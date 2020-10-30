En İyi Steven Spielberg Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Steven Spielberg Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)
Lakabı ''sinemanın dahi çocuğu'' olan Steven Spielberg, 18 Aralık 1846 tarihinde Ohio'da doğdu. Tam adı Seteven Allan Spielberg'tir. Sinema kariyerine 1964 yılında başlayan ünlü isim bu zamana kadar 50'den fazla filmin yönetmenliğini yaptı. Sizin için dünden bugüne en çok gişe yapan Steven Spielberg filmlerini listeledik.
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1
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Ünlü yönetmen Er Ryan'ı Kurtarmak ve Schindler'in Listesi filmleriyle En İyi Film ve En İyi Yönetmen Dalında Oscar kazandı. Bununla birlikte BAFTA En İyi Film, Kennedy Merkezi Onur Ödülü ve AFI Yaşam Boyu Onur Ödülüne de layık görüldü. Birçok kitabı sinemaya uyarlayan Steven Spielberg, filmlerinde genellikle Tom Hanks, Sam Neill, Harrison Ford ve Matt Damon gibi ünlü isimlerle çalıştı. Televizyon projelerinde de yer alan Steven Spielberg'in yönettiği dizilerden bazıları şunlardır: İnanılmaz Öyküler, Twilight Zona, Five Came Back, Invasion America, High Incident.
2
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Catch Me If You Can
Ülkemizde ''Sıkıysa Yakala'' adıyla gösterime giren film, Steven Spielberg'e Film Eleştirmenleri En İyi Yönetmen Ödülünü getirdi. Filmde kılıktan kılığa giren bir dolandırıcı ile bir FBI ajanının hikayesi anlatılıyor.
3
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Duel
Film, televizyon için çekilse de elde ettiği başarıdan sonra birçok ülkede vizyona girdi. Spielberg'in ilk uzun metrajlı filmi olan Duel'de bir kamyon şoförü ile David Mann'ın (Dennis Weaver) yaşadığı gerilim dolu yolculuk anlatılıyor.
4
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Jaws
Sinema eleştirmenlerince ''gelmiş geçmiş en gerçekçi köpek balığı filmi'' olarak tanımlanan Jaws, En İyi Film Müziği ve En iyi Film Kurgusu dalında Oscar kazandı. Çekimleri ABD'nin Massachusetts eyaletinde gerçekleştirilen filmin Imdb puanı 8.0
5
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Minority Report
Ünlü bilim-kurgu yazarı Philip K. Dick'in romanından uyarlanan filmin kadrosu Tom Cruise, Max Von Sydow, Jessica Capshaw ve Steve Harris gibi yıldız isimlerden oluşuyor.
6
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Münih
ABD, Fransa ortak yapımı olan filmde 1972 Münih Olimpiyatlarında 11 İsrailli atletin ölmesiyle sonuçlanan saldırı ve sonrasında yaşananlar anlatılıyor. Politik gerilim türünün en başarılı örneklerinden biri sayılan Münih filminin prömiyeri 27 Ocak 2006 tarihinde yapıldı.
7
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Saving Private Ryan
1998 yılında vizyona giren Er Ryan'ı Kurtarmak 11 dalda Oscar'a aday gösterilerek kırılması güç bir rekora imza attı. Film, En İyi Görüntü Yönetmeni, En İyi Kurgu, En İyi Yönetmen, En iyi Ses Mikyajı ve En İyi Ses Kurgusu Dalında 5 Oscar ödülü kazandı.
8
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Schindler'in Listesi
Toplama kampındaki yüzlerce Yahudi'nin hayatını kurtaran Oscar Schindler'in hayatından kesitler sunan yapım, en başarılı Holocaust filmlerinin başında geliyor. Thomas Keneally'nin aynı adlı kitabından sinemaya uyarlanan film başta Chiago ve Boston Festivali olmak üzere birçok festivalde onlarca ödül kazandı. Schindler'in Listesi'nin oyuncu kadrosunda Liam Neeson, Ralph Fiennes ve Caroline Goodall yer alıyor.
9
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The Color Purple
Senaryosunu Alice Walker ile Menno Meyjes'in birlikte yazdığı Mor Yıllar, 1985 yılında vizyona girdi. Eşinden şiddet gören bir kadının verdiği mücadeleyi çarpıcı bir dille anlatan yapım 11 dalda Oscar'a aday gösterildi. Filmin kadrosunda Danny Glover, Whoopi Goldberg, Margaret Avery ve Winfrey yer alıyor.
10
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Yapay Zeka
Yapay zekaların insanların hizmetinde olduğu distopik bir gelecekte geçen filmde baş rolleri Jude Law ve Haleu Joel Osment paylaşıyor. Senaryosunu Brian Aldiss'in yazdığı filmin puanı 7.2
11
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Jurassic Park
Bir bilim-kurgu klasiği kabul edilen Jurassic Park, 1 milyar doların üstünde gişe hasılatı elde etti. 1993 yılında vizyona giren film ''En iyi Filmler'' listesinin 166. sırasında yer alıyor.