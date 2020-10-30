En İyi Steven Spielberg Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Steven Spielberg Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)

Ünlü yönetmen Er Ryan'ı Kurtarmak ve Schindler'in Listesi filmleriyle En İyi Film ve En İyi Yönetmen Dalında Oscar kazandı. Bununla birlikte BAFTA En İyi Film, Kennedy Merkezi Onur Ödülü ve AFI Yaşam Boyu Onur Ödülüne de layık görüldü. Birçok kitabı sinemaya uyarlayan Steven Spielberg, filmlerinde genellikle Tom Hanks, Sam Neill, Harrison Ford ve Matt Damon gibi ünlü isimlerle çalıştı. Televizyon projelerinde de yer alan Steven Spielberg'in yönettiği dizilerden bazıları şunlardır: İnanılmaz Öyküler, Twilight Zona, Five Came Back, Invasion America, High Incident.