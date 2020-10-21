En İyi Tuba Büyüküstün Dizileri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Tuba Büyüküstün Dizileri Listesi Ve Önerisi (2020)
Türkiye'nin en sevilen ve en güzel oyuncuları arasında yer alan Tuba Büyüküstün, 2000'li yılların başından bu yana pek çok dizide yer aldı. Önce küçük rollerle başlayan Büyüküstün daha sonra başrolleri geçiş yaptı. İşte, en iyi Tuba Büyüküstün dizileri - Yeni ve eski en çok izlenen Tuba Büyüküstün dizileri listesi ve önerileri.
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1
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Tuba Büyüküstün Türkiye'nin en çok aranan kadın oyuncuları arasında geliyor. Rol aldığı her dizi önemli oranda gişe sağlamış yapımlar arasında yer alıyor. Üstelik sadece Türkiye'de değil aynı zamanda Arap ülkelerinde de oldukça fazla sevilen bir oyuncu olduğunu dile getirmek mümkün.
2
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20 Dakika
Beyazperdeye yansımış Bir Amerikan filminden esinlenmiş olan 20 dakika, eşinin haksız yere hapse girmesi ile onu çıkarmak için mücadele eden bir öğretmeni konu alıyor. Hukuki yollardan karısını dışarı çıkaramayacağını anlayan Ali öğretmen, karanlık yollara girerek karısını hapishaneden kaçırmak için mücadele göstermeye başlar.
3
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Asi
2007 yılında çekilmiş olan Asi dizisi Tuba Büyüküstün'ün ilk başrolünde oynadığı dizidir. Murat Yıldırım ile paylaştığı rol kapsamında bir aşk dizisidir. Hatay'da geçen bu güzel dizinin hikayesi 4 kuşağı birden ele alarak anlatıyor. Özellikle Asi ile Demir'in aşkı çok daha ön plana çıkmaktadır.
4
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Cesur Ve Güzel
Kıvanç Tatlıtuğ ile paylaştığı rol ile yine Tuba Büyüküstün'ün en güzel dizileri arasında Cesur ve Güzel geliyor. Cesur isimli yakışıklı ve korkusuz bir adam, bir gün küçük bir kasabaya yerleşir. Ancak bunun altında intikam alma isteği vardır ve intikam almak istediği kişinin kızına aşık olur.
5
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Çemberimde Gül Oya
1970'li yıllardaki üniversite olayları ile başlayan dizi, hem günümüzü hem de eski döneme eşzamanlı olarak anlatmaktadır. Özellikle sağ ve sol olaylarını derinlemesine ele alan dizi, bu olaylarda bir arkadaşını kaybeden Yurdanur karakteri üzerine yoğunlaşmıştır. Tuba Büyüküstün burada küçük role sahip ilk dizileri arasında bulunuyor.
6
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Gönülçelen
Murat'ın arkadaşı ile beraber bir çingene mahallesinde gezerken karşılaştığı Hasret ile hayatı değişir. Bu konuda Murat arkadaşı ile beraber bahse girer ve hasreti bir hanımefendi hale getirebileceğini düşünür. Tuba Büyüküstün'ün başrolünde oynadığı en sevilen dizileri arasında yer alıyor.
7
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Ihlamurlar Altında
Fakir bölgelerden çok uzak zengin bir hayat yaşayan Ömer ile kız kardeşi Filiz için gerçek aşk çok daha önemlidir. Filiz aynı zamanda yurtdışında eğitim görmüş ve başarılı bir kişidir. Başarılı olmadığı durum ise aşktır. Zaman içinde Yılmaz ile tanışarak gerçek aşkı bulacaktır. Hani şekilde Tuba Büyüküstün burada yine yan rollerden biri ile sahne almıştır.
8
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Kara Para Aşk
2014 yapımı olan Kara Para Aşk oldukça sevilen ve yüksek reyting alan Türkiye'nin en kaliteli dizileri içerisinde yer alıyor. Ömer'in nişanlısı ile Elif'in babasının aynı araba içerisinde cinayete kurban gittiği ortaya çıkması ile beraber, konuyu aydınlığa kavuşmak için ikili büyük bir mücadele göstermeye başlar.
9
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Price Of Empires: Ottoman
İstanbul'un fethini konu alan Reis Of Empires bir Netflix dizisidir. Dünya çapında oldukça sevilen dizinin başrollerinde aynı zamanda Tuba Büyüküstün yer alıyor. Fatih Sultan Mehmet'i konu edinen dizi İstanbul'un fethini işlemektedir.
10
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Sınav
Dizi olmasa bile Sınav filmi üniversiteye girmek için gençlerin yaşadıklarını anlatan en kaliteli yapımlar arasında yer alıyor. Tuba Büyüküstün de bu dizide bir idealist bir öğretmen rolündedir.
11
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Sultan Makamı
İstanbul'da sıcak bir mahallede geçen konusu ile Sultan Makamı, dönemin en çok izlenen dizileri içerisinde yer alıyor. İnsanların gelecekleri umutları, para hırsı ve aşkları ile beraber çıkar çatışmalarını konu etmiş dizilerden biridir. Aynı zamanda Tuba Büyüküstün’ün ilk dizileri arasında yer alıyor.