En İyi Uğur Yücel Dizileri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Uğur Yücel Dizileri Listesi Ve Önerisi (2020)
Uğur Yücel Türk sinema ve televizyonunun en önemli isimlerinden birisidir. Oynadığı pek çok diziye hatta role can veren Uğur Yücel, yetenekleri sayesinde pek çok hayran kitlesine de sahip olmaktadır. Uğur Yücel sadece oyunculuğu ile değil yönetmenliğiyle de dizi ve filmlerde yer almaktadır. İşte, Uğur Yücel dizilerine ait tüm bilgiler.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
Uğur Yücel’in usta oyunculuğu dizilerin daha çok izlenmesini sağlamakta, filmlerde ise gişe rekorları kırılmasına yardımcı olmaktadır. Uğur Yücel’in eski ve yeni günümüze kadar yer aldığı dizileri ise sizler için derledik.
2
Abone Ol
Alacakaranlık
2003-2005 yılları arasında 2 sezon boyunca televizyon ekranlarında yer alan dizide Uğur Yücel, Kenan İmirzalıoğlu ve Olgun Şimşek gibi usta isimler yer almıştır. Türk televizyonlarında bir dizi olarak hem gerilim hem de aksiyon alanı bu dizi türünde ekranlara getirilmiştir.
3
Abone Ol
Aramızda Kalsın
Uğur Yücel’in son zamanlarda yer aldığı komedi ve aile dizisi olan Aramızda Kalsın dizisinde aile yaşamını ele almaktadır. Dizide komik anlar oldukça fazla, aile yaşamının gerçekleri komik bir şekilde izleyiciye aktarılmaktadır. Uğur Yücel dizide ailenin babası olarak karşımıza çıkmaktadır.
4
Abone Ol
Balalayka
Türk sinemasının eski ama en iyi filmlerinden biri olan Balalayka filmi, izleyenlerin yüreklerini burkan bir senaryoya sahiptir. Uğur Yücel, filmde Necati karakterini canlandırmaktadır. Farklı dünyalardan olan kişilerin aynı amaç uğruna verdikleri savaşlar filmde konu alınmıştır.
5
Abone Ol
Canım Ailem
Komedi ve aile dizisi olarak karşımıza çıkan Canım Ailem dizisi Uğur Yücel’in başrol olarak oyunculuğunu gösterdiği dizilerden birisidir. Müthiş bir kadronun yanı sıra senaryoya da sahip olan dizi 2 sezon boyunca televizyon ekranlarında yer almıştır. Uğur Yücel’in emeğinin büyük olduğu dizi hem komedi hem de aile dramı türünde bulunan bir dizidir.
6
Abone Ol
Eşkıya
Şener Şen ile Uğur Yücel gibi usta isimleri bir araya getiren muhteşem filmlerden birisi de Eşkiya filmidir. Türk sinemasının bu zamana kadar en yüksek gişe hasılatını elde eden muhteşem film, bu zamana kadar en iyi film olma özelliğine sahiptir. Eşkıya yapımında ülkemizde mevcut olan gerçeklikler çarpıcı bir şekilde izleyiciye aktarılmıştır.
7
Abone Ol
Hırsız Polis
2006 yılında televizyon ekranlarına gelen ve keyifle izlediğimiz Uğur Yücel ile Timuçin Esen’in başrollerde yer aldığı dizilerden birisi de Hırsız Polis dizisidir. 50 bölüm boyunca televizyon ekranlarında yer alan dizide Uğur Yücel çete lideri rolüyle oyunculuğunu göstermiştir.
8
Abone Ol
Milyarder
1986 yapımı olan film Uğur Yücel’in en eski ve ilk olarak tanındığı filmlerden birisidir. Başrollerde Şener Şen ve Münir Özkul gibi ustaların yer aldığı Milyarder filmi, Türk sinemasının unutulmaz eserlerinden birisidir. Film hem komedi hem de dram tadında bir türe sahiptir.
9
Abone Ol
Yazı Tura
Uğur Yücel’in hem yönetmenliğini hem yapımcılığını hem de senaristliğini yaptığı filmlerden birisi de Yazı Tura dizisidir. Özellikle tercih edilen oyuncular bakımından Türk sinemasının kaliteli arasında bulunan film, pek çok hayran kitlesine sahiptir. Kenan İmirzalıoğlu ve Olgun Şimşek’in de başrollerde yer aldığı film, askerliklerini yapmakta olan iki genç adamın hayatlarına farklı bir bakış açısı getirmektedir.
10
Abone Ol
Karanlıkta Koşanlar
2001 yapımı olan dizide Uğur Yücel ve Türk sinemasının efsanevi oyuncularından birisi olan Haluk Bilginer başrolü paylaşmıştır. Dizide seri katilin işlemiş olduğu cinayetleri çözmek için uğraşan emniyet mensupları anlatılmaktadır.