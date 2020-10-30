En İyi Tarkan Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Tarkan Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)
Tarkan, Sezgin Burak'ın yazıp çizdiği çizgi romandan sinemaya uyarlandı. Kartal Tibet'in başrolde oynadığı seri, toplam 5 filmden oluşur. Serinin İlk film 1969, son filmi ise 1973 tarihinde çekildi. Merak edenler için yeni ve eski, en çok izlenen Tarkan filmlerini listeledik.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
İlk Tarkan filmini ''Piano Piano Bacaksız'' ve ''Uçurtmayı Vurmasınlar'' filmlerinin de yönetmeni olan Tunç Başaran çekti. Serideki diğer filmlerin yönetmenliğini ise Mehmet Aslan üstlendi. Filmde Hun Türk'ü Tarkan'ın maceraları anlatılır. ''Atıl Kurt'' ve ''Bize iki kişilik yemek getir!'' replikleriyle hafızalara kazınan yapım, vizyona girdiği dönemde büyük ilgi gördü ve gişe rekorları kırdı. Sonraki yıllarda 5 filmden oluşan seri dışında, 3 Tarkan filmi daha çekildi. Fakat bu filmler Sezgin Burak'ın haberi ve izni olmadan çekildiği için ''orijinal'' kabul edilmemektedir.
2
Abone Ol
Tarkan: Güçlü Kahraman
Serinin 5. ve son filmi Tarkan: Güçlü Kahraman, 1 Kasım 1973 tarihinde vizyona girdi. Hun İmparatoru, diğer ülkelerin de peşinde olduğu altın kılıcı getirmesi için Tarkan'ı görevlendirir. Tarkan, bu kez Çin İmparatoru Wang Yu ve ordusuyla savaşır. Halit Akçatepe'yi bir kez daha Kulke rolünde gördüğümüz filmde, Reha Yurdakul, Hülya Darcan, Kazım Kartal, Müfit Kiper ve Hakkı Koşar gibi ünlü isimler de rol alıyor.
3
Abone Ol
Tarkan: Altın Madalyon
Serinin dördüncü filmi, İstanbul ve Bodrum'da çekildi. Aksiyon, tarih, macera türündeki filmde, ilk 3 filmde yer almayan birçok ünlü isim rol aldı. Zeki Alasya, Halit Akçatepe, Pakize Suda ve Kamran Usluer'in oynadığı Tarkan: Altın Madalyon, yılın en çok izlenen yapımlarından biri oldu. Filmde Tarkan'ın Doğu Vandal Kralına karşı verdiği mücadele anlatılıyor.
4
Abone Ol
Tarkan: Gümüş Eyer
Serinin ikinci filmi Tarkan: Gümüş Eyer, 1970 yılında çekildi. Filmin yönetmenliğini Mehmet Aslan, yapımcılığını Ertem Eğilmez üstlendi. Filmin ilk bölümünde Tarkan'ın çocukluğu ve kurtlar tarafından nasıl büyütüldüğü anlatılır. İkinci bölümde Kostok, gümüş eyeri ele geçirmek için Gosha ile anlaşır. Gosha, insanların zihinlerine içine girerek onları ölüme sürükleyen bir büyücüdür. Tarkan'ın da zihninin içine girer. Arkadaşlarının yardımıyla kendine gelen Tarkan önce Gosha'yı sonra Kostok'u öldürür. Gosha karakterini İsveçli oyuncu Eva Mender, Kostok'u ise Bilal İnci canlandırmıştır.
5
Abone Ol
Tarkan: Viking Kanı
Prömiyerini 1 Kasım 1971 yılında yapan Tarkan: Viking Kanı, aynı zamanda serinin en çok izlenen ve beğeni toplayan filmidir. Hafızalara kazınan ahtapot sahnesi, çizgi romanda yer almasa da Sadık Şendil tarafından senaryoya eklenmiştir. Filmin ilk kısmında Vikingler'in, ele geçirdikleri Hun köyleri ve insanlara yaptıkları zulümler anlatılır. Çinlilerle ittifak kuran Vikingler giderek güçlenir. Tarken hem intikam almak hem de Yonca Hatun'u kurtarmak için harekete geçer. Toro ve askerlerinin eline düşse de kurtulur ve Hun Türklerinin intikamını alır. Yapımcılığını Teoman Tümer ve Nahit Ataman'ın üstlendiği filmin oyuncu kadrosunda yer alan isimler: Atıf Kaptan, Hüseyin Alp, Fatma Belgen ve İbrahim Kurt.
6
Abone Ol
Tarkan: Mars'ın Kılıcı
Yapımcılığını Ertem Eğilmez'in üstlendiği Tarkan: Mars'ın Kılıcı, 1969 yılında çekildi. Filmde Tarkan ve Doğu Roma İmparatorluğunun askerleri Mars'ın kılıcını arar. İmparatorluğun hükümdarı Valentinianus, kılıcı ele geçirirse tüm dünyaya egemen olacağına inanmaktadır. Filmin başrolünde oynayacak kişiyi seçmek için ülke genelinde bir yarışma düzenlendi. Yarışmayı ''Ünal Şahin'' adlı biri kazanmış olsa da Ertem Eğilmez'in kararı ile başrol Kartal Tibet'e verildi. Filmde rol alan diğer oyuncular arasında Kayhan Yıldızoğlu, Oktar Durukan, İhsan Yüce ve Mümtaz Ener yer alıyor.