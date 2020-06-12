En İyi Süper Kahraman Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Süper Kahraman Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)

Superman Film, günümüzdeki sinemaseverlerinin çoğunu tatmin etmeyebilir. Gerek teknik yetersizlikler, gerek amatör uçma ve aksiyon sahneleri olsun, bu gilm şimdiki süper kahraman filmlerinden epey uzakta. Ancak filmin birçok yönden artısı da bulunuyor. En başta Marlon Brando ve Gene Hackamn gibi iki büyük oyuncu bu filmi değerli kılıyor. Aynı zamanda Superman serisini başlatan ilk film olması ve çizgi filme tamamen sadık kalınarak çekilmesi de filmin öne çıkan artılarından...