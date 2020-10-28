En İyi Uçak Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Uçak Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)

Airplane Film aslında hem gerilim hem de uçak filmleri kategorisinde yer alır. Filmin konusuna göre uçmaktan korkan bir adamın mecburiyetten uçağı sürmesi ile ilgili olayları anlatır. Uçağı süre pilotların aniden hastalanması sonucunda uçaktan korkan bir adam uçağı güvenli bir şekilde indirmek durumundadır. Başrollerde Robert Hays, Julie Hagerty ve Leslie Nielsen gibi isimler yer almaktadır.