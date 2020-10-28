MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
GeriKültür Sanat En İyi Tim Burton Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Tim Burton Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Haberler >Mahmure >Eğlence >Kültür Sanat>En İyi Tim Burton Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Tim Burton Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)
Kültür Sanat
Fotoğraf: Alamy

En İyi Tim Burton Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Tim Burton Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)

Oldukça tanınmış bir yönetmen olan Tim Burton'un yönetmiş olduğu filmler her zaman çok ilgi çekici olmuştur. Dünyada ve ülkemizde bilinen birçok başyapıtı bunan Tim Burton'un filmleri internet üzerinde en çok aranan filmlerden olmuştur. Sizin için en iyi Tim Burton filmlerinin listesini hazırladık.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news

Amerikalı film yönetmeni olan Tim Burton'un filmleri özellikle sıra dışı ve tuhaf tarzlarla bilinir. Stop-motion animasyon teknikleri ile çekilmiş olan filmlerde karakterlerinin abartılı olmasına rağmen insani değerlerinin yitirmemeleri dikkatleri çeker. Sıra dışı olan filmlerinde genellikle Gotik betimlemeler kullanan Tim Burton, iki çocuk babasıdır. Yönetmenin en favori oyuncuları ise Johhny Depp ve Helena Bohnam Carter'dir. Johhny Depp ile yakın arkadaşlardır ve Tim Burton'un oğlu Billy-Ray'in vaftiz babası Johhny Depp'dir. Geçmişinde annesi ile hediyelik eşya dükkanı işleten Tim Burton, oldukça başarılı bir yönetmen olarak hayatına devam etmiştir.

2Charlienin Çikolata Fabrikası
Abone Olgoogle-news

Charlie'nin Çikolata Fabrikası

Charlie'nin Çikolata Fabrikası Roald Dahl'ın kitabından esinlenerek yapılmış olan bir Amerikan filmidir. Charlie Bucket ailesi ile birlikte tahta barakada yaşayan bir çocuktur. Çikolata alacak parası olmayan Charli'nin evine yılda bir kere çikolata girmektedir. Yaşadıkları şehirde çok büyük bir çikolata fabrikası vardır. Günün birinde fabrika sahini bir varis seçmek için yarışma düzeler. Charlie ise adaylardan biridir.

3Alice Harikalar Diyarında
Abone Olgoogle-news

Alice Harikalar Diyarında

Linda Woolverton'un yazmış olduğu romanından uyarlanan bir macera-fantastik filmdir. Filmde on dokuz yaşındaki bir kızın tavşanı takip etmesiyle yaşadıkları maceralar konu edilir. Film tüm zamanların en yüksek gişe hasılatını yapan yirmi yedinci film olmuştur.

4Ölü Gelin
Abone Olgoogle-news

Ölü Gelin

Bu filmde Tim Burton'un gotik ve karanlık havaya sahip olduğu bir animasyon filmidir. Filmde evlenecek olan iki genç vardır fakat genç adam kendini evliliğe hazır hissetmez kendi kendine yüzük akmaya çalışırken yanlışlıkla yüzüğü ölü geline takar ve sonrasında ölüler diyarına götürülür. Gittiği yer çok eğlenceli bir yerdir.

5The Island of Doctor Agor
Abone Olgoogle-news

The Island of Doctor Agor

Tim Burton'un 1971 yılında, on üç yaşında iken yazmış olduğu, çektiği ve bununla birlikte Doktor Agor rolünde oynamış olduğu Amerikan yapımı bir kısa animasyon filmidir. Tim Burton'un ilk filmidir. Filmdeki diğer karakterler Tim Burton'un sınıf arkadaşları ve mahalle arkadaşları tarafından canlandırılmıştır.

6Frankenweenie
Abone Olgoogle-news

Frankenweenie

Tim Burton'un yönettiği Walt Disney Pictures yapımı olan bir kısa filmdir. Kısa filmde Victor, köpeği Sparky'ye çok fazla bağlıdır fakat ne yazık ki oyun oynadıkları bir gün Sparky talihsiz bir kaza sonucunda ölür. Derste, Elektrik akımının kasları hareket ettirdiği bilgisini öğrenen Victor'un aklına çok çılgın bir fikir gelir.

7Batman
Abone Olgoogle-news

Batman

DC Comics'in aynı isimli karakterinden uyarlanan Tim Burton tarafından yönetilen süper kahraman filmi, küçük bir çocuğun anne ve babasının suçlu tarafından öldürülüşüne tanık olması ile kendisini Gotham şehrinin kötülüklerden korunması için sorumlu hisseder ve olaylar bu şekilde gelişir.

8Makas Eller
Abone Olgoogle-news

Makas Eller

Aile kitleleri için yapılmış olan komedi- dram- macera - romantizm filmidir. Ellerine makaslar eklenmiş bir gencin görünümü ve başından geçenler konu edilir. Dünya çapında 78 milyon $ hasılata ulaşmış bir yapımdır. Eleştirmenler filmle alakalı olarak Burton'un en kişisel filmi olarak değerlendirirler.

9Hayalet Süvari
Abone Olgoogle-news

Hayalet Süvari

1999 senesinde gösterime giren bu film fantastik macera tarzında sayılan Tim Burton filmidir. Başrolünde Johhny Depp yer alır. Başsız bir süvarinin ve genç polisin hikayesini anlatan film Washington Ivring'in Başsız Süvari adındaki hikayesinden uyarlanmıştır.

10Maymunlar Gezegeni
Abone Olgoogle-news

Maymunlar Gezegeni

Kıyamet sonrası bir bilimkurgu filmidir. Bir uzay seyahatinde kaybolmuş olan şempanzeyi aramak amacıyla yola çıkan Astronot ’un bilmediği bir gezene iniş yapmasıyla tutsak edilmesini konu alır.

11Bayan Peregrinein Tuhaf Çocukları
Abone Olgoogle-news

Bayan Peregrine'in Tuhaf Çocukları

Korkunç bir trajedi yaşamış olan Jacop, gerçeklerin peşine düşerek gizem dolu bir adaya seyahat eder. Farklı bir dünya olarak görünen bu adaya vardıktan sonra, Bayan Peregrine'in Tuhaf Çocuklar Yetimhanesinde Bayan Peregrine ile ve "tuhaf" çocukları ile tanışır.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi