En İyi Tony Jaa Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Tony Jaa Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)
Tony Jaa, Uzak Doğu’nun dünya sinemasına kazandırdığı yeni dövüş sanatları ustasıdır. Dövüş, aksiyon ve macera filmlerinin aranan oyuncusudur. Kendine has tekniği ve hareketleriyle kendine hayran bir izleyici kitlesi oluşturmuştur. Tonny Jaa’nın en güzel filmlerini sizler için derledik.
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1
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Tony Jaa (Jaa Panom Yeerum) 1976 Surin, Tayland doğumludur. Çocukluğu fil çobanlığıyla geçmiştir. Evlerine televizyon girmesiyle dövüş sanatı ustası olmaya karar vermiştir. 14 yıl boyunca filmlerde dublörlük yapmıştır. 1994’te Spirited Killer filminde yardımcı rol alarak oyunculuğa başlamıştır.
2
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A Man Will Rise
1950’li yıllarda Tayland’ta bir kasabada haydutlar terör estiriyorlar. Kasabanın güçlü bir gangsteri, sözde kasabada düzeni sağlaması için kovboy görünümlü korumaları işe alır. Fakat bu kişiler düzeni sağlamak yerine daha çok terör estirirler. Kasabalı genç (Jaa) bu terörizme dur demek için onlarla mücadeleye girişir.
3
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İnsan Ticareti
Dedektif Cassidy (Dolph Lundgren), ailesini öldüren Sırp Dragoviç’in peşinden Tayland’a gider. Tayland’da dedektif Tony (Jaa)’dan Cassidy’yi yakalaması istenir. Tony, Cassidy’nin intikam almasında ona yardımcı olur.
4
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Koruma 2
Khamlao (Jaa), Terörle Mücadele gizli ajanıdır. Gizli bir görev için Bangkok’a gönderilir. Görevi konusunda karısına yalan söyler. Kimliğini gizlemek için şarkıcı kılığına girer. Fakat görev icabı rol aldığı plak şirketi, silah kaçakçılarının paravan şirketidir. Şirketi araştırmaya başlar. Derinlere indiğinde plak şirketinde çalışan sekreterin de CIA ajanı olduğunu öğrenir.
5
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Koruyucu
Kham (Jaa), bir fil çobanıdır. Gözü gibi baktığı fili ve yavrusu bir festival esnasında kaçırılır. Kham da fillerini geri alabilmek için hırsızların peşinden hiç bilmediği Avustralya’ya gider. Tesadüf eseri polis teşkilatında görevli olan Taylandlı çavuş Mark’la (Petchtai Wongkamlao) karşılaşır. Çavuşun da yardımıyla hırsızların kim olduğunu bulur.
6
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Kill Zone 2
Kit (Wu Jing) Hong Kong gizli polisidir. Bir gizli görev için Tayland’a gönderilir. Uyuşturucu bağımlısı biri gibi görünüp, bir çetenin içine sızar. Bir çatışmada yaralanır ve hapishaneye gönderilir. Hapishanede gardiyan Chatchai (Jaa) ile ilk zamanlar sorunlar yaşar. Fakat zaman geçince araları düzelir.
7
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Ong-Bak
Ong-Bak serisinin ilk filmidir. Dövüş koreografileri bakımından büyük beğeni kazanmıştır. Ong- Bak adlı bir köyden hırsızlar bereket tanrısı Buda heykelinin başını çalarlar. Bu olaydan sonra köyde kuraklık baş gösterir. Köyün fil çobanı olan Ting (Jaa), çalınan başı geri getirmek için gönüllü olur. Hırsızların izini takip ederek Bangkok’a gider.
8
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Ong-Bak 2
Tien (Jaa), bir lordun oğludur. Siyasi nedenlerden dolayı ailesi katledilir. Tien, kaçarken bir köle tüccarının eline düşer. Köle tüccarının elindeyken, savaşçı bir grup onu kurtarır. Grubun lideri onu bir savaşçı olarak yetiştirir. Büyüyen ve güçlenen Tien, intikam almak için yola düşer.
9
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Ong Bak 3
Olaylar 1431 yılında geçiyor. Tien (Jaa), esir alınmış ve işkence görmektedir. Tien’in dirsekleri ve kollarını kırarlar. Tien, idam edilmek üzereyken bir elçi gelerek, kralın onu affettiğini söyler. Tien serbest bırakılır. Budist rahipler Tien’i rehabilitasyonla iyileştirirler. Tien, köyün üzerindeki laneti kaldırmak için harekete geçer.
10
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Paradox
Lee Chung-chi (Louis Koo), Hong Kong polis müfettişidir. Bir gezi sırasında kaybolan kızını bulmak için Tayland’a gider. Kızını arama sürecinde Çinli dedektif Chui Kit (Wu Yue) ve Taylandlı meslektaşı Tak'tan (Tony Jaa) yardım alır. Lee araştırmasını derinleştirdikçe politik düzenbazlıkların döndüğünü görür. Araştırmaları, bazılarını rahatsız edince, ülkenin en büyük aranan suçlusu haline gelir.
11
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Üçlü Tehdit
Payu (Jaa) ve Long Fei (Tiger Chan) paralı askerdirler. Collins adında birini kurtarmak için tutulurlar. Onları tutan kişi ve ekibiyle birlikte bir köye baskın düzenlerler. Baskın sırasında karısı öldürülen Jaka (Iko Uwais) bunlara saldırır. Fakat bir patlamada ağır şekilde yaralanır. İyileştiğinde Payu ve Long Fei’nin peşine düşer.