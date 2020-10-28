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GeriKültür Sanat En İyi Star Wars Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Star Wars Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)
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Haberler >Mahmure >Eğlence >Kültür Sanat>En İyi Star Wars Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Star Wars Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)
Kültür Sanat

En İyi Star Wars Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Star Wars Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)

Bilimkurgu yakın ya da uzak gelecek ile ilişkili öykülerin bugün olası olmayan bilim ve teknoloji hususlarını da kullanarak oluşturulmasıdır. Bu konu bazen geçmişi de kurgulayabilir. Bilimkurgunun sinemaya yansımasının en büyük temsilcisi de Star Wars evrenidir. İşte, en iyi Star Wars filmleri hakkında tüm detaylar.

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Star Wars dünyasında geçen bu mükemmel film serisi yıllar süresince çıkan 10’un üzerinde filmi ile sinemaya değişik bir boyut kazandırmıştır. Hem konusu hem de kurgusuyla harikalar yaratmış olan efsanevi yapım Star Wars yapımlarını sizler için inceledik. Tüm dönemlerin en güzel ve en iyi Star Wars yapımlarını bu içeriğimizde bulabilirsiniz.

2Star Wars Episode I: The Phantom Menace (1999)
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Star Wars Episode I: The Phantom Menace (1999)

Star Wars yapımlarının ilk filmi olan Star Wars Episode I: The Phantom Menace oyuncu ekibinde Liam Neeson, Ewan McGregor ve Natalie Portman yer alır.

3Star Wars Episode II: Attack of the Clones (2002)
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Star Wars Episode II: Attack of the Clones (2002)

Başarılı yönetmen George Lucas’ın oluşturmuş olduğu Star Wars serisinin ikinci filmi durumunda bulunan Klonların Saldırısı ilk filmde istediğini alamamış olan Ticaret Federasyonu bu sefer imkanını eski bir Jedi Ustası bulunan Count Dooku’yu aracılığıyla çekerek büyük bir plan yaparlar. İlk bölümde Naboo kraliçesi bulunan Amidala, senatoya dahil olur ve bir görüşme üstüne Coruscant’a gelir.

4Star Wars Episode III: Revenge of the Sith (2005)
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Star Wars Episode III: Revenge of the Sith (2005)

Star Wars 3 Sith’in İntikamı tekrar George Lucas yönetmenliğinde yapılmış ve oyuncu ekibinde Hayden Christensen, Ewan McGregor ve Natalie Portman yer aldığı bir yapımdır. Uzun sürmüş olan klan savaşları ardından Jedi’ler yorgun düşmüş fakat hala savaş kırıntıları devam eder. Başkentte hal hareketlilik göstermekte olan Grievious, Palpatine’yi alıkoyarak yeni bir amaç için savaşacaktır.

5Solo: A Star Wars Story (2018)
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Solo: A Star Wars Story (2018)

Genç Han Solo kişiliğini ispatlamak ve büyük bir isim elde etmek için kaçakçılık yapan servisin üyesi olur. En yakınındaki bireyler ise her zaman onunla olmaya söz veren destek pilotu Chewbacca ile beraber Landro Calrissian ve Qi’ra’dır.

6Rogue One: A Star Wars Story (2016)
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Rogue One: A Star Wars Story (2016)

Star Wars yapımlarının ara filmlerinden biri olan Rogue One Ölüm Yıldızı adı verilmekte olan operasyonun planlarını çalmaya çalışmış olan bir grubun öyküsünü anlatmaktadır. Death Star’a karşı bir içerisine gelen ekip yeni bir umut ışığını bulmaya çalışacaktır.

7Star Wars Episode IV: A New Hope (1977)
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Star Wars Episode IV: A New Hope (1977)

Rogue One yapımında da elde edilen umut ışığı aracılığıyla yeni bir maceranın fitili ateşlenmiş ve düşman tarafında yer alan eski senato bireyi Leia ile kötülerin lordu Vader Ölüm Yıldızı’nın düşüncelerini geri almak isterler.

8Star Wars Episode V: The Empire Strikes Back (1980)
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Star Wars Episode V: The Empire Strikes Back (1980)

İmparator’un Dart Vader ile iş beraberliği yaptığı bu kısımda amaç ona karşı gelenleri ezmek suretiyle tüm evreni kontrol içine almak ister. Asiler üstüne saldıran casus robotlar gittikleri noktada hiçbir şey bulamazlar.

9Star Wars Episode VI: Return of the Jedi (1983)
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Star Wars Episode VI: Return of the Jedi (1983)

George Lucas’ın yazıp Richard Marquand’ın sinemaya döndürdüğü efsane film en iyi kısımlarından biri olarak görülmektedir. Yapımda Luke Skywalker ve arkadaşları hem Han Solo’yu korumak hem de gezegeni korumayı hedeflerler.

10Star Wars Episode VII: The Force Awakens (2015)
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Star Wars Episode VII: The Force Awakens (2015)

Star Wars yapımlarının 2015 yılında vizyona giren yapımı “Güç Uyanıyor” J.J Abrams yapımı ve kadrosunda Daisy Ridley, John Boyega ve Adam Driver yer almaktadır.

11Star Wars Episode VIII: The Last Jedi (2017)
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Star Wars Episode VIII: The Last Jedi (2017)

Star Wars 8: Son Jedi şeklinde bilinen filmin yönetmen mevkisinde Rian Johnson bulunurken oyuncu ekibinde Daisy Ridley, John Boyega ve Oscar Isaac’ı vardır.

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