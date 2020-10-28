En İyi Tim Burton Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Tim Burton Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)
Oldukça tanınmış bir yönetmen olan Tim Burton'un yönetmiş olduğu filmler her zaman çok ilgi çekici olmuştur. Dünyada ve ülkemizde bilinen birçok başyapıtı bunan Tim Burton'un filmleri internet üzerinde en çok aranan filmlerden olmuştur. Sizin için en iyi Tim Burton filmlerinin listesini hazırladık.
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1
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Amerikalı film yönetmeni olan Tim Burton'un filmleri özellikle sıra dışı ve tuhaf tarzlarla bilinir. Stop-motion animasyon teknikleri ile çekilmiş olan filmlerde karakterlerinin abartılı olmasına rağmen insani değerlerinin yitirmemeleri dikkatleri çeker. Sıra dışı olan filmlerinde genellikle Gotik betimlemeler kullanan Tim Burton, iki çocuk babasıdır. Yönetmenin en favori oyuncuları ise Johhny Depp ve Helena Bohnam Carter'dir. Johhny Depp ile yakın arkadaşlardır ve Tim Burton'un oğlu Billy-Ray'in vaftiz babası Johhny Depp'dir. Geçmişinde annesi ile hediyelik eşya dükkanı işleten Tim Burton, oldukça başarılı bir yönetmen olarak hayatına devam etmiştir.
2
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Charlie'nin Çikolata Fabrikası
Charlie'nin Çikolata Fabrikası Roald Dahl'ın kitabından esinlenerek yapılmış olan bir Amerikan filmidir. Charlie Bucket ailesi ile birlikte tahta barakada yaşayan bir çocuktur. Çikolata alacak parası olmayan Charli'nin evine yılda bir kere çikolata girmektedir. Yaşadıkları şehirde çok büyük bir çikolata fabrikası vardır. Günün birinde fabrika sahini bir varis seçmek için yarışma düzeler. Charlie ise adaylardan biridir.
3
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Alice Harikalar Diyarında
Linda Woolverton'un yazmış olduğu romanından uyarlanan bir macera-fantastik filmdir. Filmde on dokuz yaşındaki bir kızın tavşanı takip etmesiyle yaşadıkları maceralar konu edilir. Film tüm zamanların en yüksek gişe hasılatını yapan yirmi yedinci film olmuştur.
4
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Ölü Gelin
Bu filmde Tim Burton'un gotik ve karanlık havaya sahip olduğu bir animasyon filmidir. Filmde evlenecek olan iki genç vardır fakat genç adam kendini evliliğe hazır hissetmez kendi kendine yüzük akmaya çalışırken yanlışlıkla yüzüğü ölü geline takar ve sonrasında ölüler diyarına götürülür. Gittiği yer çok eğlenceli bir yerdir.
5
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The Island of Doctor Agor
Tim Burton'un 1971 yılında, on üç yaşında iken yazmış olduğu, çektiği ve bununla birlikte Doktor Agor rolünde oynamış olduğu Amerikan yapımı bir kısa animasyon filmidir. Tim Burton'un ilk filmidir. Filmdeki diğer karakterler Tim Burton'un sınıf arkadaşları ve mahalle arkadaşları tarafından canlandırılmıştır.
6
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Frankenweenie
Tim Burton'un yönettiği Walt Disney Pictures yapımı olan bir kısa filmdir. Kısa filmde Victor, köpeği Sparky'ye çok fazla bağlıdır fakat ne yazık ki oyun oynadıkları bir gün Sparky talihsiz bir kaza sonucunda ölür. Derste, Elektrik akımının kasları hareket ettirdiği bilgisini öğrenen Victor'un aklına çok çılgın bir fikir gelir.
7
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Batman
DC Comics'in aynı isimli karakterinden uyarlanan Tim Burton tarafından yönetilen süper kahraman filmi, küçük bir çocuğun anne ve babasının suçlu tarafından öldürülüşüne tanık olması ile kendisini Gotham şehrinin kötülüklerden korunması için sorumlu hisseder ve olaylar bu şekilde gelişir.
8
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Makas Eller
Aile kitleleri için yapılmış olan komedi- dram- macera - romantizm filmidir. Ellerine makaslar eklenmiş bir gencin görünümü ve başından geçenler konu edilir. Dünya çapında 78 milyon $ hasılata ulaşmış bir yapımdır. Eleştirmenler filmle alakalı olarak Burton'un en kişisel filmi olarak değerlendirirler.
9
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Hayalet Süvari
1999 senesinde gösterime giren bu film fantastik macera tarzında sayılan Tim Burton filmidir. Başrolünde Johhny Depp yer alır. Başsız bir süvarinin ve genç polisin hikayesini anlatan film Washington Ivring'in Başsız Süvari adındaki hikayesinden uyarlanmıştır.
10
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Maymunlar Gezegeni
Kıyamet sonrası bir bilimkurgu filmidir. Bir uzay seyahatinde kaybolmuş olan şempanzeyi aramak amacıyla yola çıkan Astronot ’un bilmediği bir gezene iniş yapmasıyla tutsak edilmesini konu alır.
11
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Bayan Peregrine'in Tuhaf Çocukları
Korkunç bir trajedi yaşamış olan Jacop, gerçeklerin peşine düşerek gizem dolu bir adaya seyahat eder. Farklı bir dünya olarak görünen bu adaya vardıktan sonra, Bayan Peregrine'in Tuhaf Çocuklar Yetimhanesinde Bayan Peregrine ile ve "tuhaf" çocukları ile tanışır.