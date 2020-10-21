En İyi Tayvan Dizileri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Tayvan Dizileri Listesi Ve Önerisi (2020)
Tayvan dizileri gerek ülkemizde gerekse de Dünya'nın diğer ülkelerinde popüler haline gelmiş dizilerdir. Bundan dolayı Tayvan dizileri oldukça fazla beğenilmektedir. Tayvan dizileri Netflix platformu gibi platformlarda da yerini almıştır. Bu diziler ünlü olunca internette de en iyi Tayvan dizilerinin araştırılması yapılmaktadır. Peki, en iyi Tayvan dizileri hangileridir? Gelmiş geçmiş en çok izlenen Tayvan dizilerinin listesi nedir? İşte izlenecek en iyi Tayvan dizileri listesi.
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1
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Tayvan dizileri oldukça yüksek bütçelerle çekilmiş ve büyük hasılatlar elde etmiştir. Özellikle Netflix'te yayınlanmış olan bu diziler günümüzde hala daha devam etmektedir. Tayvan dizilerini izlemek için Netflix platformu gibi platformlara üye olarak kolayca izleyebilirsiniz. Ülkemizden de Tayvan dizisi izleyicileri bir hayli fazladır. Hal böyle olunca Tayvan dizileri sürekli olarak takip edilmektedir. Tayvan dizileri son yıllarda iyice popüler haline gelmeyi başarmıştır. Bundan ötürü de her yerde paylaşılan bu diziler aynı zamanda önerilen dizilerden biri olmuştur. Hazırlamış olduğumuz bu listede en güzel Tayvan dizilerini inceleyebilirsiniz.
2
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Back To 1989
Back to 1989 dizisi başrol karakteri Chen Ce olan bir dizidir. Back to 1989 dizisi 2016 yapımlı bir dizi olup 8.3 IMDb puanı almayı başarmıştır. Mutlaka izlenmesi gereken Tayvan dizileri arasında yer alır.
3
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Behind Your Smile
2016 yapımlı bu dizi Tayvan'ın en meşhur dizileri arasındadır. Behind Your Smile dizisi 8.1 IMDb puanı olan bir dizidir. Bundan dolayı da oldukça fazla takipçisi olan bir dizidir.
4
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Better Man
3 tane ana karakterin üzerinde geçen bu dizi de ki karakterler evlilik konusunda kararsızlık yaşamaktadırlar. Karşısına çıkan adayları değerlendirmektedirler. Ana konusu ise aşk konulu olan bir Tayvan dizisidir.
5
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Bromance
Romantik bir Tayvan dizisi olan Bromance dizisi aşk konulu olan Tayvan dizilerindendir. Bromance dizisi 2015 yılında gösterime girmiştir. 2016 yılında ise gösterimden kalkmıştır. Toplam 1 sezon izleyici ile buluşmuştur.
6
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Devil Beside You
Devil Beside You dizisi 2005 yapımlı ve 7.8 bir uluslararası puana sahip bir dizidir. En sevilen Tayvan dizilerinden biri olan bu dizi mutlaka izlenmesi gereken dizilerdendir. Dizinin konusu oldukça güzel ve sürükleyicidir.
7
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In Time With You
Chen You Qinq ve Li Dan Ren adlı iki dizi karakteri dizinin sürükleyici karakterleridir. İki karakterin arasında geçen maceraları konu edinen bu dizi 2011 yapımlı bir dizidir. Mutlaka izlenmesi gereken dizilerden bir tanesidir.
8
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Meteor Garden
2005 yapımlı bir Tayvan dizisi olan bu dizi bir gençlik dizisidir. Ülkemizden de pek çok kişi tarafından takip edilen yabancı diziler arasında yer almaktadır. 7.9'luk IMDb puanına sahiptir.
9
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My Dear Boy
My Dear Boy izlenmesi gereken Tayvan dizilerinden biridir. 2017 ve 2018 yılları arasında sürmüş olan bu dizi 8.8 IMDb puanına erişmiştir. Reklam ajansında geçen bu dizi Tayvan'ın kısa sürede en popüler haline gelmiş dizileri arasında yer almaktadır.
10
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Prince Of Wolf
Konusu itibari ile oldukça güzel bir senaryoya sahip olan bu Tayvan dizisi 2016 yılında ilk kez izleyicinin karşısına çıkmıştır. Prince of wolf dizisi 7.8'lik bir IMDb puanına sahiptir.
11
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The King Of Romance
Romantik türünde çekilmiş bir Tayvan dizisidir. The King Of Romance dizisi ünlü bir Çin efsanesini anlatmaktadır. Fragmanını izledikten sonra sizler de bu diziyi seveceksiniz. The King Of Romance dizisi reenkarnasyonu anlatan bir dizidir.