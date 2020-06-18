En İyi Türk Korku Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Türk Korku Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)

Tüm zamanların en beğenilen filmleri arasında yer alan bu Türk korku filmleri IMDb puanı da yüksek olan filmler arasına girmiştir. Usta sanatçıların oynadığı bu filmler kimi zaman düşük bütçe kimi zamansa yüksek bütçelerle çekilmektedir. Eğer Türk korku filmlerini izlemekten hoşlanıyorsanız hazırladığımız bu listeye mutlaka göz atın. İçinde izlemediğiniz pek çok film serisinin olduğunu da göreceksiniz.