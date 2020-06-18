En İyi Türk Korku Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Türk Korku Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)
Türk sinema tarihinde birçok korku filmi vardır. Özellikle Türk korku filmleri cin temalı veya cinayet temalı olarak izleyicinin karşısına çıkmaktadır. Türk korku filmleri kimi zaman korkutucu kimi zaman ise aksiyon dolu olabilmektedir. Korku filmi sevenler yerli olan bu korku filmlerini araştırmaktadırlar. Peki, en iyi Türk korku filmleri nedir? Yeni ve eski en çok izlenen Türk korku filmleri nedir? İşte en iyi Türk korku filmleri ve detaylarını sizler için derledik.
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1
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Türk sinema tarihinde korku dalında çekilen pek çok film bulunmaktadır. Bu filmler oldukça gerilim dolu ve aksiyon doludur. Türk sinema tarihinde önemli bir yer edinmiş olan bu korku filmleri oldukça fazla beğenilmektedir. Genellikle cin temalı olan bu korku filmlerinin gişesi de bol olan filmler arasına girmiştir.
2
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Tüm zamanların en beğenilen filmleri arasında yer alan bu Türk korku filmleri IMDb puanı da yüksek olan filmler arasına girmiştir. Usta sanatçıların oynadığı bu filmler kimi zaman düşük bütçe kimi zamansa yüksek bütçelerle çekilmektedir. Eğer Türk korku filmlerini izlemekten hoşlanıyorsanız hazırladığımız bu listeye mutlaka göz atın. İçinde izlemediğiniz pek çok film serisinin olduğunu da göreceksiniz.
3
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Dabbe: Zehr-i Cin
Dabbe serisi Türk sinema tarihine damga vurmuş bir film seridir. Dilek ve Ömer karı kocadır. Mutlu giden evliliklerine gölge düşürecek bir olay gerçekleşir. Cinler bu evliliğe musallat olur. Dabbe Zehr-i Cin filminin IMDb puanı 6.3'dür.
4
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Siccin 5
Dabbe serisinden sonra Türk korku filmleri kategorisinde Siccin 5 ayrı bir yer tutmaktadır. Siccin en çok izlenen Türk korku filmleri arasında yer almaktadır. Köyde geçen bir film olan Siccin 5 paranormal olayların bol olduğu bir filmdir.
5
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Büyü
Büyü gelmiş geçmiş en iyi Türk korku filmleri arasında yer almaktadır. Büyü Anadolu'nun ücra bir köşesinde geçen bir hikayeyi anlatır. Arkeologların 700 yıllık laneti ortaya çıkarmayı çalıştığı bu film oldukça korkutucu ve ürkütücüdür.
6
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Dabbe
Dabbe serisinin ilk filmi olan Dabbe beyaz perdede 550.000 kişi tarafından izlenen bir Türk korku filmidir. Filmin IMDb puanı 5.0 olarak belirlenmiştir.
7
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Dabbe 6
Dabbe 6 dabbe serisinin en çok izlenen filmlerinden birisidir. Zeren ve kız kardeşinin annesi ölür. Daha sonra annesine bir takım doğa üstü güçler musallat olur. Büyüyü bozmaya çalışan Zeren ve kardeşinin yaşadığı korku dakikaları anlatan film oldukça beğenilmiştir.
8
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Musallat 2: Lanet
Türk korku filmi deyince akla gelen bir diğer seri ise Musallat serisi. Özellikle serinin ikinci filmi oldukça fazla beğenildi. Öğretmen Elif'in yaşadıklarını anlatan bu film 5.4 IMDb puanına sahiptir.
9
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Dabbe: Cin Çarpması
Evlilik hazırlığındaki Kübra'nın kocasını bıçaklaması ve kına gecesinin bir anda kabusa dönüşmesinin sebebi Cinlerdir. Cinlerin musallat olduğu bu kadın hoca ve psikolog ile birlikte kurtarılmaya çalışılacaktır.
10
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El Cin
5 üniversiteli gencin arasında geçen cinli olaylar izleyiciyi adeta büyülemekte. Beyaz perdede 400 bin üzerinden izlenen bu film Türk korku filmi alanında damga vurmuştur.
11
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Üç Harfliler: Beddua
Üç harfliler beddua serisi okul arkadaşı 4 genç kızın yaşadıklarını anlatan bir filmdir. 4 genç kız tanıştıkları Havel ile birlikte hayatları adeta kabusa dönecektir. Beddua edilen bu 4 genç kız çok çeşitli paranormal olaylarla karşılaşacaktır.
12
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Semum
Semum Türk sinema tarihinde yer edinen ve hafızalarda kalan bir filmdir. 5.5 IMDb puanına sahip olan film Canan ve Volkan adlı iki karakterin yaşadıklarını anlatmaktadır. Mutlu giden evlilikleri Semum cinlerinin musallat olması ile bir anda kabusa dönüşecektir.