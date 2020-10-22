En İyi Uğur Yücel Dizileri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Uğur Yücel Dizileri Listesi Ve Önerisi (2020)

Eşkıya Şener Şen ile Uğur Yücel gibi usta isimleri bir araya getiren muhteşem filmlerden birisi de Eşkiya filmidir. Türk sinemasının bu zamana kadar en yüksek gişe hasılatını elde eden muhteşem film, bu zamana kadar en iyi film olma özelliğine sahiptir. Eşkıya yapımında ülkemizde mevcut olan gerçeklikler çarpıcı bir şekilde izleyiciye aktarılmıştır.