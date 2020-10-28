En İyi Tinto Brass Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Tinto Brass Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)

Tinto Brass 1933 doğumlu bir yönetmendir. İtalyan asıllı olan Tinto Brass çekmiş olduğu filmler ile kısa sürede ünlenmiş bir kişidir. Tinto Brass yönetmenlik kariyerinde toplam 26 filmde yönetmenlik yapmıştır. Bu filmlerin ise çoğunun IMDb puanı oldukça yüksektir. Özellikle erotik temalı olan filmlerde yönetmenlik yapan Tinto Brass İtalya'nın en ünlü yönetmenleri arasında yer almaktadır. Hazırlanan bu listede yönetmen Tinto Brass'ın en sevilen filmlerini sizler için derledik. Eğer siz de Tinto Brass filmlerini izlemeyi seviyorsanız bu listeye göz atarak izleyebilirsiniz.