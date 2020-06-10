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GeriKültür Sanat En İyi Tarantino Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Quentin Tarantino Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)
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Haberler >Mahmure >Eğlence >Kültür Sanat>En İyi Tarantino Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Quentin Tarantino Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)
Kültür Sanat

En İyi Tarantino Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Quentin Tarantino Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)

''Sinemanın Dahi Çocuğu'' ismiyle anılan Quentin Tarantino, 1963 yılında doğdu. Yeni bir sinema tarzı geliştiren yönetmen birçok kült filme imza attı. Oyunculuk ve senaristlik yönü de bulunan Tarantino, özellikle Kill Bill serisinden sonra ünlendi. Sizin için en iyi Quentin Tarantino filmlerini derledik.

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Yönetmen ilk filmlerinde daha çok 'B sınıfı' denilen türün örneklerini vermiştir. Filmlerinde erkek karakterler ön plandadır. Uzun diyaloglu sahneler ve yakın çekim teknikleri yönetmenin en belirgin özelliklerinin başında geliyor. Aynı zamanda filmlerinde yer alan şiddet sahneleri de kendine özgüdür. Dünya sinemasının en özgün isimlerinden biri olan Tarantino'nun birçok filmi Oscar, Altın Küre ve Altın Palmiye gibi birçok önemli ödülün sahibi oldu.

2Kill Bill
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Kill Bill

Özellikle dövüş ve kılıç sahneleri ile benzersiz bir yapım olan Kill Bill, yönetmenin filmografisinde çok özel bir yere sahip. İki filmden oluşan serinin başrol oyuncusu Uma Thurman'ın oyunculuğu büyük alkış topladı. Filmde kocasının intikamını almak isteyen Gelin adlı karakterin Suikast Çetesi ile olan mücadelesi başarılı bir şekilde anlatılıyor. 2003 ve 2004 yıllarında çekilen filmler 30'dan fazla ödülün sahibi oldu.

3Rezervuar Köpekleri
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Rezervuar Köpekleri

Yönetmenin ilk filmidir. Bir elmas mağazasını soymak için bir araya gelmiş ekibin hikayesi sıra dışı bir sinema üslubuyla anlatılır. Tarantino daha ilk filmiyle adından söz ettirmeye başlamış ve sinema otoriteleri tarafından ''geleceğin yönetmeni' olarak tanımlanmıştı. Yapımın oyuncu kadrosunda daha sonra birçok projede daha birlikte çalışacağı Michael Madsen ve Tim Roth yer alıyor.

4True Romance
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True Romance

Hollywood tarihinin en aykırı filmlerinden biri olarak kabul edilen True Romance'ın senaryosu Tarantino tarafından yazıldı. Bir bavul dolusu uyuşturucuyu satmaya çalışan evli bir çiftin, polislerle ve mafya ile olan gerilim dolu hikayesi yer yer mizahi unsurlarla anlatılıyor. Filmde konuk oyuncu olarak Brad Pitt de yer alıyor.

5Pulp Fiction
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Pulp Fiction

Popüler kültürün tüm özelliklerini yansıtan Ucuz Roman, birçok farklı karakter üzerinden iç içe geçmiş hikayeler anlatıyor. John Travolta ile Uma Thurman'in dans ettiği sahne, filmin unutulmazları arasındadır. 1994 yılında 'En İyi Senaryo' dalında Oscar kazanan film, aynı yıl Altın Palmiye ödülünün de sahibi oldu. Ucuz Roman, Tarantino hayranları için yönetmenin en iyi filmi olarak tanımlanıyor.

6Natural Born Killers
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Natural Born Killers

Katil Doğanlar ismiyle gösterime giren film, sorunlu bir çiftin işlediği suçları şiddet dolu sahnelerle aktarıyor. Filmin alt metninde ağırlıklı olarak medya eleştirisi var. Senaryosu Tarantino tarafından yazılan film Oliver Stone tarafından sansürlenerek çekildiği için, ikilinin aralarının bozulmasına neden olmuştur.

7Sin City
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Sin City

Çizgi romandan uyarlanan Sin City, tamamen orijinal bir çekim tekniğiyle beyaz perdeye aktarıldı. Animasyon ile gerçek çekimleri birbirine harmanlayan yapım iki çetenin birbirleriyle olan savaşını anlatıyor.

8Death Proff
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Death Proff

Türkiye'deki sinemalarda 'Ölüm Geçirmez' adıyla gösterime giren film, Tarantino'nun en çok şiddet sahnesi içeren filmidir. 70'lerin sinemasına göndermelerle dolu olan yapımda Kurt Russell, Mike karakterini canlandırıyor.

9Zincirsiz
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Zincirsiz

Tarantino'nun ırkçılığı eleştirdiği film 2012 yılında gösterime girdi. Filmin ana temasını kölelik, ödül avcılığı ve eşitsizlik oluşturuyor. Tarantino'nun Spagetti Western türünde çektiği ilk filmdir.

10The Hateful Eight
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The Hateful Eight

İki farklı hikayeyi eş zamanlı olarak anlatan film, Tarantino'nun western türünde çektiği ikinci film. Filmin oyuncu kadrosunda Samuel L. Jackson ve Tim Roth gibi yıldız isimler yer alıyor.

11Bir Zamanlar Hollywoodda
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Bir Zamanlar Hollywood'da

Hollywood'un bir panoramasını sunan yapımda Leonardo Di Caprio ile Brad Pitt baş rolleri paylaşıyor. Yönetmenin 'en kişisel filmim' olarak tanımladığı Bir Zamanlar Hollywood'da aynı zamanda bir dönem filmi.

Kaynak Fotoğraflar: Alamy

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