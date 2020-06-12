En İyi Tom Hanks Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Tom Hanks Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)

1993 yılında çekilen Philadelphia filmindeki üstün performansıyla dram filmlerinin aranan ismi hale geldi. Bazı filmlerde yönetmen, senarist ve yapımcı olarak görev aldı. Bunların başında yazıp yönettiği Larry Crowne filmi geliyor. Dram dışında bilim-kurgu, gerilim, savaş ve biyografi filmlerinde de rol alan usta oyuncu diğer ülkelerde olduğu gibi Türkiye'deki sinemaseverler tarafından da yakından takip ediliyor. Tom Hanks en iyi erkek oyuncu dalında iki kez Oscar ödülüne layık görüldü.