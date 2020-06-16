En Ä°yi Türk Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok Ä°zlenen Türk Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)
Sinemaseverler TÃ¼rk filmlerini de tercih etmektedirler. TÃ¼rk filmleri YeÅŸilÃ§amâ€™dan beridir Ã§ekilmeye baÅŸlanmÄ±ÅŸ filmlerdir. TÃ¼rk filmleri gÃ¼nÃ¼mÃ¼zde de yerli yapÄ±m izlemeyi seven kiÅŸiler tarafÄ±ndan tercih edilmektedir. Ã–zellikle usta oyuncularÄ±n Ã§ekmiÅŸ olduÄŸu filmler uluslararasÄ± arenada da bazÄ± Ã¶dÃ¼llere aday olarak gÃ¶sterilmiÅŸtir. TÃ¼rk filmlerini izlemeyi sevenler ise internet Ã¼zerinden en iyi TÃ¼rk filmleri nedir? Åžeklinde araÅŸtÄ±rma yapmaktadÄ±rlar. Peki, en iyi TÃ¼rk filmleri nelerdir? Mutlaka izlenmesi gereken en iyi yerli yapÄ±m filmlerin Ã¶nerisi nedir? Ä°ÅŸte mutlaka izlemeniz gereken TÃ¼rk filmleri listesi ve Ã¶nerisi.
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1
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Kemal Sunal, Åžener Åžen, TarÄ±k Akan, CÃ¼neyt ArkÄ±n ve daha nicelerinin Ã§ekmiÅŸ olduÄŸu baÅŸarÄ±lÄ± TÃ¼rk filmleri gÃ¼nÃ¼mÃ¼zde hala izlenmeye devam etmektedir. TÃ¼rk filmleri gerek aÅŸk filmleri kategorisinde gerekse de aksiyon kategorisinde Ã§ekilmiÅŸ ve komedi alanÄ±nda da beyaz perdede izleyicinin karÅŸÄ±sÄ±na Ã§Ä±kmÄ±ÅŸtÄ±r.
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Ã–zellikle TÃ¼rk korku filmleri de oldukÃ§a fazla tercih edilmektedir. TÃ¼rk filmleri usta yÃ¶netmenlerin yÃ¶nettiÄŸi ve senaryosunun da tamamen yerli olduÄŸu filmlerdir. Seri ve devam niteliÄŸinde olarak Ã§ekilmiÅŸ bu filmler gÃ¼nÃ¼mÃ¼zde de defalarca izlenmesine raÄŸmen bÄ±kmadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z filmlerdir. Ä°ncelediÄŸiniz TÃ¼rk filmleri listesi IMDb puanÄ± yÃ¼ksek ve en Ã§ok izlenen TÃ¼rk filmleridir.
3
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Kaybedenler KulÃ¼bÃ¼
Kaybedenler kulÃ¼bÃ¼ izleyebileceÄŸiniz en iyi TÃ¼rk filmleri arasÄ±nda yer almaktadÄ±r. Dram kategorisinde Ã§ekilmiÅŸ olan bu TÃ¼rk filmi radyocu bir kiÅŸinin baÅŸÄ±ndan geÃ§en duygu yÃ¼klÃ¼ hikayeyi anlatan bir filmdir.
4
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Bir Zamanlar Anadolu'da
2011 yapÄ±mlÄ± olan Bir Zamanlar Anadolu'da filmi Nuri Bilge Ceylan'Ä±n ustalÄ±kla yÃ¶nettiÄŸi filmlerden biridir. Film izleyiciden tam not almÄ±ÅŸtÄ±r. IMDb puanÄ± 7.9 olan bu filmi eÄŸer izlemediyseniz mutlaka izlemelisiniz.
5
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Devrim ArabalarÄ±
Duygu yÃ¼klÃ¼ bir hikaye olan Devrim arabalarÄ± TÃ¼rkiye'nin ilk yerli otomobil markasÄ± olan Devrim'in baÅŸarÄ±sÄ±zlÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlatan bir filmdir. Devrim arabalarÄ±nÄ±n neden Ã¼retilmediÄŸini ve Ã¼retim esnasÄ±nda neler yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlatan bu film 2008 yapÄ±mlÄ± bir filmdir.
6
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Pardon
2005 yapÄ±mlÄ± olan bu film Komedi alanÄ±nda Ã§ekilmiÅŸ en iyi TÃ¼rk filmi Ã¶rneklerinden biridir. Pardon filmi 8.2 IMDb puanÄ± olan bir filmdir. Filmde 3 arkadaÅŸÄ±n hikayesini anlatmaktadÄ±r.
7
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KÄ±ÅŸ Uykusu
2014 yapÄ±mlÄ± olan bu film izleyebileceÄŸiniz en iyi TÃ¼rk filmleri arasÄ±nda yer almaktadÄ±r. KÄ±ÅŸ uykusu dram kategorisinin TÃ¼rk sinemasÄ±nda ki en iyi Ã¶rneklerinden biridir. Kasvetli dakikalara ve duygu yÃ¼klÃ¼ sahnelere yer verilen bu filmde aÄŸlamamak iÃ§ten bile deÄŸil.
8
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Babam ve OÄŸlum
2005 yapÄ±mlÄ± Babam ve OÄŸlum TÃ¼rk sinemasÄ±nÄ±n zirve yaptÄ±ÄŸÄ± filmlerden biri olarak bilinir. OldukÃ§a duygu yÃ¼klÃ¼ ve hafÄ±zalara kazÄ±nmÄ±ÅŸ replikleri ile izleyiciyi adeta aÄŸlatan bu film mutlaka izlenmesi gereken TÃ¼rk filmleri arasÄ±ndadÄ±r.
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VizonteleÂ
Vizontele usta yÃ¶netmen YÄ±lmaz ErdoÄŸan'Ä±n yazÄ±p yÃ¶nettiÄŸi baÅŸrolÃ¼nde de yer aldÄ±ÄŸÄ± bir filmdir. Vizontele 2001 yÄ±lÄ±nda Ã§ekilmiÅŸ ve kÃ¶y hayatÄ±nÄ± anlatan dram ve komedi filmidir.
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Hababam SÄ±nÄ±fÄ±
Hababam SÄ±nÄ±fÄ± TÃ¼rk sinemasÄ±nda yer edinmiÅŸ YeÅŸilÃ§am'Ä±n en unutulmaz filmlerinden biridir. Komedinin bol olduÄŸu Kemal Sunal, Adile NaÅŸit, Åžener Åžen ve Halit AkÃ§atepe gibi usta oyuncularÄ±n yer aldÄ±ÄŸÄ± bir filmdir.
11
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Ayla
Ayla gelmiÅŸ geÃ§miÅŸ en iyi TÃ¼rk filmleri arasÄ±nda yer almaktadÄ±r. Kore savaÅŸÄ±nda ki yaÅŸanmÄ±ÅŸ gerÃ§ek bir hikayeyi anlatan bu film oldukÃ§a duygu yÃ¼klÃ¼ bir filmdir. KÃ¼Ã§Ã¼k bir kÄ±zÄ±n yÄ±llar sonra babasÄ±nÄ± arayacaÄŸÄ± bu filmi mutlaka izlemelisiniz.
12
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Recep Ä°vedik
Recep Ä°vedik seri haline gelmiÅŸ TÃ¼rk komedi Ã¶rneklerinden biridir. Beyaz perdede rekor kÄ±rmÄ±ÅŸ olan bu film yÃ¼ksek hasÄ±lat elde etmiÅŸ olan bir filmdir. BaÅŸrolÃ¼nde Åžahan GÃ¶kbakar yer almaktadÄ±r.