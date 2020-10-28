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GeriKültür Sanat En İyi Tsunami Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Tsunami Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)
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Hürriyet
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Haberler >Mahmure >Eğlence >Kültür Sanat>En İyi Tsunami Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Tsunami Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)
Kültür Sanat

En İyi Tsunami Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Tsunami Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)

Doğal olaylarından en felaketlerinden birisi kuşkusuz tsunamidir. Tsunami temalı olan bu filmler oldukça fazla izlenmektedir. Tsunami filmleri ülkemizde de oldukça fazla beğenilmektedir. Bol bol macera ve bol bol gerilim içeren bu filmler soluksuz izlenilecek film türlerinden biridir. Tsunami filmleri ile ilgili araştırma yapılmaktadır. Bu filmleri izlemeyi sevenler çeşitli platformlar özellikle arama motorlarında en iyi tsunami filmlerini araştırmaktadırlar. Peki, en iyi tsunami filmleri hangileridir? En çok izlenmiş ve ödül almış tsunami filmleri hangileridir? İşte izlemeniz gereken en iyi tsunami temalı olan filmler listesi.

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1
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Tsunami filmleri sürekli olarak izlenilen filmler arasındadır. Bu filmleri izlemeyi sevenler özellikle yüksek puanlı olan filmleri tercih ederek izlemektedirler. Genellikle IMDb puanı da yüksek olan bu filmler doyumsuz bir izlenme sağlamaktadır. Film severlerin tercih ettiği en güzel filmler arasında yer alan tsunami filmleri yüksek bütçeler ile çekilmektedir. Bu filmler aynı zamanda yüksek hasılat da elde etmektedirler. Tsunami filmleri dünyada tercih edilen en iyi filmler arasındadır. Sizler de bu hazırlanan listedeki filmleri izleyerek keyifli dakikalar geçirebilirsiniz.

2Godzilla
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Godzilla

Dünyanın en güzel filmleri arasında yer alan Godzilla filmi 2014 yapımlı bir filmdir. Godzilla karakteri efsanevi karakterlerden biridir. Filmdeki efektler oldukça gelişmiştir. İzleyiciyi ekrana kilitleyen filmler arasında yer almaktadır. Godzilla filmi tsunami felaketini de içermektedir.

3Geostrom
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Geostrom

2017 yapımlı bir film olan Geostrom filmi 5.3 IMDb puanına sahiptir. Filmde doğal felaketler eksik olmamaktadır. En heyecanlı tsunami filmleri arasında bu film yer almaktadır. Dean Denvil filmin yönetmenlik kotluğunda oturmaktadır.

4Kusursuz Fırtına
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Kusursuz Fırtına

Kusursuz Fırtına filmi dünyadaki en iyi tsunami filmlerinden biridir. Tsunami temalı denilince akla ilk gelen filmlerden olan kusursuz fırtına filmi 2000 yılında vizyonda yer edinmiş bir filmdir. Yönetmenliğini ise Wolfgang Petersen yer almaktadır.

5Kıyamet Günü
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Kıyamet Günü

Kıyamet gününü anlatan bu filmde tsunami bolca yer almaktadır. Kıyametin kopmasından sonra tsunami felaketi yaşanmaktadır. Kıyamet günü filmi The Impossible adı ile de bilinen bir filmdir.

6Poseidon
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Poseidon

Yolcu gemilerinin yer aldığı yolculuk esnasında başlarına türlü felaketler gelmiştir. Bunlardan en belirgini ise tsunami felaketi olmuştur. Tsunami felaketleri arasında en çok izlenilen filmlerin başında poseidon filmi gelmektedir.

7San Andreas
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San Andreas

California'da geçen bir film olan San Andreas filmi aksiyonu eksik olmayan bir filmdir. Bu filmde aynı zamanda bir tsunami felaketi de yaşanmaktadır. Şehri terk etmeye çalışan bir ailenin maceralarını anlatan bir filmdir.

8Sel
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Sel

1998 yılı Morgan Freeman filmlerinden biri olan Sel filmi mutlaka izlenmesi gereken tsunami temalı olan filmlerden biridir. Sel filmi 5.9 bir puanı olan filmdir. Bu film aynı zamanda soygun filmleri arasında da değerlendirilmektedir.

9Yarından Sonra
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Yarından Sonra

ABD yapımlı bir film olan Yarından Sonra filmi en popüler filmler arasında yer almaktadır. Yarından Sonra filmi 2004 yapımlı bir filmdir. Bu filmin uluslararası film puanı ise 6.4 olarak değerlendirilmiş ve layık görülmüştür.

10Uzaydan Gelen Fırtına
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Uzaydan Gelen Fırtına

2017 yılının en güzel filmlerinden biri olarak kabul edilen Uzaydan Gelen Fırtına filmi tsunaminin yer aldığı bir sinema filmidir. Filmde daha pek çok doğal felakette yaşanmaktadır. Bol aksiyonlu bir film olarak bilinmektedir.

11The Quake
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The Quake

2018 yılının en iyi filmleri arasında değerlendirilmektedir. The Quake filmi 1904 yılında değerlendirilen bir depremi konu edinmektedir. Deprem sonrasında yaşanan tsunami felaketini de yansıtan bir filmdir.

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