En İyi Tarkan Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Tarkan Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)

Tarkan: Viking Kanı Prömiyerini 1 Kasım 1971 yılında yapan Tarkan: Viking Kanı, aynı zamanda serinin en çok izlenen ve beğeni toplayan filmidir. Hafızalara kazınan ahtapot sahnesi, çizgi romanda yer almasa da Sadık Şendil tarafından senaryoya eklenmiştir. Filmin ilk kısmında Vikingler'in, ele geçirdikleri Hun köyleri ve insanlara yaptıkları zulümler anlatılır. Çinlilerle ittifak kuran Vikingler giderek güçlenir. Tarken hem intikam almak hem de Yonca Hatun'u kurtarmak için harekete geçer. Toro ve askerlerinin eline düşse de kurtulur ve Hun Türklerinin intikamını alır. Yapımcılığını Teoman Tümer ve Nahit Ataman'ın üstlendiği filmin oyuncu kadrosunda yer alan isimler: Atıf Kaptan, Hüseyin Alp, Fatma Belgen ve İbrahim Kurt.