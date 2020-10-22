En İyi Uzay Dizileri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Uzay Dizileri Listesi Ve Önerisi (2020)

Stargate SG-1 (1997-2007) Uzaya farklı bir bakış açısı ile yaklaşan beğenilen eski dönem uzay yolu dizi serilerinin ilk Stargate dizisi. Dizide Dr. Daniel Jackson, Yıldız Geçidi'nin yalnızca Dünya-Abydos arasında değil, bütün kainata yayılan bir ağ olduğunu keşfeder. Bir tapınakta keşfettiği birçok gezegenin koordinatları da bu tezini doğrular niteliktedir. Kurulan SG takımlarından en önemlisi SG-1'dir. Bu takım Albay Jack O'Neill, Yüzbaşı Samantha Carter, Dr. Daniel Jackson ile Jaffa halkının özgürlüğüne inanan Teal'c'den meydana gelir. Yeni gezegenlere keşif seferleri düzenlenir ve pek çok ırkla ve teknoloji ile tanışılır.