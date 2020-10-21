En İyi Suç Dizileri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Suç Dizileri Listesi Ve Önerisi (2020)

La Casa De Papel 2017 yılı yapımı olan La casa de papel dizisinin imdb puanı 8.7 olarak bilinmektedir. Türkiye’de son dönemlerde en çok izlenen suç dizilerden biridir. Dizide, Profesör lakaplı bir karakter yıllardır tasarladığı bir soygun için yeni ve zeki ekip oluşturur. Planlanmış soygun ekibi, İspanyol Darphanesini ele geçirmek ile basılan parayı alıp kaçmak dizinin konu olmaktadır. Son yıllarda izlenilen en başarılı ve en iyi suç temalı dizilerden bir tanesidir.