En İyi Tuba Büyüküstün Dizileri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Tuba Büyüküstün Dizileri Listesi Ve Önerisi (2020)

Ihlamurlar Altında Fakir bölgelerden çok uzak zengin bir hayat yaşayan Ömer ile kız kardeşi Filiz için gerçek aşk çok daha önemlidir. Filiz aynı zamanda yurtdışında eğitim görmüş ve başarılı bir kişidir. Başarılı olmadığı durum ise aşktır. Zaman içinde Yılmaz ile tanışarak gerçek aşkı bulacaktır. Hani şekilde Tuba Büyüküstün burada yine yan rollerden biri ile sahne almıştır.