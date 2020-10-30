En İyi Vahşi Kovboy Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Vahşi Kovboy Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)

Vahşi kovboy filmlerinde genellikle kovboylar ile Kızılderililerin savaşı anlatılır. Bu zamana kadar en çok izlenen kovboy filmlerinin başında yönetmenliğini Sergio Leone'un üstlendiği İyi, Kötü, Çirkin filmi geliyor. Bunun dışında John Wayne'nin rol aldığı birçok western filmi de gösterime girdiği yıllarda gişe rekorları kırdı. Kovboy filmleri furyası 40'lı yılların ortalarında başlamış, 1970'e kadar yüzlerce western filmi çekilmiştir. Ülkemizde çekilen kovboy filmlerinden bazıları şunlardır: Batıdan Gelen Adam, Çifte Tabancalı Damat, Belalılar, Küçük Kovboy, Yahşi Batı.