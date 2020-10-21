En İyi Suç Dizileri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Suç Dizileri Listesi Ve Önerisi (2020)
Suç dizileri genel anlamda insanı kendine bağlayan ve süreklilik haline gelmesini sağlayan bir dizi türüdür. Suç dizilerinde genelde heyecan, macera ve aksiyonda hiç eksik olmaz. Devamlı olarak suçlunun arkasından gidilir. Suç olaylarına gerek kriminal gerek ise hukuksal açıdan yaklaşmakta olan bu tür oldukça sürükleyicidir. Günümüzde izlenen en çok dizi türlerinden biride suç türü dizilerdir. En çok izlenen suç dizileri listesi ve önerisi nelerdir? Sizler için derledik.
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1
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Peaky Blinders
Peaky Blinders, ilk olarak 2014 yılında izleyici ile buluşmuş olup dizinin konusu Birinci Dünya Savaşı’ndan henüz yeni çıkıp İngiltere oluşan çeteler ile suç örgütleri olmaktadır. Bu dizi yayınlandığından beri pek çok kişi tarafından ilgi ile izlenmektedir.
2
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La Casa De Papel
2017 yılı yapımı olan La casa de papel dizisinin imdb puanı 8.7 olarak bilinmektedir. Türkiye’de son dönemlerde en çok izlenen suç dizilerden biridir. Dizide, Profesör lakaplı bir karakter yıllardır tasarladığı bir soygun için yeni ve zeki ekip oluşturur. Planlanmış soygun ekibi, İspanyol Darphanesini ele geçirmek ile basılan parayı alıp kaçmak dizinin konu olmaktadır. Son yıllarda izlenilen en başarılı ve en iyi suç temalı dizilerden bir tanesidir.
3
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Better Call Saul
Saul Goodman’ın, Jesse Pinkman ve Walter White ile tanışmadan önce olan hikayesini anlatan dizi, gelmiş geçmiş en iyi suç dizileri arasında olan Breking Bad’in geçmişine götürmektedir. Dizinin imdb puanı 9.0 olmaktadır. Bu nedenle mutlaka izlenmesi gereken diziler arasında yer almaktadır.
4
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Breaking Bad
2008 yılı ile 2013 yılı arasında yayınlanan bu dizinin imdb puanı 9.5 olup en çok izlenen suç diziler listesinde yer almaktadır. Dizide, kanser olduğunu öğrenmiş eski kimya öğretmeni uyuşturucu ticaretine başlar ve sonrasında yaşananlar anlatmaktadır. Dizi, 16 kere Emmy ödülü ve 2 kere Altın Küre ödüllerine sahip olmuştur.
5
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Lilyhammer
Norveç’te Amerikalı emekli bir mafya babasının hayat hikayesini anlatmaktadır. Bu dizinin imdb puanı 8.0 olmaktadır. Eski bir mafyanın New York’tan Norveç’in küçük kasabası olan Lilyhammer’a gitmesi sorusu dizide merak edilmektedir.
6
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MindHunter
2017 yılı yapımı olan bu dizi en iyi suç dizilerinin arasında yer almakta olup, FBI eski ajanı John E. Douglas'ın yaşadıklarını anlattığı kitabından uyarlanan bir yapımdır. Dizi 1979 yıllarında geçmekte ve seri katillerin işlemiş olduğu suçları konu edinmektedir.
7
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Narcos
2015 ile 2018 yılı arasında yayınlanan imdb puanı 8.8 olan bu dizi, dünyanın azılı suçlularından olan Kolombiya Uyuşturucusu Kralı Pablo Escobar’ın yaşamını anlatmaktadır. Narcos dizisi yayınlandığı ilk günden beri suç dizisi sever kişiler tarafından sık sık talep görmektedir.
8
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Sons of Anarchy
Suç konulu diziler içinde oldukça önemli olan bu dizi küçük kasabada kanun adamlarına karşı olup kendi yasadışı varlıklarını korumak isteyen motosikletli bir çetenin çevresinde gelişmiş olayları anlatmaktadır. Netflix’te izleyici ile kavuşan bu dizi harika bir suç dizisidir.
9
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The Punisher
The Punisher dizisinde karakterin ailesi mafya üyesi tarafından katledilmiştir. Başrol ise kendine has yöntemler ile suçluları avlamayı hedef edinmiştir. Mutlaka izlenmesi gereken diziler arasında yer almaktadır.
10
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Titans
2018 yılı yapımı olan bu dizinin imdb puanı 8.2 olup suç ve süper kahraman konulu bir dizidir. Titans, anne ve babasının ölümü sonrasında Batman'in himayesine alınmış suçlular ile mücadele eden Dick Grayson hikayesini anlatmaktadır.