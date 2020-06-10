En İyi Tom Hardy Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Tom Hardy Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)

Inception Rüyalar üzerine yapılmış derinlikli bir aksiyon filmi olan Inception'da Hard dışında Leonardo Di Caprio, Joseph Gordon Levitt ve Ellen Page gibi yıldız isimler de yer alıyor. Bilinçaltında geçen bu sıra dışı yapım Christophar Nolan tarafından yazılıp yönetildi. Rüya ve gerçeğin iç içe geçtiği Inception, Tom Hardy'in filmografisinde özel bir yere sahip.