En İyi Süper Kahraman Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Süper Kahraman Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)
İnsanüstü güçlere sahip karakterleri anlatan filmlere kısaca süper kahraman filmleri deniyor. 1970'li yıllardan sonra çekilmeye başlanan ve günümüzün sinema teknolojisiyle tekrar tekrar çekilen bu filmler 2000'li yıllardan sonra altın çağını yaşamaya başladı. Süper kahraman filmlerinin ortak noktası fantastik, bilim-korku ve gerilim türlerini bünyesinde barındırmasıdır. İşte, en iyi süper kahraman filmleri hakkında sizler için derlediklerimiz.
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1
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Sinema tarihinde gişe başarısı yakalamış ilk süper kahraman filmi Superman'dir. 1978 yılında izleyici ile buluşan ilk Superman filmi dönemin kısıtlı imkanlarına rağmen oldukça beğenildi. O zamandan bu zamana kadar geçen 45 yıllık dönemde Hollywood yüzlerce süper kahraman temalı film çekti. Bazıları tamamen klişe sahnelerle dolu birbirinin benzeri filmler olurken bazıları izleyicilerden tam not aldı.
2
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Superman
Film, günümüzdeki sinemaseverlerinin çoğunu tatmin etmeyebilir. Gerek teknik yetersizlikler, gerek amatör uçma ve aksiyon sahneleri olsun, bu gilm şimdiki süper kahraman filmlerinden epey uzakta. Ancak filmin birçok yönden artısı da bulunuyor. En başta Marlon Brando ve Gene Hackamn gibi iki büyük oyuncu bu filmi değerli kılıyor. Aynı zamanda Superman serisini başlatan ilk film olması ve çizgi filme tamamen sadık kalınarak çekilmesi de filmin öne çıkan artılarından...
3
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The Crow
Karga - Bilindik süper kahraman filmlerinin temasından çok uzak olan Karga 1994 yılında gösterime girdi ve o yıldan bu yana efsanevi filmler listesinin başında yer aldı. Film, sevgilisi ile birlikte bir çete tarafından katledilen genç bir adamın ölüm yıl dönümünde bir karganın yardımıyla dirilmesini ve intikam almasını anlatıyor. Filmi benzerlerinden ayıran bir diğer unsur ise sahnelerin neredeyse tamamının gece çekimlerinden oluşmasıdır.
4
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Constantine
Keanu Reeves'in baş rolünde olduğu Constantine, süper kahraman filmleri arasında en karanlık atmosfere sahip yapımlardan biri. Zebaniler ve iblislerle mücadele eden bir dedektifi anlatan film orijinal senaryosu ile izleyiciler tarafından büyük ilgi gördü.
5
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Örümcek Adam 1 / 2
2001 ve 2004 yıllarında Sam Raimi tarafından çekilen Örümcek Adam serisi derli toplu senaryosu ve akıllara kazınan aksiyon sahneleri ile en iyi süper kahraman filmleri listesinde yerini çoktan aldı. Daha sonra birçok farklı versiyonu daha çekilse de hiçbiri bu serinin yakaladığı başarıyı yakalayamadı.
6
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Maske
Jim Carrey'in harika oyunculuğu ile göz dolduran Maske filmi 1994 yılında çizgi romandan beyaz perdeye uyarlandı. Bu filmin en önemli artısı ise absürt mizahın ilk defa bir süper kahraman filminde bu denli başarılı bir şekilde kullanılması oldu.
7
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Batman Başlıyor
Usta yönetmen Christopher Nolan tarafından çekilen film Batman'in çocukluk ve gençlik dönemine odaklanıyor. Neredeyse hiç aksiyon sahnesi bulunmayan film dram türünde olmasına rağmen akıcı senaryosu ve oyunculuk performanslarıyla hala en beğenilen Batman yapımları arasında yer almaktadır.
8
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Deadpool
Maske filminden sonra bir kere daha absürt mizah ögelerini süper kahraman filmlerine taşıyan Deadpool 2016 yılının tartışmasız en iyi filmlerinden biri. Wade karakterine hayat veren Ryan Reynold'ın oyunculuğu ise kesinlikle görülmeye değer.
9
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Iron Man
Efektleri ve aksiyon sahneleri ile Iron Man türün meraklıları için başyapıt niteliğinde. Marwel gezegeninde geçen filmin 2 dalda Oscar adaylığı da bulunuyor.
10
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Wonder Woman
Amazon bir kadının bilim-kurgu ile harmanlanmış epik hikayesi 140 dakikalık uzun süresine rağmen kendini bir solukta izlettirmeyi başarıyor. Filmin en orijinal detayı ise süper kahramanın bir kadın olmasıdır.
11
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The Incredible Hulk
Genelde dram filmlerinde rol alan Edward Norton'un baş rolde olduğu The Incredible Hulk, derli toplu senaryosu ve gerçekçi anlatımıyla diğer Yeşil Dev filmlerinden çok daha başarılı.