En İyi Vahşi Kovboy Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Vahşi Kovboy Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)
Sinema tarihinde çekilmiş ilk kovboy filmi 1903 yılında gösterime giren Büyük Tren Soygunu filmidir. Bu tür filmlere ''Western'' adı da verilir. İtalyan yönetmenlerin çektiği düşük bütçeli kovboy filmleri ise ''Spagetti Western'' adıyla biliniyor. Geçmişten günümüze en çok izlenen vahşi kovboy filmlerini sizin için listeledik.
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1
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Vahşi kovboy filmlerinde genellikle kovboylar ile Kızılderililerin savaşı anlatılır. Bu zamana kadar en çok izlenen kovboy filmlerinin başında yönetmenliğini Sergio Leone'un üstlendiği İyi, Kötü, Çirkin filmi geliyor. Bunun dışında John Wayne'nin rol aldığı birçok western filmi de gösterime girdiği yıllarda gişe rekorları kırdı. Kovboy filmleri furyası 40'lı yılların ortalarında başlamış, 1970'e kadar yüzlerce western filmi çekilmiştir. Ülkemizde çekilen kovboy filmlerinden bazıları şunlardır: Batıdan Gelen Adam, Çifte Tabancalı Damat, Belalılar, Küçük Kovboy, Yahşi Batı.
2
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Bona Tomahawk
Birçok sinema eleştirmeninin ''gelmiş geçmiş en sert kovboy filmi'' olarak tanımladığı Kemik Balta, 2015 yılında gösterime girdi. Western-gerilim türündeki filmin yönetmen koltuğunda Craig Zahler oturuyor.
3
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Butch Cassidy and the Sundance Kid
Sundance Kid ve Butch Cassidy adındaki kovboyların yaşadıklarını anlatan yapım, bu zamana kadar en çok izlenen vahşi kovboy filmlerinin başında geliyor. George Roy Hill'in yönetmenliğini üstlendiği Sonsuz Ölüm'ün Imdb'de 8.0 gibi yüksek bir puana sahip.
4
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Once Upon a Time in the West
Western filmlerinin unutulmaz yönetmeni Sergio Leone imzası taşıyan 1965 yılının en çok izlenen filmlerinden biri oldu. Kadrosunda Henry Fonda, Charles Bronson, Claudia Cardinale ve Jason Robard'ın yer aldığı Bir Zamanlar Batı'da filminde, Frank adlı bir kovboyun yaşadıkları anlatılıyor.
5
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İyi Kötü Çirkin
Kült vahşi kovboy filmi İyi, Kötü, Çirkin, üç kovboyun birbirleriyle olan mücadelesini mizahi bir dille anlatıyor. Golden Laurel En İyi Aksiyon Ödülünü kazanan film Imdb Top 250 listesinin 9. sırasında yer alıyor. Filmin oyuncu kadrosunda ise yıldız isimler var: Clint Eastwood, Lee Van Oleef, Eli Wallach, Aldo Giuffre.
6
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Küçük Dev Adam
Dustin Hoffman'ın Jack Crabb karakterine hayat verdiği filmde Pawnee Kızılderilileri ile kovboyların savaşı anlatılıyor. Chief Dan George'ye ABD Ulusal Film Eleştirmenleri Derneği En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülünü getiren film, 1970 yılında gösterime girdi.
7
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Korkak Robert Redford'un Jesse James Suikastı
Brad Pitt ve Casey Affleck güçlü oyunculuklarıyla göz doldurduğu bu biyografi filminde, Jesse James'in son yılları anlatılıyor. 2007'de gösterime giren filmin senaryosunu Andrew Dominic ve Ron Hansen yazdı.
8
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Rine in the Whirlwind
Jack Nicholson'un hem yazıp hem de başrol oynadığı film, Türkiye'de ''Kaçaklar'' ismiyle vizyona girdi. Kovboy çetelerinin arasındaki savaşı anlatan filmin Imdb puanı 6.5.
9
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The Hateful Eight
Quentin Tarantino'nun yazıp yönettiği film kurgusu ve diyaloglarıyla büyük beğeni topladı. Filmin müzikleri Ennio Moricone imzası taşıyor. 2015 yılında gösterime giren The Hateful Eight, BAFTA En İyi Film Müziği ödülüne layık görüldü.
10
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Unforgiven
En İyi Kurgu, En iyi Yönetmen ve En İyi Film dalında Oscar ödülüne layık görülen Unforgiven'da bir intikam öyküsü anlatılıyor. 1992 yapımı filmin oyuncu kadrosunda Gene Hackman, Clint Eastwood, Richard Harris ve Morgan Freeman gibi birbirinden ünlü isimler yer alıyor.
11
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Yahşi Batı
Senaryosunu Cem Yılmaz'ın yazdığı filmin yönetmen koltuğunda Ömer Faruk Sorak oturuyor. 2009 yapımı film ülke genelinde yaklaşık 20 milyon TL gişe hasılatı elde etti.