En İyi Tom Hanks Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Tom Hanks Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)
İngiliz asıllı Tom Hanks 1956 yılında dünyaya geldi. Oyunculuğa tiyatro ile başladı. 1980 yılında henüz 24 yaşındayken ''Bosom Budies'' ve ''''He Knows You Are Alone'' filmlerinde rol aldı. Doksanlı yılların ortalarına kadar çoğunlukla komedi ve aile filmlerinde oynadı. Tom Hanks'in en çok izlenen 10 filmini sizler için derledik.
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1
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1993 yılında çekilen Philadelphia filmindeki üstün performansıyla dram filmlerinin aranan ismi hale geldi. Bazı filmlerde yönetmen, senarist ve yapımcı olarak görev aldı. Bunların başında yazıp yönettiği Larry Crowne filmi geliyor. Dram dışında bilim-kurgu, gerilim, savaş ve biyografi filmlerinde de rol alan usta oyuncu diğer ülkelerde olduğu gibi Türkiye'deki sinemaseverler tarafından da yakından takip ediliyor. Tom Hanks en iyi erkek oyuncu dalında iki kez Oscar ödülüne layık görüldü.
2
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En çok izlenen Tom Hanks filmleri
Azap Yolu
Amerika'daki Büyük Buhran dönemini anlatan filmde Tom Hanks, çocuğuna bakabilmek için tetikçilik yapan bir gangsteri canlandırıyor. Karanlık atmosferi ve orijinal senaryosu ile sinemaseverlerden tam not alan film Imdb'de 7.7 gibi yüksek bir puana sahip.
3
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Er Ryan'ı Kurtarmak
1998 yılında gösterime giren Er Ryan'ı Kurtarmak, o zamana kadar çekilmiş en yüksek bütçeli savaş filmidir. Yapım, Ryan adındaki bir eri kurtarmaya çalışan birlik üzerinden 2. dünya savaşının panoramasını sunuyor. Steven Spielberg'in yönettiği film, son derece gerçekçi savaş sahnelerine sahip.
4
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Cast Away
Türkiye'de Yeni Hayat adıyla gösterime giren filmin neredeyse tamamı tek mekanda geçiyor. Tom Hanks ıssız bir adaya düşen Chuck Noland rolüyle o sene Oscar'a aday gösterilmiş fakat ödülü kazanamamıştı.
5
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Mesajınız Var
Tom Hanks'in çok nadir rol aldığı romantik komedi filmlerden biri olan Mesajınız Var dünya genelinde milyonlarca kişi tarafından izlenip gişe rekoru kırdı. Eleştirmenlerden de tam not alan yapımda Meg Ryan ve Greg Kinnear gibi sevilen isimler de yer alıyor.
6
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Sıkıysa Yakala
Steven Spielberg'in yönettiği ABD- Kanada ortak yapımı olan filmde, Tom Hanks'a Leonarda Di Caprio eşlik ediyor. Biyografi ve suç türündeki filmde genç bir dolandırıcı ile onun peşindeki dedektifin hikayesi mizahi bir dille anlatılıyor. Aksiyon sahneleriyle de akıllara kazınan film dünya genelinde 30'dan fazla ödül kazanarak kırılması güç bir rekora imza attı.
7
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Da Vinci Şifresi
Dan Brown'un 50 milyondan fazla satan romanından uyarlanan Da Vinci Şifresi, Tom Hanks'ın en çok izlenen ve beğenilen filmlerinden bir diğeri. Filmde bir dizi cinayet Da Vinci'nin tabloları üzerinden aydınlatılmaya çalışıyor. Filmin içerisinde Tapınak Şövalyeleri ve Sion Tarikatı hakkında tarihi bilgiler de mevcut.
8
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Forrest Gump
Tom Hanks'a ikinci kez Oscar ödülü getiren film, aynı zamanda usta oyuncunun en çok izlenen filmidir. Düşük I.Q'lü ve çocuk ruhlu Forrest'in hayatından kesitler sunan yapım toplamda 6 Oscar ödülünün sahibi oldu. Senaryosunu Eric Roth'un yazdığı filmin yönetmen koltuğunda Robert Zemeckis yer alıyor.
9
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Melekler ve Şeytanlar
Da Vinci Şifresi'nin devamı niteliğindeki film, sadece Amerika'da 7 milyona yakın kişi tarafından izlendi. Sürükleyici bir kurguya sahip olan Melekler ve Şeytanlar, 500 milyon dolara yakın gişe hasılatı elde etti.
10
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Philadelphia
1994 yılında vizyona giren dram türündeki yapım, usta oyuncuya ilk Oscar ödülünü kazandırdı. Filmde eşcinsel bir avukatı canlandıran Tom Hanks'a Denzel Washington eşlik ediyor.
11
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Big
Tom Hanks, fantastik - komedi türündeki bu filmde birdenbire 12 yaşındaki haline geri dönen Joe Baskin karakterini canlandırıyor. 1988 yılında gösterime giren film hala en çok beğenilen ve izlenen Tom Hanks filmlerinden biri.