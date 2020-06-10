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GeriKültür Sanat En İyi Tom Cruise Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Tom Cruise Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)
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Haberler >Mahmure >Eğlence >Kültür Sanat>En İyi Tom Cruise Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Tom Cruise Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)
Kültür Sanat

En İyi Tom Cruise Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Tom Cruise Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)

1962 yılında doğan Tom Cruise ülkemizde de yakından takip edilen Hollywood oyuncularından biridir. Özellikle Görevimiz Tehlike serisi ile bilinen yıldız oyuncunun dram, komedi ve bilim-kurgu türünde de birçok filmi mevcut. Ünlü oyuncunun bu zamana kadar en çok izlenen ve beğenilen filmlerini sizin için derledik.

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Oyunculuk kariyerine başta Akademi ödülleri olmak üzere birçok ödül sığdıran Tom Cruise özellikle aksiyon filmleri ile biliniyor. 2006 yılında 'Dünyanın En Çok Kazanan Hollywood Yıldızları' listesinde birinci sırada yer almıştır. Toplamda 3 Altın Küre ödülü bulunan yıldız oyuncu çektiği filmlerde dublör kullanmaması ile biliniyor. Oyunculuğa erken yaşta başlayan oyuncunun 70'e yakın filmi bulunuyor.

2Rain Man
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Rain Man

1988 yılında çekilen ''Yağmur Adam'' Tom Cruise'un oyunculuk kariyerinde zirveye çıkmasını sağlamıştır. Özellikle usta oyuncu Dustin Hoffman ile birlikte sergilediği oyunculuk performansı sinema eleştirmenlerinden tam not almıştı. 4 Oscar ödülü sahini film Tom Cruise'un nadir oynadığı dram türündeki filmlerin başarılı bir örneğidir.

3Top Gun
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Top Gun

Seksenli yılların unutulmaz klasiklerinden Top Gun filminde Cruise, bir donanma pilotunu canlandırıyor. Filmin en önemli artısı uçakla çekilen sahnelerin son derece gerçekçi ve hareketli olmasıdır. Yapım, Tom Cruise'nin 80'li yıllardaki en önemli filmlerinden biri olarak görülüyor.

4Vampirle Görüşme
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Vampirle Görüşme

Estetik detayları ve felsefi derinliğiyle vampir filmlerine yepyeni bir soluk getiren film, 1994 yılında Neil Jordan tarafından çekildi. Vampirliği benimseyememiş ve tekrar insan olmak isteyen bir vampirin gözünden anlatılan film korku ile dram türlerini başarıyla harmanlıyor. Usta oyuncuya bu filmde Brad Pitt ve Antonio Banderas gibi yıldız isimler eşlik ediyor.

5The Firm
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The Firm

Film bir şirkete üst düzey yönetici olarak girmiş Mitch karakterine odaklanıyor. Bir şirketin karanlık yüzünü, gerilimi giderek artan bir kurgu ile beyaz perdeye aktaran yapım Tom Cruise'un rol aldığı en orijinal filmlerden biri.

6Doğum Günü 4 Temmuz
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Doğum Günü 4 Temmuz

Cruise bu filmde vatanı için her şeyi göze alan idealist bir genci canlandırıyor. Vietnam Savaşına gönüllü olarak katılan Ron Kovic, burada bir mayına basmasıyla bacaklarını kaybeder. ABD'ye tekerlekli sandalyeyle dönen Ron, savaşı sorgulamaya başlar. Tom Cruise'un oynadığı en politik filmlerden biri olan Doğum Günü 4 Temmuz, oyuncunun filmografisinde ayrı bir yere sahip.

7Görevimiz Tehlike
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Görevimiz Tehlike

Artık Tom Cruise ile özdeşleşmiş olan Görevimiz Tehlike serisini ilk filmi 1996 yılında çekildi. Yönetmen koltuğunda Brian De Palma'nın oturduğu ilk film unutulmaz aksiyon sahneleri ile hafızalara kazındı. Serisini son filmi ise 2018 yılında Görevimiz Tehlike - Yansımalar adıyla seyirciyle buluştu.

8Azınlık Raporu
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Azınlık Raporu

2045 yılında geçen bilim-kurgu türündeki film Philip K. Dick'in aynı adlı romanında uyarlandı. Cruise bu filmde cinayetleri önceden görüp müdahale eden bir polis şefini canlandırıyor.

9Manolya
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Manolya

1999 yapımı filmde Tom Cruise erkeklere yönelik bir Tv. şovu sunan Frank karakterini sunuyor. Son derece çarpıcı sahnelere sahip olan film Imdb'de 8.0 gibi yüksek bir puana sahip.

10Son Samuray
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Son Samuray

ABD - Yeni Zelanda ortak yapımı Son Samuay, toplamda 4 dalda Oscar'a aday gösterilmiş ve birçok festivalden ödülle dönmüş başarılı bir yapım. Tom Cruise bu filmde bir samuraydan özel eğitim alan bir yüzbaşı Woodrow Algren karakterine hayat veriyor.

11Colleteral
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Colleteral

Türkiye'deki sinemalarda Tetikçinin Gecesi olarak gösterilmiş Colleteral'da Tom Cruise soğukkanlı bir kiralık katili canlandırıyor. Yıldız isme filmde Mark Ruffalo ve Jamie Fox gibi isimler eşlik ediyor.

Kaynak Fotoğraflar: DepoPhotos

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