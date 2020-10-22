En İyi Uzay Dizileri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Uzay Dizileri Listesi Ve Önerisi (2020)
Bilimkurgu türünde çekilen diziler, dünyada büyük ilgi görüyor. Gelecek çağları, uzayı merak edenler bu dizilerdeki sahnelerle hayal güçlerinin sınırlarını zorlayabiliyorlar. Bilim kurgu türündeki sevilen uzay dizilerine dair en iyi uzay dizileri- Yeni ve eski en çok izlenen uzay dizileri listesi ve önerisi (2020) sizlerle.
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1
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Uzay, her zaman gökcisimlerini içinde barındıran sonsuz ve sınırsız boşluk olan keşfedilmeyi bekliyor. Astronotlar ve uydular, uzaya ilişkin bilinmeyenleri aydınlatmak için çalışmalarına aralıksız devam ediyorlar. Hala pek çok sırrı içeren uzay, dünya insanları için keşfedilmesi ve ulaşılması gereken önemli bilgilerin kaynağı. Uzaya yolculukla ilgili NASA'daki gelişmeleri yakından takip eden insanoğlu, haliyle uzay temalı dizilere de özel bir ilgi duyuyor. Uzay konulu diziler, insanın düşünce gücünü geliştirmesi bakımından da oldukça etkili, izlenmesi tavsiye edilen yapımlar.
2
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Lost In Space
2018 yılında Netflix ekranlarından yayınlanan dizi, Johann David Wyss imzasını taşıyan İsviçreli Robinson Ailesi romanından esinlenilerek ekranlara aktarılan beğenilerek izlenilen bir dizi. Dizi, eğlenceli karakterleri ve gerçek bir uzay macerası olması ile dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştır. Geçmiş yıllarda ekranlara gelen uyarlamalarına oranla izleyici beklentilerini en üst düzeyde karşılaması ile yüksek izlenme oranlarına ulaşmıştır.
3
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Star Trek: Picard (2020)
Star Trek: Picard, Star Trek dizisinin en yeni yapımları arasında geniş bir izleyici kitlesine sahip. Star Trek dizisinin bu serisinde efsanevi kaptan Picard emekli olarak karşımıza çıkıyor. Picard, artık 25. yüzyıl Fransa'sında şarapçılık için bağ bahçe işleri ile uğraşmaktadır. Kurduğu huzurlu düzen, bir belgesel ekibi yüzünden bozulur. Picard, geçmişi hakkında sorguya çekilir. Belgesel büyük bir patırtı koparır bu arada Dahj isimli esrarengiz bir genç kadın Picard'dan yardım ister ve olaylar bambaşka bir yöne doğru sürüklenir.
4
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Nightflyers
Nightflyers, 5,9 IMDb puanına sahip beğenilerek izlenen bilim kurgu yapımları arasında. Game of Thrones'un yaratıcısı George R. R. Martin'in 1980 yılında yazdığı aynı adlı kısa romana bağlı olan etkileyici bir dizi. Dizide uzayın derinliklerinden gelen bir sinyalin peşine düşen bir grup bilim insanının merak uyandıran hikayesi aktarılıyor. Korku ve gerilim öğeleri de diziye ayrı bir heyecan katıyor.
5
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Stargate: Atlantis (2004-2009)
Dünyada popüler olan Stargate (Yıldızlar Geçidi) SG-1 dizisinin alternatif devamı niteliğindeki yapımın yönetmen koltuğunda David Winning bulunuyor. Dizide bir grup bilim adamının kayıp şehir Atlantis'in yerini tespiti ve sanıldığının aksine Atlantisi'in dünyada değil Pegasus Galaksisi'nde olduğunun ortaya çıkması ile başlayan serüven konu ediliyor. Diplomat Dr. Elizabeth Weir'ın liderliğinde değişik milletlerden gelen bir bilim insanı ve asker grubu Atlantis'e doğru geri dönülmeyecek bir yolculuğa çıkarlar. Kadim ırklar tarafından inşa edilen bu şehrin gizemini araştırarak elde ettikleri bilgileri dünyaya getirmek hedefleridir. Mitolojik bilgilerimizi genişletmesi açısından da değerli bir dizi.
6
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Stargate SG-1 (1997-2007)
Uzaya farklı bir bakış açısı ile yaklaşan beğenilen eski dönem uzay yolu dizi serilerinin ilk Stargate dizisi. Dizide Dr. Daniel Jackson, Yıldız Geçidi'nin yalnızca Dünya-Abydos arasında değil, bütün kainata yayılan bir ağ olduğunu keşfeder. Bir tapınakta keşfettiği birçok gezegenin koordinatları da bu tezini doğrular niteliktedir. Kurulan SG takımlarından en önemlisi SG-1'dir. Bu takım Albay Jack O'Neill, Yüzbaşı Samantha Carter, Dr. Daniel Jackson ile Jaffa halkının özgürlüğüne inanan Teal'c'den meydana gelir. Yeni gezegenlere keşif seferleri düzenlenir ve pek çok ırkla ve teknoloji ile tanışılır.
7
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Stargate Universe (2009-2011)
Stargate Universe, serinin ilgi çekici dizilerinden biri. Dizinin konusu ise şöyle; uğradıkları gizli bir saldırı neticesinde bir grup asker, sivil ve bilim adamı, Dünya'dan çok uzaktaki büyük bir uzay gemisinde sıkışıp kalırlar. Hava, su ve yemek gibi en temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanan bu insanların tek kurtuluşu Kader adlı yıldız gemisinin sırlarını çözmektir. Umuda doğru bu serüvende kahramanlar ve hainler birbirinden zamanla ayrılacaktır.
8
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Star Trek (1966-1969)
Star Trek efsanesinin doğuşu ve space opera denilen uzayda geçen bilim kurgu türünün temelleri bu dizi ile atılmıştır. İlk başlarda hak ettiği izlenme oranlarını yakalayamasa da zamanla değeri anlaşılmış ve adım adım zirveye doğru ilerleyecek bir uzay dizisi böylelikle gün yüzüne çıkmıştır. Dizide, "Enterprise" (Atılgan) adlı yıldız gemisi ile uzayın derinliklerine doğru yolculuk eden bir mürettebatın sürükleyici maceraları anlatılıyor. Dizi, teknolojik bakımdan değerlendirildiğinde o zamanların çok ilerisinde bir dünyanın kapılarını izleyicilere aralıyor. Star Trek, bilim kurgu yaratıcılığının zirvesinde bir yapım.
9
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Star Trek: The Next Generation (1987-1994)
Bu ses getiren ve büyük bir izleyici kitlesini kısa zamanda yakalayan yapım, Star Trek efsanesinin bir parçası. Serinin yepyeni maceralarla devamı niteliğindeki dizi, yaklaşık olarak orijinal serinden bir yüzyıl sonrasını konu alıyor. Dizide Atılgan adında fakat daha da gelişmiş bir yıldız gemisi yer alıyor. Kaptan Jean Luc Picard'ın emri altında çalışan yeni mürettebatın başlarından geçen ilgi çekici olaylar dizide anlatılıyor. The Next Generation, uzay yolu dizileri arasında en yüksek reytinglere ulaşan yapım olmuştur. En iyi drama dalında Emmy ödülüne aday gösterilen tek uzay yolu dizisi olarak da özeldir. Star Trek: Deep Space Nine (1993-1999), Star Trek: Voyager (1995-2001), Star Trek: Enterprise (2001-2005), Star Trek: Discovery (2017) ve Star Trek: Picard, dünya çapında büyük bir hayran kitlesine sahip ünlü dizinin serileri arasında öne çıkanlar olup uzay yolu dizilerini sevenlerin mutlaka izlemeleri tavsiye edilen ve en iyi uzay dizi listelerinde üst sıralarda yer alan yapımlardır.
10
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The 100
The 100, 7.7 IMDb puanı ile dikkatleri üzerine çekiyor. Dizinin konusuna göre, insanlar dünyada meydana gelen büyük bir nükleer faciadan sonra bir uzay üssüne taşınırlar. Yıllarca dünyada olan nükleer serpintinin bitmesi beklenir. İnsanların, dünyaya dönüşüne çok uzun zaman varken işledikleri suçlardan dolayı hükümlü olan 100 genç, uzay üssündeki kaynak azlığına bağlı olarak dünyaya gönderilirler. Fakat gençler burada yalnız olmayacaklardır.
11
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The Expanse
Bilim kurgu sevenlerin kaçırmamaları gereken yapımlardan biri. Çok eski uzay dizilerinden biri olmayan The Expanse, 2015 yılında yayın hayatına başlayan diziler arasında. The Expanse, güneş sisteminde yer alan koloniler arasındaki kırılgan bir barış ortamının bir süre sonra bozulması neticesinde meydana gelen olayları konu alıyor. Seyirci yorumlarında kendisinden övgü ile bahsedilen dizi, başarılı oyuncu kadrosu ile de ön planda. Dizinin başrollerinde Nick E. Tarabay, Steven Strait, Thomas Jane gibi isimler yer alıyor.