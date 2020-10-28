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GeriKültür Sanat En İyi Uçak Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Uçak Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)
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Haberler >Mahmure >Eğlence >Kültür Sanat>En İyi Uçak Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Uçak Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)
Kültür Sanat

En İyi Uçak Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Uçak Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)

Uçak filmleri genellikle havacılık ve uçuşla ilgili filmleri kapsar. Bu filmler daha çok savaş ve gerilim türündeki filmlerdir. Sizler için eski ve yeni tüm uçak filmleri beğeni sırasına göre derledik.

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1
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Gerilim ve savaş kategorisinde yer alan uçak filmleri çok eski zamanlardan itibaren tüm dünyada en fazla izlenen film türlerinden birisidir. Savaş filmlerinin pek çoğunda askeriye tadında içerikler mevcuttur ve bu filmler havacılık filmleri olarak da bilinir.

2Catch Me If You Can
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Catch Me If You Can

Kılıktan kılığa geçip çevresini ve ülkesini milyonlarca dolarlık bir dolandırıcılık işlemine maruz bırakan Frank Abagnale Jr.’ın gerçek bir hikayesi bu filmde işlenmiştir. Bu dolandırıcının peşinde olan FBI ajanını ise Tom Hanks canlandırmıştır. Komedi, suç ve dram üzerine kurulu olan film en beğenilen uçak filmlerinden birisidir.

3Airplane
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Airplane

Film aslında hem gerilim hem de uçak filmleri kategorisinde yer alır. Filmin konusuna göre uçmaktan korkan bir adamın mecburiyetten uçağı sürmesi ile ilgili olayları anlatır. Uçağı süre pilotların aniden hastalanması sonucunda uçaktan korkan bir adam uçağı güvenli bir şekilde indirmek durumundadır. Başrollerde Robert Hays, Julie Hagerty ve Leslie Nielsen gibi isimler yer almaktadır.

4Fail Safe
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Fail Safe

Filmde Amerikan uçakları Moskova üzerine nükleer bir bomba atmak için gönderilir. Fakat bu saldırı anında bir elektrik arızası meydana gelir. Gerilimin tavan yaptığı filmin yönetmen koltuğunda Sidney Lumet yer alırken başrollerde ise Henry Fonda, Walter Matthau ve Fritz Weaver gibi isimler bulunmaktadır.

5Flight
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Flight

Bir havayolu pilotu olan kahraman başrol oyuncusu, düşen uçağındaki tüm yolcuların hayatını kurtarmaya yardımcı olur. Fakat yaşanan kaza sonrasında yapılan bir soruşturma bazı gerçekleri de ortaya çıkaracaktır. Filmin yönetmenliğini Robert Zemeckis yapmakta başrollerde ise Nadine Velazquez ve Don Cheadle gibi isimler yer almaktadır.

6Kaze Tachinu
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Kaze Tachinu

Kaze tachinu filmi, II. Dünya Savaşı’nda Japon savaş uçaklarını üreten ve tasarımına yardımcı olan Jiro Horikoshi’nin hayatını konu edinmektedir. Yapım olarak 2013 yılına ait olan film, Miyazaki’nin en iyi filmlerinden birisi olmuştur. Özellikle gerçek bir hayat hikayesine dayanan film daha da ilgi çekici hale gelmiştir.

7Sully
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Sully

Filmde yaşanan bir olay kurgusal olarak işlenmiştir. 2009 yılında yaşanan olayda New York’ta bulunan Hudson Nehri‘ne zorunlu durumlar sebebiyle acil iniş yapan bir uçağın pilotunun gerçek hikayesi anlatılmaktadır. Film gerilim ve macera türünde bir film olmasına rağmen daha çok bir pilotun hayatını konu almıştır.

8The Aviator
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The Aviator

Film aslında hem bir pilot hem de ünlü bir yönetmen olan Howard Hughes’un hayatını anlatan bir filmdir. Filmin konusu 1920’lerden 1940’lara kadar uzanmaktadır. Filmin senaryosu ve gişelerde rekor kırması üzerine DiCaprio ikinci kez Oscar adaylığını gösterilmiştir.

9The Terminal
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The Terminal

Başrollerde Tom Hanks, Catherine Zeta ve Chi McBridegibi isimlerin yer aldığı film, bir Doğu Avrupalı turistin yaşadığı olayları anlatmaktadır. Bu turist, bir anda kendisini JFK havaalanında bulur. Burada mahsur şekilde kalan turist, bir müddet burada yaşamak zorundadır.

10United 93
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United 93

United 93 filminin konusu, gerçek hayatta düşen bir uçakta yaşanan gerçek olaylara dayanmaktadır. 11 Eylül 2001’de yolcularını taşıyan bir uçağın terörist saldırıcı sonucunda Pennsylvania’nın yakınında bir alana düşmesi sonrasında yaşanan gerçek zamanlı hikayedir. Gerilim yüklü film en fazla izlenen savaş ve gerilim filmleri kategorisinde yer almaktadır.

11Up in the Air
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Up in the Air

Filmde Ryan Bingham, işi gereği oldukça fazla seyahat eden ve bu durumdan da hoşlanan birisidir. İnsanları işinden etme konusunda da oldukça başarılı olan Ryan, hayatını bir kadın sayesinde değiştirecektir. Filmin oyuncu kadrosunda ise George Clooney, Vera Farmiga ve Anna Kendrick gibi isimler yer almaktadır.

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