En İyi Uzay Dizileri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Uzay Dizileri Listesi Ve Önerisi (2020)

Star Trek: The Next Generation (1987-1994) Bu ses getiren ve büyük bir izleyici kitlesini kısa zamanda yakalayan yapım, Star Trek efsanesinin bir parçası. Serinin yepyeni maceralarla devamı niteliğindeki dizi, yaklaşık olarak orijinal serinden bir yüzyıl sonrasını konu alıyor. Dizide Atılgan adında fakat daha da gelişmiş bir yıldız gemisi yer alıyor. Kaptan Jean Luc Picard'ın emri altında çalışan yeni mürettebatın başlarından geçen ilgi çekici olaylar dizide anlatılıyor. The Next Generation, uzay yolu dizileri arasında en yüksek reytinglere ulaşan yapım olmuştur. En iyi drama dalında Emmy ödülüne aday gösterilen tek uzay yolu dizisi olarak da özeldir. Star Trek: Deep Space Nine (1993-1999), Star Trek: Voyager (1995-2001), Star Trek: Enterprise (2001-2005), Star Trek: Discovery (2017) ve Star Trek: Picard, dünya çapında büyük bir hayran kitlesine sahip ünlü dizinin serileri arasında öne çıkanlar olup uzay yolu dizilerini sevenlerin mutlaka izlemeleri tavsiye edilen ve en iyi uzay dizi listelerinde üst sıralarda yer alan yapımlardır.