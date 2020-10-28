En İyi Suç Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Suç Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)
Suç filmleri ayrı bir kategori olmasına rağmen alt türlerinde pek çok farklı film türünü barındırır. Suç filmleri denildiğinde bu kategoriye soygun, dolandırıcılık, cinayet, gasp ve yasa dışı işlerle ilgili filmler de dahil edilmektedir. Sizler için en beğenilen suç filmlerini listeledik.
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1
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The Town
Türkiye'de de vizyona girdiği andan itibaren izleyicilerin beğenisini toplayan filmin, Türkiye’deki adı Hırsızlar Şehri olarak belirlenmiştir. Filmin ana başrol oyuncusu ise Ben Affleck olmuştur. Filmde bir banka soygunu ile aşkı bir araya getiren hikaye ele alınmaktadır. Aşk ve macera aynı anla işlenerek, izleyiciye keyifli dakikalar sunulmuştur.
3
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Gözcü
İzleyiciler tarafından senaryo olarak çok beğenilen Gözcü filmi 2007 yılında vizyona girmiştir. Filmin yönetmen koltuğunda Scott Frank yer almıştır. Filmin konusu ise soygun için bankaya giden soyguncuların hikayesi anlatılmaktadır. Soygunda görevi gözcülük olan birisinin elde olmayan nedenlerden dolayı bankayı soymak zorunda kalma durumu filmde anlatılmaktadır. Özellikle soygun anındaki sahneler hem korku içermekte hem de büyük aksiyona sahip olmaktadır.
4
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İçerideki Adam
Clive Owen'ın en iyi filmlerinden birisi olarak gösterilen İçerideki Adam filmi, özellikle izleyiciyi şaşırtan bir sona sahiptir. Sinemaseverlerin büyük bir merakla izlediği film, suç filmleri arasında en iyi film olarak gösterilmektedir. Filmde yapılan suçların macera boyutları oldukça yüksektir.
5
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In Time
Son derece macerası bol sahnelere ve senaryoya sahip olan In Time filmi, paradan çok zamanın peşinde olan soyguncuları anlatmaktadır. Filmin kategorisi bir suç ve soygun filmi içerisinde olmasına rağmen filmde bilimkurgu ögeleri de oldukça fazla şekilde işlenmiştir.
6
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Oceans 11 - 12 – 13
Filmin üçleme şeklinde gelen serileri aslında konu olarak tek bir soygunu anlatmaktadır. Filmin dikkat çekici özelliği ise oyuncu kadrosunda pek çok yıldız oyuncunun bulunmasıdır. Filmde mizah ve macera unsurları tek bir senaryoda birleştirilerek film daha eğlenceli bir hal almıştır.
7
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Köpeklerin Günü
Köpeklerin Günü filmi, 1975 yılında çekilen oldukça eski bir filmdir. Filmin yönetmenliğini Sidney Lumet yapmıştır. Başrolündeki isimler ise Al Pacino'dur. Filmde polis, suçlu ve medya ilişkisi aynı anda izleyicilere aktarılıyor. Filmin konusu farklı olmasına rağmen mekanlar hep aynı şekildedir.
8
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Sihirbazlar Çetesi
Filmde soygunda yer alan dört illüzyonistin macera dolu dakikaları anlatılmaktadır. Film genel olarak alışılagelen suç ve soygun filmlerinden daha farklıdır. Özellikle hareketli sahneler ve aksiyonlu dakikalar filmde akıcı bir şekilde işlenmiştir. Filmin oyuncu kadrosunda ise Jason Eisenberg, Woody Harrelson ve Mark Ruffalo gibi usta isimler yer alıyor.
9
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Widows
Dul Kadınlar adı ile vizyona giriş yapan Widows filmi, aslında son yılların en çok ilgi çeken filmlerinden birisi olmuştur. Filmin yönetmenliğini Steve McQuenn yapmıştır. Film, vizyona girmeden önce bir televizyon dizisinden uyarlanarak film haline getirilmiş ve kadın bir soyguncuların hikayesini anlatmaktadır.
10
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Yamakasi
Fransız yapımı olan Yamakasi özellikle akrobatik hareketler oldukça fazladır. Bu hareketlerde suçluların kaçış esnasında binalara tırmanmaları göze çarpar. Kendilerine Yamakasi adını veren gençler aslında hasta olan bir çocuk için bu suçu işlerler ve doktorlardan para çalarlar.