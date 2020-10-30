En İyi Tony Jaa Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Tony Jaa Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)

Koruyucu Kham (Jaa), bir fil çobanıdır. Gözü gibi baktığı fili ve yavrusu bir festival esnasında kaçırılır. Kham da fillerini geri alabilmek için hırsızların peşinden hiç bilmediği Avustralya’ya gider. Tesadüf eseri polis teşkilatında görevli olan Taylandlı çavuş Mark’la (Petchtai Wongkamlao) karşılaşır. Çavuşun da yardımıyla hırsızların kim olduğunu bulur.