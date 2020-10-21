En İyi Tarık Ünlüoğlu Dizileri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Tarık Ünlüoğlu Dizileri Listesi Ve Önerisi (2020)
Tarık Ünlüoğlu, 16 Kasım 1957 tarihinde İzmir'de doğdu. Oyunculuk hayatına tiyatro ile başlayan usta aktör, ''Cimri'' ve ''Martı'' gibi birçok klasik oyunu sahneledi. Oynadığı ilk sinema filminin adı ''Bir Erkeğin Anatomisi'', ilk dizinin ise ''Kurt ve Kuzu'' dur. Sizin için yeni ve eski, en çok izlenen Tarık Ünlüoğlu dizilerini listeledik.
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1
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Kurtlar Vadisinde canlandırdığı Testere Necmi karakteri ile hafızalara kazanan Tarık Ünlüoğlu, dizi ve sinema filmlerinin vazgeçilmez oyuncularından biri odu.
2
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Bir Yusuf Masalı
Osmanlı zamanında geçen dizi, ilk bölümünden final bölümüne kadar büyük beğeni topladı. Kostüm tasarımı ve dekorlarıyla dikkat çeken yapımda Macar bir kız ile bir Türk'ün aşkı, mizahi bir dille anlatılıyor. Televizyon tarihinin en iyi dönem dizilerinden biri olarak görülen Bir Yusuf Masalı, birçok ödül aldı. Dizinin oyuncu kadrosunda Tarık Ünlüoğlu dışında Emin Gürsoy, Nur Erkul ve Elif Nur Kerkük yer alıyor.
3
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Bebeğim
2006 yılında çekilen mini dizide Tarık Ünlüoğlu'na eşlik eden isimler arasında Özgü Namal, Dolunay Soysert ve Barış Falay eşlik ediyor. Daha önce iki kez düşük yapmış olan Leyla'nın hayatından kesitler sunan dizi, sadece 1 sezon sürdü. Tarık Ünlüoğlu, bu yapımda Adem Köroğlu karakterini canlandırdı.
4
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Benden Baba Olmaz
Listenin son sırasında komedi dizisi Benden Baba Olmaz yer alıyor. Volkan Severcan ve Mine Tugay'ın da rol aldığı dizi boşanmış bir çiftin yeniden bir araya gelme çabalarını anlatıyor.
5
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Benim Annem Bir Melek
Durum komedisi türündeki dizi yayınlandığı 3 sezon boyunca izlenme rekorları kırdı. Oya Başar, Ali Sunal ve Dolunay Soysert rol aldığı yapım, renkli ve orijinal karakteriyle unutulmaz yapımlar arasında yer aldı. Tarık Ünlüoğlu'nun emekli dolmuş şoförü Cahit Turuncu karakterini canlandırdığı Benim Annem Bir Melek, 64 bölüm çekildi.
6
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Dalgakıran
Bir dönem Beşiktaş'ta da oynamış İlhan Mansız'ın başrolünde olduğu Dalgakıran, kısa sürmesine rağmen birçok izleyicinin favori dizilerinden biri oldu. Tarık Ünlüoğlu'nun Nazif Bozdağlı'yı canlandırdığı yapım romantik-dram türündeki dizileri sevenlere hitap ediyor.
7
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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
Yeraltı dünyasını anlatan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin ilk bölümü 2015 yılında yayınlandı. Ünal Bey karakterine hayat veren Tarık Ünlüoğlu, oyunculuğuyla izleyicilerin beğenisini kazandı. Dizinin oyuncuları arasında Oktay Kaynarca, Yunus Emre Yıldırımer ve Hakan Karsak da yer alıyor.
8
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Gümüş
Oyuncu kadrosunda Kıvanç Tatlıtuğ ve Songül Öden gibi yıldız isimlerin yer aldığı yapım 2 sezon sürdü. Romantik ve komedi türündeki dizi, yayınlandığı süre boyunca en çok izlenen yerli yapımlardan biri oldu.
9
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Kurtlar Vadisi
Türk televizyon tarihinin unutulmaz dizileri arasında yer alan Kurtlar Vadisi, 2003 yılında yayınlanmaya başladı. Tarık Ünlüoğlu'nun canlandırdığı Testere Necmi karakteri, dizinin en çok sevilen karakterlerinden biri oldu. Usta oyuncuya dizide Necati Şaşmaz, Özgü Namal, Oktay Kaynarca ve Gürkan Uygun gibi ünlü isimler eşlik etti. Bir ekran klasiği olan Kurtlar Vadisinin son bölümü 16 Haziran 2016 yılında yayınlandı.
10
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Nasıl Evde Kaldım
Tarık Ünlüoğlu'nun oynadığı ikinci dizi olan Nasıl Evde Kaldım, 2001 yılında yayınlandı. Komedi türündeki dizi, senarist ve yönetmen koltuğunda Mahinur Ergün oturuyor.
11
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Avrupa Avrupa
Türkiye'nin Avrupa Birliğine girmesi durumunda neler yaşanacağını mizahi bir dille anlatan Avrupa Avrupa dizisinin yönetmen koltuğunda Şafak Bal oturuyor. Bu yapımda Ferdi Koparan rolüyle karşımıza çıkan Tarık Ünlüoğlu, dizinin ilk 79 bölümünde oynadı. Dizi 27 Kasım 2013 tarihinde final yaparak ekranlara veda etti.