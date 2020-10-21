En İyi Tarık Ünlüoğlu Dizileri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Tarık Ünlüoğlu Dizileri Listesi Ve Önerisi (2020)

Bir Yusuf Masalı Osmanlı zamanında geçen dizi, ilk bölümünden final bölümüne kadar büyük beğeni topladı. Kostüm tasarımı ve dekorlarıyla dikkat çeken yapımda Macar bir kız ile bir Türk'ün aşkı, mizahi bir dille anlatılıyor. Televizyon tarihinin en iyi dönem dizilerinden biri olarak görülen Bir Yusuf Masalı, birçok ödül aldı. Dizinin oyuncu kadrosunda Tarık Ünlüoğlu dışında Emin Gürsoy, Nur Erkul ve Elif Nur Kerkük yer alıyor.