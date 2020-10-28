En İyi Suç Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Suç Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)

Gözcü İzleyiciler tarafından senaryo olarak çok beğenilen Gözcü filmi 2007 yılında vizyona girmiştir. Filmin yönetmen koltuğunda Scott Frank yer almıştır. Filmin konusu ise soygun için bankaya giden soyguncuların hikayesi anlatılmaktadır. Soygunda görevi gözcülük olan birisinin elde olmayan nedenlerden dolayı bankayı soymak zorunda kalma durumu filmde anlatılmaktadır. Özellikle soygun anındaki sahneler hem korku içermekte hem de büyük aksiyona sahip olmaktadır.