En İyi Tayland Dizileri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Tayland Dizileri Listesi Ve Önerisi (2020)
Türkiye'de yabancı diziler bir hayli fazla takip edilmektedir. Ülkemizden takip edilen yabancı dizilerden biri de Tayland dizileridir. Tayland dizileri son yıllarda iyice popüler haline gelmiş ve pek çok kategoride dizi çekmeyi başarmış dizilerden oluşmaktadır. Bundan ötürü de Tayland dizileri en çok paylaşılan diziler arasına girmeyi başarmıştır. Peki, en iyi Tayland dizileri hangileridir? Tayland dizilerinde izleyici kitlesi en geniş diziler listesi nasıldır? İşte en çok takip edilen Tayland dizileri listesi.
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1
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Tayland'da çekilen bu diziler kısa sürede popüler hale gelmiştir. Tayland dizileri 2020 yılına kadar da ülkemizde en beğenilen diziler arasına girmiştir. Bundan ötürü Tayland dizilerinin popülerliği giderek artmaktadır. Yüksek bütçeler ile yüksek IMDb puanına ulaşan bu diziler konusu ve senaryosu itibari ile de beğenilmektedir. Bundan dolayı Tayland dizileri Tayland'ın dışında da beğenilen diziler olmuştur. Netflix gibi dizi izleme platformlarında da Tayland dizilerine yer verilmiştir. Usta oyuncuların yer aldığı bu diziler kısa sürede büyük beğeniye ulaşmıştır. Sizler de bu listeyi takip ederek Tayland dizilerini izleyebilirsiniz.
2
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Angel Magic
2014 yapımlı Angel Magic dizisi 6.4 IMDb puanına ulaşmayı başarmıştır. Seilen Tayland dizilerinden biri olan Angel Magic dizisi fantastik ve romantik alanında çekilmiştir. Yerel düzeyde yani Tayland'da oldukça popüler bir dizidir.
3
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Diary Of Tootsies
2016 yapımlı bir Tayland dizisi olan bu dizi Tayland'ın en beğenilen ve popüler dizilerinden bir tanesidir. Diary Of Tootsies 7.5 IMDb puanına erişmiştir. Komedi ve dram alanında çekilmiş bir dizidir.
4
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Eullenia
En çok beğenilen ve en çok önerilen Tayland dizisi olan Eullenia 8.7 IMDb puanını yakalayarak gelmiş geçmiş en iyi Tayland dizisi olarak kabul edilmektedir. Bu dizi gerilim ve aksiyon türünde çekilmiş bir örnek dizidir.
5
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Hormones
Hormones dizisi de dünyaca ünlü bir Tayland dizisidir. 2013 yılında ilk kez gösterime girmiş bu dizi 2015 senesinde ise sona ermiştir. Hormones 8.0 IMDb puanına sahiptir. Bir lise dizidir.
6
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In Family We Trust
2018 yapımlı bir dizi olan aynı zamanda 8.0 puana sahip bir dizidir. In Family We Trust dizisi Tayland'da yaşayan ve ırkçılığa maruz kalan Çinli bir ailenin yaşadığı zorlu öyküyü anlatmaktadır.
7
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Lies And Love
2017 yapımlı bu Tayland dizisi 7.3 IMDb puanına sahip bir dizidir. Romantik komedi türünde dizi sevenler için tercih edilebilecek dizilerin başında yer almaktadır. Lies And Love dizisi 7.3 IMDb puanına sahiptir.
8
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Love By Chance
2018 yapımlı bir dizi olan Love by chance filmi günümüzde hala aktif olarak yayınlanan bir dizidir. Love by chance en sevilen Tayland dizilerinden biri olmakla beraber 8.2 gibi yüksek IMDb puanına sahip bir dizidir.
9
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The Judgement
Son yıllarda en beğenilen Tayland dizileri arasına girmeyi başarmış olan The Judgement dizisi 2018 yapımlı bir dizidir. IMDb puanı ise 6.4 olarak belirlenmiştir. The Judgement dizisinde genç bir kızın dedikodu ile mücadelesini seyretmekteyiz.
10
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Theory Of Love
2019 yapımlı bir dizi olan Theory of love dizisi iki genç arkadaşın platonik aşkını anlatan bir dizidir. Yaşadığı yoğun aşk duyguları onu benzersiz bir adama dönüştürüyor.
11
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You Are My Destiny
En sevilen Tayland dizileri arasında da kuşkusuz bu dizi yer almaktadır. Bu dizinin izleyicileri ülkemizde de bir hayli fazladır. 7.5 IMDb puanına sahip bir dizidir.