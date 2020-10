En İyi Tim Burton Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Tim Burton Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)

The Island of Doctor Agor Tim Burton'un 1971 yılında, on üç yaşında iken yazmış olduğu, çektiği ve bununla birlikte Doktor Agor rolünde oynamış olduğu Amerikan yapımı bir kısa animasyon filmidir. Tim Burton'un ilk filmidir. Filmdeki diğer karakterler Tim Burton'un sınıf arkadaşları ve mahalle arkadaşları tarafından canlandırılmıştır.