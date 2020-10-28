En İyi Tarih Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Tarih Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)
Tarih filmleri, film kategorisinde özel yeri bulunan filmlerdir. Özellikle bir dönemin veya ülkenin geçmişine ışık tutması bakımından çok önemlidirler. Tarih konulu filmlerin özel izleyicileri bulunuyor. Kahraman içerikli, destanımsı filmler izleyiciler tarafından daha çok sevilerek izleniyor. Sizlere eski ve yeni sevilerek izlenen, akıllarda kalmış filmleri derledik.
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1
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Tarih filmleri, işlediği dönemi kültürel, tarihi ve olaylar bakımından izleyiciye aktarması bakımından önemlidir. O dönemin yaşantılarını, kültürünü, mimari yapısını günümüze aktarıyorlar. Bu konuda hafızalara kazınmış yerli ve yabancı birçok tarih temalı filmler bulunuyor.
2
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Schindler’in Listesi (1993)
Steven Spilbgerg’in yönettiği Liam Neeson’un yeteneğini sergilediği tarihi drama filmi gerçek bir olaydan alınmıştır. Olaylar, II. Dünya Savaşı döneminde Almanya’nın işgal ettiği Polonya’da geçiyor. Fabrika sahibi olan Schindler, Yahudi işçilerin Almanlar tarafından katledilmesini önlemek için elinden geleni yapıyor.
3
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Piyanist (2003)
Roman Polanski’nin yönettiği filmde başrolde oscarlı aktör Adrian Brody oynuyor. Olaylar yine II. Dünya Savaşı döneminde Almanya’nın işgal ettiği Polonya’da geçiyor. Polonya’lı ünlü piyanist Wladyslaw Szpilman’ın işgal döneminde başından geçen olaylar dramatik bir şekilde aktarılıyor.
4
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Son Samuray (2004)
Başrolde Tom Cruise’ın rol aldığı tarihi filmde, Orta Çağ Japonya’sının samuray kültürü işleniyor. Samuray kültürüyle birlikte Japonya’nın ordu ve kültür bakımından değişimi de ele alınıyor.
5
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Cennetin Krallığı (2005)
Filmi Ridley Scot yönetmiş, başrolde Orlando Bloom oynuyor. Film, Orta Çağ Hıristiyan inancını, kültürünü yansıtması bakımından önemlidir. Her ne kadar aksiyon sahneleri ön plana çıksa da halkın kiliseye karşı bakışı ve kilisenin tutumu inceden işleniyor.
6
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120 (2008)
Yönetmenliğini Özhan Eren ile Murat Saraçoğlu yapmışlar. Başrollerde Özge Özberk ile Cansel Elçin oynuyorlar. Türk yapımı tarihi drama türü filmde I. Dünya Savaşı döneminde Doğu cephesinde yaşanan olaylar ele alınıyor. Kışın en çetin geçtiği dönemde Türk ordusu cephanesiz ve askersiz kalır. Bu nedenle Van halkından yardım isterler. Fakat Van’ın yetişkin erkekleri başka cephelerde savaşmaktadırlar. Bu talebe Van’dan yaşları 12 ile 17 yaş arasında olan 120 çocuk cevap verirler. Gerçek olaylardan uyarlanan filmde, 120 çocuğun hikayesi anlatılıyor.
7
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Spartaküs (1960)
Stanley Kubrick’in yönettiği tarihi aksiyon filminde başrolde Kirk Douglos yer alıyor. Film, Roma döneminde köleliği ele alıyor. O dönemde Roma Senatosunun halkı nasıl yönettiği, senato-halk-gladyatörler arasındaki ilişkiler çarpıcı bir şekilde işleniyor.
8
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Braveheart (Cesur Yürek-1995)
Mel Gibson filmi hem yönetmiş hem de başrolde oynamış. Film, İngiliz sömürgesi altında bağımsızlık mücadelesi veren İskoçları anlatıyor. Olaylar İskoç milli kahramanı olan William Wallace (Mel Gibson) çevresinde gelişiyor.
9
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300 Spartalı (2007)
Zack Snyder’in yönettiği, Gerard Butler’ın başrolünü oynadığı film epik, tarihi, aksiyon türündedir. Film, M. Ö. 480 yılında geçen Thermopylae savaşını ve o dönemi gözler önüne seriyor. 300 Spartalı’nın dünyanın en büyük Pers ordusuna karşı verdiği destansı mücadele ele alınıyor. Sparta kralı Leonidas (Gerald Butler), emrindeki askerlerle bir geçidi tutarak, Pers ordusunun Yunanistan’a geçişini geciktirirler. Sonunda hepsi ölür ama bütün Yunanistan, Perslere karşı birleşmişlerdir.
10
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Gandhi (1982)
Richard Attenborough’un yönettiği filmde Ben Kingsley başrolde oynuyor. 20. yüzyılın ilk yarısında İngiltere, Hindistan’da koloni kurmuştur. Hindistan, İngiliz sömürgesi altındadır. Bu dönemde Mohandas Karamçand Gandi bağımsızlık mücadelesi başlatıyor. Film, Gandhi’nin biyografisi ile birlikte bağımsızlık savaşını ve Hindistan’ın o dönemini gözler önüne seriyor.
11
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Son Osmanlı-Yandım Ali (2007)
I.Dünya Savaşı sonunda İstanbul işgal edilmiştir. Mustafa Kemal ve arkadaşları bu işgale karşı bir mücadele başlatırlar. İstanbul’un namlı kabadayılarından olan Yandım Ali (Kenan İmirzalıoğlu) da bu mücadeleye arkadaşlarıyla birlikte katılır.