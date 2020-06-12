En İyi Uzaylı Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Uzaylı Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)

Yıldızlararası Teknik becerisi ve bilgisi yüksek biri olan Cooper mısır tarlasında çiftçilik yapmak ve iki çocuğuna güvenli bir hayat sunmak istemektedir. Geçmişteki bilim insanı olduğu kariyerini özleyen Cooper için bir gün beklenmedik bir teklifle karşılaşır. Ailesinin ve insanlığın güvenliğini sağlamak için zor bir karar almalıdır.