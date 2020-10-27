En İyi Spor Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Spor Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)

Sporcuların hayatını anlatan filmler kendi içerisinde ''kurmaca'' ve ''belgesel'' olarak ikiye ayrılır. Belgesel türündeki filmlerde söz konusu sporcunun hayatı, ailesinin ve yakın çevresindeki kişilerle yapılan röportajlarla izleyicilere aktarılır. En çok izlenen sporcu belgesellerinin başında Michael Jordan, Christiano Ronaldo, Muhammed Ali belgeselleri yer alıyor. Kurmaca filmlerde ise, doğrudan değil dolaylı bir anlatım vardır ve bir sporcu ya da takım olay örgüsünün içerisinde beyaz perdeye taşınır.