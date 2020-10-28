En İyi Tarih Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Tarih Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)

120 (2008) Yönetmenliğini Özhan Eren ile Murat Saraçoğlu yapmışlar. Başrollerde Özge Özberk ile Cansel Elçin oynuyorlar. Türk yapımı tarihi drama türü filmde I. Dünya Savaşı döneminde Doğu cephesinde yaşanan olaylar ele alınıyor. Kışın en çetin geçtiği dönemde Türk ordusu cephanesiz ve askersiz kalır. Bu nedenle Van halkından yardım isterler. Fakat Van’ın yetişkin erkekleri başka cephelerde savaşmaktadırlar. Bu talebe Van’dan yaşları 12 ile 17 yaş arasında olan 120 çocuk cevap verirler. Gerçek olaylardan uyarlanan filmde, 120 çocuğun hikayesi anlatılıyor.