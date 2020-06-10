En İyi Tarantino Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Quentin Tarantino Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)

Yönetmen ilk filmlerinde daha çok 'B sınıfı' denilen türün örneklerini vermiştir. Filmlerinde erkek karakterler ön plandadır. Uzun diyaloglu sahneler ve yakın çekim teknikleri yönetmenin en belirgin özelliklerinin başında geliyor. Aynı zamanda filmlerinde yer alan şiddet sahneleri de kendine özgüdür. Dünya sinemasının en özgün isimlerinden biri olan Tarantino'nun birçok filmi Oscar, Altın Küre ve Altın Palmiye gibi birçok önemli ödülün sahibi oldu.