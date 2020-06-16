Ã–zellikle TÃ¼rk korku filmleri de oldukÃ§a fazla tercih edilmektedir. TÃ¼rk filmleri usta yÃ¶netmenlerin yÃ¶nettiÄŸi ve senaryosunun da tamamen yerli olduÄŸu filmlerdir. Seri ve devam niteliÄŸinde olarak Ã§ekilmiÅŸ bu filmler gÃ¼nÃ¼mÃ¼zde de defalarca izlenmesine raÄŸmen bÄ±kmadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z filmlerdir. Ä°ncelediÄŸiniz TÃ¼rk filmleri listesi IMDb puanÄ± yÃ¼ksek ve en Ã§ok izlenen TÃ¼rk filmleridir.