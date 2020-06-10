En İyi Tom Hardy Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Tom Hardy Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)
Başarılı sinema oyuncusu 1977 yılında İngiltere'de doğdu. Tiyatro eğitimini tamamladıktan sonra filmlerde rol almaya başladı. Özellikle 2000'li yılların başında yer aldığı projelerle adını duyurmaya başlayan aktör, günümüzün en çok beğenilen sinema oyuncularının başında geliyor. Sizin için en iyi 10 Tom Hardy filmlerini derledik.
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1
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Kariyerinin ilk yıllarında daha çok savaş ve aksiyon filmlerinde yer alan deneyimli oyuncu daha sonra bilim-kurgu, gerilim ve dram türündeki filmlerde de rol aldı. 2011 yılında BAFTA Yükselen Yıldız ödülüne layık görüldü. Özellikle Branson filminde canlandırdığı şizofren katil rolüyle sinema eleştirmenlerinden tam not aldı. Aktör rol aldığı birçok film milyonlarca kişi tarafından izlenerek gişe rekorları kırdı.
2
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Kara Şahin Düştü
2001 yılında gösterime giren yapım Tom Hardy'in filmografisindeki ilk önemli projedir. Somali'ye gönderilen bir grup askerin başından geçenler seyir zevki yüksek bir atmosferde aktarılıyor. Dram yönü ağır basan yapım 2 dalda Oscar ödülü kazandı.
3
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Bir Dilim Suç
İngiliz usulü bir mafya filmi olan Bir Dilim Suç 2004 yılında gösterime girdi. Tom Hardy'e bu filmde James Bond filmleriyle tanınan Daniel Craig eşlik etti. Mafya içi hesaplaşmaları kendine özgü bir sinema diliyle aktaran yapım dünya çapındaki birçok festivalde gösterildi.
4
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RocknRolla
Londra'daki emlak piyasasını ve arka planında yaşananları anlatan suç- mafya türündeki yapım İngiliz yönetmen Guy Ritchie imzası taşıyor. Filmde Tom Hardy'nin yanı sıra Gerard Butler ve Tom Wilkinson gibi ünlü isimler de var.
5
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Bronson
Nicolas Winding Refn imzalı filmde Tom Hardy sergilediği üstün performansla adını tüm dünyaya duyurdu. Kendisine Charlie Manson adlı seri katili rol model olarak alan bir mahkumun hapishane yaşamından kesitler sunan yapım orijinal kurgusu ve senaryosu ile fark yaratıyor.
6
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Inception
Rüyalar üzerine yapılmış derinlikli bir aksiyon filmi olan Inception'da Hard dışında Leonardo Di Caprio, Joseph Gordon Levitt ve Ellen Page gibi yıldız isimler de yer alıyor. Bilinçaltında geçen bu sıra dışı yapım Christophar Nolan tarafından yazılıp yönetildi. Rüya ve gerçeğin iç içe geçtiği Inception, Tom Hardy'in filmografisinde özel bir yere sahip.
7
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Legend
Gerçek bir hikayeye dayanan Legend, Londra'daki gangster çetelerinin suç dolu yaşamlarına ışık tutuyor. Tom Hardy bu filmde birbirine zıt karakterli ikiz kardeşleri canlandırarak seyircinin karşısına iki farklı rolde çıkıyor. Akıcı bir senaryoya sahip olan yapım dekor ve kostüm tasarımlarıyla da büyük beğeni topladı.
8
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Warrior
2011 yılında gösterime giren film 5 milyon dolarlık ödülü almak için Sparta turnuvasına katılan bir dövüşçünün hayatından kesitler sunuyor. Özellikle dövüş sporuna ilgi duyanlar tarafından büyük beğeni toplayan yapım Imdb'de 8.2 gibi yüksek bir puana sahip. Gerçekçi çekilmiş dövüş sahneleri ise filmin en büyük artılarından biri.
9
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Mad Max: Öfkeli Yollar
Distopik bir gelecekte geçen Mad Max: Furry Road, Tom Hardy'nin en çok gişe hasılatı elde eden filmidir. İlki 1979 yılında çekilen filmin devamı niteliğindeki bu yapım bilim-kurgu ve aksiyon türlerini başarıyla harmanlıyor.
10
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Venom: Zehirli Öfke
Tom Hardy'in son dönemde çektiği en başarılı yapımlarından biri olan Venom, dünyayı etkisine altına alan gizemli bir salgını anlatıyor. ABD - Çin ortak yapımı olan filmin yönetmen koltuğunda ise Ruben Fleischer oturuyor.
11
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Child 44
Sovyetler filminde geçen filmde, usta aktör Leo Stepanovich Demidov adlı ajanı canlandırıyor. Stalin dönemine ağır eleştireler getiren yapım uzun süresine rağmen sıkılmadan izlenebilir.