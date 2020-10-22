En İyi Uzay Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Uzay Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)

Armageddon Armegeddon filmi, 1978 yılında yapılmış olan oldukça eski bir bir filmdir. Armageddon eski filmler arasında bilim kurgu kategorisinde çekilmiş en iyi filmler arasında yerini alır. Eski bir film olmasına rağmen günümüzde de bu film izlenmektedir. Günümüzde dahi hala izlenen ve hatırlanan bir filmdir.