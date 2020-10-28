En İyi Uzak Doğu Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Uzak Doğu Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)
Uzak Doğu filmleri daha eski zamanlarda genellikle dövüş ve karate üzerine kurgulu filmlerdi. Fakat günümüzde artık Uzak Doğu filmleri dram, aşk ve korku türlerini de içermektedir. Sizler için yeni ve eski bu zamana kadar en beğenilen Uzak Doğu filmlerini listeledik.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
Uzak Doğu filmleri genellikle Hindistan, Japonya ve Tayland gibi ülkeleri kapsar. Bu film türleri özellikle son zamanlarda dünya çapınca oldukça fazla ses getirmeyi başarmıştır. Dünya sinemasında Uzak Doğu filmleri denildiğinde genellikle akla Asya ülkelerine ait filmler gelmektedir. Özellikle son dönemlerde en çok izlenen filmler arasında Kore filmleri yer alıyor olsa da son zamanlarda Japon filmleri de oldukça beğenilmektedir.
2
Abone Ol
Arakçılar
Osamu ve ailesinin diğer üyeleri hırsızlık yaparak geçimini sürdürürler. Hırsızlık yaptıkları günlerden birgün Osamu ile oğlu çaldıkları yiyecekler ile eve dönerken küçük bir kız çocuğu ile karşılaşırlar. Üşümüş olan kızı eve almak istemeseler de Osamu ile oğlu daha sonra ikna olur.
3
Abone Ol
Bitmeyen Yürüyüş
Bitmeyen Yürüyüş filmi hem neşenin hem de hüznün bir araya getirildiği filmlerden birisidir. Filmin konusu ise aile dramına dayanır. Bir çiftin oğlu ve kızı çocukları ve eşleriyle birlikte ailelerinin yanına dönerler. Ailenin oğlunun ölüm yıl dönümünde ise ailede biriken sırlar ve sevgi bağları bir anda ortaya çıkacak.
4
Abone Ol
Halka
Halka filmi en çok ses getiren filmler arasındadır. Filmin konusunda gizemli bir videoyu izleyen herkesin öldüğü anlatılmaktadır. Videoyu izleyen tüm insanlar 7 gün içerisinde ölmektedir. Bu durumu araştırmaya başlayan bir gazeteci ise gerçek dışı bu olaya pek inanmaz. Ama kısa zaman sonrasında kendisi de korkunç bir oyun içerisinde yer alır.
5
Abone Ol
Harakiri
Japonya’da 1630 yılında yaşayan yaşlı bir samuray, harakiri yapmak amacıyla kendisine uygun yer araması sonucunda karşısına Iyi adında bir şehir çıkar. Bu şehirde yaşamına son vermek isterken bir genç ile karşılaşır ve tüm işler bir anda değişir.
6
Abone Ol
Kumların Kadını
Maceracı yapısıyla bilinen ayrıca entomolojist olan Junpei Niki, araştırma yapmak için kumda yaşayan böcekleri toplamak amacıyla bir sahil yerine gider. İşlerini bitirdikten sonra ise otobüse binmek için gittiğinde son otobüsü kaçırır. Böylece geceyi geçirmek için genç bir kadının evine uğrayacaktır.
7
Abone Ol
Ölüm Oyunu
Günümüzden oldukça uzak olan bir gelecekte bulunan Japon hükumeti, çığırından çıkmakta olan Japon gençlerine özellikle şiddetin azaltılabilmesi amacıyla bir oyun yapar. Yapılan bu oyun, aslında gençliğin içerisinde olduğu şiddeti azaltmak için yapılan bir plandır.
8
Abone Ol
Scarface
Scarface 1983 yapımı olan bir filmdir. Al Pacino filmleri arasında yer alan Scarface filmi aslında en beğenilen filmlerden birisidir. Filmin konusu ise suç ve drama dayanır. Scarface filminde suç ile dram unsurlarını bir arada bularak, heyecana kapılmanızı sağlayacaktır.
9
Abone Ol
Tokyo Sanatı
Dışarıdan oldukça mutlu görünen Sasakiler, babalarının işten çıkarılmasıyla aile düzenleri bozulur. Baba bu durum nedeniyle ailesine karşı utanç içindedir. Her gün baba, işe gidiyormuş gibi evden çıkar. Müthiş bir aile dramına şahitlik edeceğiniz bu film, parasızlığın aile üzerindeki etkilerini de anlatmaktadır.
10
Abone Ol
Zindan Adası
Zindan adası filminde konu hem gizeme hem de gerilime dayanır. 2010 yapımı olan bu film, akıl hastalarının genel hikayesini anlatmaktadır. Akıl hastalarının işledikleri suçları konu alan film, suçlarla mücadele için dedektiflerle doludur. Akıl hastaları ile ilgili gizemleri çözmeye çalışan ve bunun için görevlendirilen dedektifler araştırmaları sonucunda çok farklı olaylarla karşılaşacaktır.