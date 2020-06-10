En İyi Tom Cruise Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Tom Cruise Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)

Doğum Günü 4 Temmuz Cruise bu filmde vatanı için her şeyi göze alan idealist bir genci canlandırıyor. Vietnam Savaşına gönüllü olarak katılan Ron Kovic, burada bir mayına basmasıyla bacaklarını kaybeder. ABD'ye tekerlekli sandalyeyle dönen Ron, savaşı sorgulamaya başlar. Tom Cruise'un oynadığı en politik filmlerden biri olan Doğum Günü 4 Temmuz, oyuncunun filmografisinde ayrı bir yere sahip.