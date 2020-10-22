En İyi Uzay Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Uzay Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)
Uzay filmleri, bilimkurgu filmleri arasında en beğenilen film temalarını oluşturmaktadır. Özellikle bilimkurgu türünde çekilen bu tür filmler yapımcılar açısından yüksek bütçeli filmler olarak bilinir. Uzay filmleri daha çok macera ve gerilim yüklü filmler kategorisine de dahil edilmektedir. İşte, en iyi uzay dizilerine ait tüm detaylar.
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1
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Bilim kurgu severler uzay filmlerini daha çok tercih etmektedir. Bu kategori içerisinde eski ve yeni en iyi uzay filmlerini sizler için listeledik.
2
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Armageddon
Armegeddon filmi, 1978 yılında yapılmış olan oldukça eski bir bir filmdir. Armageddon eski filmler arasında bilim kurgu kategorisinde çekilmiş en iyi filmler arasında yerini alır. Eski bir film olmasına rağmen günümüzde de bu film izlenmektedir. Günümüzde dahi hala izlenen ve hatırlanan bir filmdir.
3
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Ay'da İlk İnsan
Ay'da İlk İnsan filmi, uzay teması ile 2018 yılında çekilmiş bir filmdir. Bilim kurgu alanında görsel efektler ile sesleri oldukça iyi şekilde sunan film, teknolojinin tüm nimetlerinden de yararlanarak çekilmiştir. Filmin konusunda ise Neil Armstrong'un Ay’a yaptığı yolculuk konu edilmiştir.
4
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Gün Işığı
Gün Işığı filmi 2007 yılında yapılan bir filmdir. Filmin konusunda ise yaşanılan hayatta güneşin ve ışıklarının her geçen gün yok olmasını anlatmaktadır. 8 kişilik bir ekip bu durumu araştırmak için görevi üstlenirler ve karşılarına inanılması güç olaylar çıkar. Son zamanların uzay temalı en iyi filmlerinden birisidir.
5
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Her Şeyin Teorisi
Her Şeyin Teorisi filmi yüksek bir bütçe ile 2014 yılında çekilmiştir. Filmin ana konusunda ise Stephan Hawking'in hayatını ele alınmıştır. Film, 1991 yılları arasında ortaya çıkan bazı olayları konu edinmiştir. Film vizyona girmesi ile beraber IMDb puanı 7.7 olarak kendisini göstermiş ve oldukça beğeni toplamıştır.
6
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Kurtuluş Günü
1996 yılında vizyona giren film, eski zamanlarda görsel efektleri ile çekilen en iyi bilim kurgu filmleri arasında bulunmaktadır. Uzay filmleri kategorisinde çekilen Kurtuluş Günü filmi 7.0 IMDb puanına da sahiptir. Filmin konusu ise dünyaya giderek yaklaşan bir meteorun yarattığı tehlikedir.
7
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Marslı
Marslı filminin ana konusunda Botanik biliminin yer aldığı görülür. Uzayda geçen filmde, uzayda tarım ürünlerini nasıl yetiştireceğini düşünen bir adamın hikayesini anlatır. Matt Damon'un filmin başrolünde gördüğümüzde filmin ne kadar usta ellerden çıktığını da anlayabiliriz.
8
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Prometheus
Prometheus filmi, bilim kurgu kategorisi ve uzay filmi türünde çekilen en iyi bilim kurgu filmleri arasındadır. Hayatın başlangıcının ne olduğunu konu edinerek çekilen film oldukça da yeni bir filmdir. 2012 yılında yapılan film, bilim kurgu severler için izlemesi gerekenler filmler arasında yer alır.
9
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Yerçekimi
Yerçekimi filmi 2013 yılında uzay filmleri kategorisi içerisinde çekilmiş bir filmdir. IMDb puanının 7.7 olması bu film son zamanlarda en beğenilen uzay filmi olmasını da sağlamaktadır. Filmde uzay boşluğunda yaşanan garip olaylar tek tek ele alınmıştır.
10
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Yıldızlararası
Oldukça ilgi çekici bir senaryoya sahip olan Yıldızlararası filmi 2014 yılında yapılan bir filmdir. Yıldızlararası filmin büyük bir izleyici kitlesine sahip olması IMDb puanından da bellidir. Film son zamanlarda yapılan ve en çok beğenilen uzay temalı filmler arasındaki yerini de almıştır. Filmin konusu ise 5. boyut ile kara delik hakkındadır.
11
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Yıldız Savaşları
Uzay kategorisinde bulunan filmler deyince akla Yıldız Savaşları filmi gelmektedir. Yıldız Savaşları filmi ilk olarak 1997 yılında o zamanki geniş bir bütçe ile çekilen filmdir. Bu tarihten sonra ise filmin farklı serileri ve devamı çekilmiştir. Bu nedenle filmin hayran kitlesi oldukça geniştir.