En İyi Tinto Brass Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Tinto Brass Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)
Tinto Brass en güzel filmlere imza atmış olan bir aktördür. IMDb puanı yüksek olan filmlerde rol almış bir aktördür. Ülkemizde de Tinto Brass'ın yer aldığı filmler oldukça fazla sevilmektedir. Tinto Brass film sektöründe yönetmenlik de yapmaktadır. Çekmiş olduğu filmler Dünya'nın en çok izlenilen filmleri arasına girmiştir. Ülkemizde de sevilen bir yönetmen olan Tinto Brass filmleri internette araştırılmakta ve ilgi ile seyredilmektedir. Peki, en iyi Tinto Brass filmleri hangilieridir? Gelmiş geçmiş en iyi Tinto Brass emeği olan filmler nelerdir? İşte seyretmeniz gereken bu filmler.
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1
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Tinto Brass 1933 doğumlu bir yönetmendir. İtalyan asıllı olan Tinto Brass çekmiş olduğu filmler ile kısa sürede ünlenmiş bir kişidir. Tinto Brass yönetmenlik kariyerinde toplam 26 filmde yönetmenlik yapmıştır. Bu filmlerin ise çoğunun IMDb puanı oldukça yüksektir. Özellikle erotik temalı olan filmlerde yönetmenlik yapan Tinto Brass İtalya'nın en ünlü yönetmenleri arasında yer almaktadır. Hazırlanan bu listede yönetmen Tinto Brass'ın en sevilen filmlerini sizler için derledik. Eğer siz de Tinto Brass filmlerini izlemeyi seviyorsanız bu listeye göz atarak izleyebilirsiniz.
2
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Caligula
Caligula filmi 1979 yapımlı bir filmdir. Filmin başrolünde ünlü oyunculardan olan John Guelgud yer almaktadır. Tinto Brass'ın en sevilen filmleri arasında yer almaktadır. İzlenilesi filmerden biri olarak bilinir.
3
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La Chaive
İtalya'nın en sevilen filmleri arasında yer alan La Chaive filmi aynı zamanda ülkemizde de izlenilen bir filmdir. La Chaive Türkçe dublajı olan aynı zamanda altyazılı da olan bir filmdir. 1983 yılı yapımlı bir filmdir.
4
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Lurlo
Lurlo filmi 60'lı yılların popülerliğini ve kültürünü yansıtan bir filmdir. Filmin yönetmenlik koltuğunda ünlü yönetmen Tinto Brass yer almaktadır. Lurlo filminin IMDb puanı 5.5 olarak ölçülmüştür. 1970 yapımı bir İtalyan filmidir.
5
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Monella
Ünlü İtalyan yönetmen olan Tinto Brass'ın en sevilen filmleri arasında Monella filmi yer almaktadır. Eğer bu yönetmenin filmlerini izlemeyi seviyorsanız Monella filmini de mutlaka izlemenizi tavsiye ediyoruz Bu film 1998 yapımlı bir filmdir.
6
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Monamour
2006 yapımlı olan bu film aynı zamanda en çok izlenilen filmler arasındadır. Dönemin en güzel filmlerinden olarak kabul edilen Monamour filmi 5.4 IMDb puanı olan bir filmdir.
7
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Salon Kitty
Genelev temalı olan bir filmdir. Filmde erotizm boy göstermektedir. Nazi Almanya dönemini de yansıtan bu film mutlaka izlenmesi gereken filmlerden biridir. Tinto Brass'ın en sevilen filmleri arasında Salon Kitty filmi yer almaktadır. Salon Kitty filmi 1976 yapımlı bir filmdir.
8
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Paprika
Yönetmen Tinto Brass'ın yönetmenlik koltuğunda oturduğu bir diğer filmi de Paprika filmidir. Paprika filmi erotizm temalı olan ve oldukça fazla izlenilen bir filmdir. Bu filmin 5.6 IMDb puanı bulunmaktadır.
9
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Thermidor
Thermidor filmi 1964 yapımlı bir filmdir. Tinto Brass'ın ilk filmleri arasında yer alan Thermidor filmi 6.7 uluslararası puana sahip bir filmdir. Mutlaka izlenmesi gereken filmler arasında yer almaktadır.
10
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Yankee
Tinto Brass denilince akla ilk gelen filmlerden biri olan Yankee filmi dönemin en popüler filmleri arasında yer almaktaydı. Yankee filmi 1966 yapımlı bir filmdir. 5.8 IMDb puanına sahip bir filmdir.