yayınlanan ve tek sezon sürmesine rağmen akıllarda kalan bir vampir dizisidir. Dracula dizisi kendisine karşı haksızlık etmiş kişilerle mücadele eden vampirin maceralarını anlatan bir dizidir.

5Forever Knight
Abone Olgoogle-news

Forever Knight

İlk olarak 1992 yılında yayınlanan bu dizi toplam 4 sene sürmüş bir dizidir. 7.6'lık bir yüksek puana sahip olan bu vampir dizisi en iyi vampir dizisi örneklerinden bir tanesidir. 80 yıldır yaşayan bir vampirin hikayesini anlatan dizidir.

6Hemlock Grove
Abone Olgoogle-news

Hemlock Grove

Bilindik en iyi vampir dizilerinden biri olan Hemlock Grove dizisi şuana kadar 3 sezonu yayınlanmış bir dizidir. Hemlock Grove 2013 yılında ilk kez izleyicinin karşısına çıkmıştır. ABD yapımlı olan bu dizi oldukça güzel bir dizidir.

7Legacies
Abone Olgoogle-news

Legacies

The Vampires Diaries dizisinin yan dizilerinden birisi Legacies dizidir. Legacies okulda eğitim gören genç vampirlerin maceralarını anlatmaktadır. Legacies dizisi kısa sürede çıkış yakalamayı başarmıştır.

8The Strain
Abone Olgoogle-news

The Strain

2014 ve 2017 yılları arasında yayınlanmış bir dizi olan The Strain dizisi bu yıllara damga vurmuş bir vampir dizisidir. The Strain dizisini izlerken oldukça beğeneceksiniz. Eğer vampir temalı dizileri izlemeyi seviyorsanız bu dizi tam size göre.

9True Blood
Abone Olgoogle-news

True Blood

En sevilen vampir dizilerinden biri olan True Blood dizisi 7.9 IMDb puanına sahip bir dizidir. 2008 ve 2014 yılları arasında yayınlanmış bir vampir dizisidir. İnsan kanı ile yaşayan bir vampirin macerasını anlatmaktadır.

10Vampir Günlükleri
Abone Olgoogle-news

Vampir Günlükleri

Vampir dizileri denilince akla ilk gelen vampir dizilerinden olan Vampir günlükleri 2009 ve 2017 yıllarında yayınlanmış olan bir dizidir. En uzun ömürlü vampir dizilerinden bir taneisidir.

11Yaşayamanlar
Abone Olgoogle-news

Yaşayamanlar

2018 yılında yayınlanan Yaşayamanlar dizisi 5.6 IMDb puanına sahip bir dizidir. İlk Türk yapımı vampir dizisi olma özelliği taşıyan bu dizi ülkemizde yayınlanmakta olan ve Netflix platformunda yayınlanan bir dizidir.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi