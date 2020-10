En İyi Uçak Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Uçak Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)

Catch Me If You Can Kılıktan kılığa geçip çevresini ve ülkesini milyonlarca dolarlık bir dolandırıcılık işlemine maruz bırakan Frank Abagnale Jr.’ın gerçek bir hikayesi bu filmde işlenmiştir. Bu dolandırıcının peşinde olan FBI ajanını ise Tom Hanks canlandırmıştır. Komedi, suç ve dram üzerine kurulu olan film en beğenilen uçak filmlerinden birisidir.