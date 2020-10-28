En İyi Tim Burton Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Tim Burton Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)

Amerikalı film yönetmeni olan Tim Burton'un filmleri özellikle sıra dışı ve tuhaf tarzlarla bilinir. Stop-motion animasyon teknikleri ile çekilmiş olan filmlerde karakterlerinin abartılı olmasına rağmen insani değerlerinin yitirmemeleri dikkatleri çeker. Sıra dışı olan filmlerinde genellikle Gotik betimlemeler kullanan Tim Burton, iki çocuk babasıdır. Yönetmenin en favori oyuncuları ise Johhny Depp ve Helena Bohnam Carter'dir. Johhny Depp ile yakın arkadaşlardır ve Tim Burton'un oğlu Billy-Ray'in vaftiz babası Johhny Depp'dir. Geçmişinde annesi ile hediyelik eşya dükkanı işleten Tim Burton, oldukça başarılı bir yönetmen olarak hayatına devam etmiştir.