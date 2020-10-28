En İyi Uzak Doğu Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Uzak Doğu Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)

Halka Halka filmi en çok ses getiren filmler arasındadır. Filmin konusunda gizemli bir videoyu izleyen herkesin öldüğü anlatılmaktadır. Videoyu izleyen tüm insanlar 7 gün içerisinde ölmektedir. Bu durumu araştırmaya başlayan bir gazeteci ise gerçek dışı bu olaya pek inanmaz. Ama kısa zaman sonrasında kendisi de korkunç bir oyun içerisinde yer alır.