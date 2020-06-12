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GeriKültür Sanat En İyi Uzaylı Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Uzaylı Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)
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Haberler >Mahmure >Eğlence >Kültür Sanat>En İyi Uzaylı Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Uzaylı Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)
Kültür Sanat

En İyi Uzaylı Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Uzaylı Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)

Filmler merak edilen konuların izleyicisine en güzel şekilde iletilebildikleri yöntemlerden biridir. Geçmişten günümüze kadar en merak edilen konulardan biri olan uzay ve uzaylı filmleri en beğenilen filmlerdendir. En iyi uzaylı filmleri hangileridir? İşte yeni ve eski en çok izlenen uzay filmleri listesi ve önerileri.

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1
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Uzay geçmişten günümüze kadar en merak edilen konulardan biridir. Dünya üzerinde yaşarken gökyüzüne bakmak ve gökyüzünün daha ötesinde neler olduğunu hayal etmek yüz yıllar boyunca yapılan bir şeydir. Etkileyici olan senaryolarıyla ufuk açıcı olan ve olağanüstü olan görselleriyle izleyenlerin büyülenmesini sağlayan çok sayıda uzay filmi bulunmaktadır.

2
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Uzay filmleri evrendeki hem korkutucu olan hem de muhteşem olan güzelliklerini şaşkınlık oluşturacak efektlerin kullanılmasıyla gözlerin önüne serilmesini sağlayan yapıtlardır. Aynı zamanda uzay filmlerinde bazen dost olan bazense düşman olan uzaylıların yaşamlarını konu edinmektedir. Bilim kurgu filmlerinin çatısı altında bulunan uzay filmleri ile hayallerin, düşüncelerin canlanmasını sağlayan uzay filmleri çok sayıda izleyici kitlesine sahiptir.

3Yıldız Savaşları
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Yıldız Savaşları

Sinema tarihindeki en başarılı olan kült filmlerinden biridir. Karanlık ve kötü taraftaki Sithler’le Aydınlık ve iyi taraftaki Jediler arasında geçen savaş, mücadelenin anlatıldığı film serisidir. Evreni çevrelemiş olan enerjinin adı güçtür.

4Uzay Yolcuları
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Uzay Yolcuları

Avalon isimli uzay gemisinin oldukça uzak bir koloni olan Homestead 2 isimli koloniye 120 yıl kadar sürecek olan bir yolculukla 5000’den daha fazla kişiyi götürmek için yolculuk yapmaktadır. Yolcular için hazırlanan uyku kapsüllerinde teknik sorun oluşmasının ardından 90 yıl sürecek yolculuk için iki kişi kalır.

5Yerçekimi
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Yerçekimi

Dr. Ryan Stone isimli bir tıp mühendisi emekliliğinde Matt Kowalsky isimli astronot ile ilk kez uzay yolculuğuna çıkmaktadır. Bir felaket sonucunda iki astronotta uzayda tek başlarına kalırlar. Yeryüzüyle tamamen kopan iletişim ile sonu gelmeyen karanlıkta ikisi kalmıştır.

6Marslı
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Marslı

Astronotlar bir görev için Mars’a gönderilir. Şiddetli fırtına nedeniyle Mark Watney isimli astronotun öldüğü düşünülür ve ekibi kendisini terk eder. Hayatta olan Mark Witney tek kalmış ve dünyaya yaşadığını belirtmek için sinyal göndermeye çalışır.

7Yıldızlararası
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Yıldızlararası

Teknik becerisi ve bilgisi yüksek biri olan Cooper mısır tarlasında çiftçilik yapmak ve iki çocuğuna güvenli bir hayat sunmak istemektedir. Geçmişteki bilim insanı olduğu kariyerini özleyen Cooper için bir gün beklenmedik bir teklifle karşılaşır. Ailesinin ve insanlığın güvenliğini sağlamak için zor bir karar almalıdır.

8Oblivion
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Oblivion

Askeri yönetim Jack adlı deneyimli olan bir askerinin, insanları bir dönem Dünya isimli terk edilen gezegen için keşif yapmaya yollar. İnsanoğlunun yok oluşundan önceki koşullarını ve burada yaşayan bir canlının olup olmadığını araştıracaktır.

9Dünyalar Savaşı
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Dünyalar Savaşı

İki çocuğuyla birlikte bir hafta sonu vakit geçirdikleri sırada gökyüzünün aniden kararıp, şimşekli şiddetli bir fırtınanın oluştuğu görülür. Bir süre sonra evin yakınındaki bir kavşakta yerin yarılmasıyla ortaya çıkan üçayaklı bir savaş makinesinin her şeyi yakıp yıktığını görür.

10Armageddon
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Armageddon

New York şehrine düşen küçük meteor parçaları sebebiyle tedirginlik yaşanmasına neden olur. Şehre zararlar veren bu meteor parçalarını araştıran NASA dünyaya giderek hızla yaklaşan büyük bir meteoru fark eder. Dünyaya çarpmadan bu meteorun durdurulması gerekmektedir.

11Derin Darbe
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Derin Darbe

Lise öğrencisi olan aynı zamanda bir amatör astronom olan Leo Biederman’ın Virginia’da gözlem yaptığı sırada gökyüzünde hiç görmediği bir şeyi fark eder. Yaklaşanın masum olmayan bir kuyruklu yıldız olduğunu fark eder. Bu yıldız mutlaka durdurulmalıdır.

12Prometheus
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Prometheus

Yaşamın başlangıcına yönelik araştırmaları olan bir ekibin yaşadığı maceraları konu edinen bir filmdir. İnsanoğlunun geleceğini koruyabilmek için verilen savaşta her şeyin sonu gelebilir.

Kaynak Fotoğraflar: iStock

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