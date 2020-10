En İyi Steven Spielberg Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Steven Spielberg Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)

Catch Me If You Can Ülkemizde ''Sıkıysa Yakala'' adıyla gösterime giren film, Steven Spielberg'e Film Eleştirmenleri En İyi Yönetmen Ödülünü getirdi. Filmde kılıktan kılığa giren bir dolandırıcı ile bir FBI ajanının hikayesi anlatılıyor.