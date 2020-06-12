MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
GeriKültür Sanat En İyi Uzay Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Uzay Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Haberler >Mahmure >Eğlence >Kültür Sanat>En İyi Uzay Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Uzay Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)
Kültür Sanat

En İyi Uzay Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Uzay Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)

Uzay filmleri en beğenilen film temalarından biridir. Özellikle bilim kurgu kategorisinde çekilen bu filmler yüksek bütçeli olarak çekilen filmlerden oluşur. Uzay filmleri ile ilgili araştırma yapanlar en iyi uzak filmleri olarak araştırma yapmaktadırlar. Bilim kurgu severler bu filmleri internet üzerinden araştırma yaparak IMDB puanı yüksek olan filmleri tercih etmektedirler. Peki, en iyi uzay filmleri nedir? Yeni ve eski en çok izlenen uzay filmleri listesi önerisi nedir? İşte izleyebileceğiniz en güzel uzay temalı film listesi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news

Uzay filmleri bilim kurgu kategorisinde çekilen ve yüksek bütçe ile çekilen filmler arasında yer almaktadır. Uzay filmleri özellikle hasılatı yüksek olan filmlerdir. Gişede yüksek hasılatı olan bu filmler bilim kurgu severler tarafından tercih edilmektedir. Uzay filmleri aynı zamanda IMDb puanı yüksek olan filmlerden oluşmaktadır.

2
Abone Olgoogle-news

Bilim kurgu kategorisinin en iyi örneklerinden biri olan uzay filmleri senaryo ve grafik bakımından da oldukça gelişmiştir. İzleyiciye muhteşem bir görsel şölen yaşatan uzay temalı bu filmler iyi yorumlar alan filmler listesidir. Sizler için mutlaka izlemeniz gereken uzay temalı olan bilim kurgu filmleri listesini derledik. Eğer bilim kurgu filmlerini izlemeyi seviyorsanız bu listeye mutlaka göz atmanız gerekmektedir.

3Armageddon
Abone Olgoogle-news

Armageddon

Armegeddon 1978 yapımlı bir filmdir. Armageddon bilim kurgu alanında çekilmiş olan en iyi filmler arasında gösterilmektedir. Günümüzde dahi hala izlenen ve hatırlanan bir filmdir.

4Kurtuluş Günü
Abone Olgoogle-news

Kurtuluş Günü

1996 yapımlı bir film olan kurtuluş günü gelmiş geçmiş en iyi bilim kurgu filmleri arasında gösterilmektedir. Uzay temalı olarak çekilen bu film 7.0 IMDb puanına sahiptir. Dünya'ya yaklaşan bir meteor tehlikesini konu edinmektedir.

5Prometheus
Abone Olgoogle-news

Prometheus

Prometheus filmi uzay temalı olarak bilim kurgu alanında ki en iyi filmler arasındadır. Hayatın başlangıcına dair yapılan araştırmaları konu edinen film 2012 yapımlı olan bir filmdir. Bilim kurgu severler için mutlaka izlemesi gerekenler arasında yer alır.

6Gün Işığı
Abone Olgoogle-news

Gün Işığı

2007 yapımlı bir film olan gün ışığı güneşin her geçen gün yok olmasını konu edinen bir filmdir. Uzay gemisi ile 8 kişilik bir ekip bu görevi üstlenmektedir. Gün ışığı filmi 2007 yapımlı bir filmdir.

7Ayda İlk İnsan
Abone Olgoogle-news

Ay'da İlk İnsan

İlk adam filmi 2018 yılında çekilmiş olan bir uzay temalı filmdir. Bilim kurgu alanında çekilmiş olan bu film Neil Armstrong'un Ay yolculuğunu konu edinen bir filmdir.

8Yerçekimi
Abone Olgoogle-news

Yerçekimi

Yer çekimi 2013 yılında çekilmiş olan bir filmdir. IMDb puanı 7.7 olan bu film son yılların en iyi uzay temalı olan filmleri arasında gösterilmektedir.

9Her Şeyin Teorisi
Abone Olgoogle-news

Her Şeyin Teorisi

Her şeyin teorisi 2014 yapımlı bir filmdir. Stephan Hawking'in hayatını konu edinen bu film 1991 yılları arasında yaşanan olayları konu edinmiştir. IMDb puanı 7.7 olan bu film oldukça beğenilmiştir.

10Marslı
Abone Olgoogle-news

Marslı

Botanik bilimini konu edinen bu film uzayda tarım ürünleri yetiştirmeyi amaçlayan bir adamın hikayesini anlatır. Marslı son zamanların en iyi bilim kurgu ve uzay filmleri arasında yer almaktadır. Matt Damon'un başrolde olduğu bu filmi mutlaka izlemelisiniz.

11Yıldızlararası
Abone Olgoogle-news

Yıldızlararası

Muhteşem bir senaryoya sahip olan yıldızlararası 2014 yapımlı bir filmdir. Yıldızlararası IMDb puanı 8.6 olan en çok beğenilen uzay temalı filmler arasına girmiştir. 5. boyut ve kara deliği konu edinen bu film oldukça başarılı bir filmdir.

12Yıldız Savaşları
Abone Olgoogle-news

Yıldız Savaşları

Uzay temalı filmler deyince akla ilk gelen filmlerden birisi de yıldız savaşlarıdır. Yıldız savaşları ilk kez 1997 yılında çekilmiş olan bir filmdir. Film daha sonra ise seri olarak devam etmiştir.

Kaynak Fotoğraflar: iStock

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi