En İyi Spor Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Spor Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)
Futbol, basketbol gibi spor türlerinden birini anlatan filmlere spor filmi adı verilir. Geçmişten günümüze, en popüler spor dallarından biri olan futbol üzerine çekilmiş yüzlerce film çekildi. Arka planında basketbol, voleybol, beysbol ve Amerikan futbolu olan birçok Hollywood filmi de mevcuttur. Sinemaseverler için yeni ve eski, en çok izlenen spor filmlerini derledik.
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1
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Sporcuların hayatını anlatan filmler kendi içerisinde ''kurmaca'' ve ''belgesel'' olarak ikiye ayrılır. Belgesel türündeki filmlerde söz konusu sporcunun hayatı, ailesinin ve yakın çevresindeki kişilerle yapılan röportajlarla izleyicilere aktarılır. En çok izlenen sporcu belgesellerinin başında Michael Jordan, Christiano Ronaldo, Muhammed Ali belgeselleri yer alıyor. Kurmaca filmlerde ise, doğrudan değil dolaylı bir anlatım vardır ve bir sporcu ya da takım olay örgüsünün içerisinde beyaz perdeye taşınır.
2
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Victory (Zafera Kaçış)
Sylvester Stallone'nın en sevilen filmlerinden biri olan Victory, 1981 yılında gösterime girdi. 2. Dünya Savaşında Alman askerler ile Amerikalı ve İngiliz esirlerin yaptığı futbol maçını anlatan yapım, gerilim, spor ve komedi türlerini başarılı bir şekilde harmanlıyor.
3
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127 Saat
Dağcılık sporuyla ilgilenenlerin mutlaka seyretmesi gereken bu filmin yönetmen koltuğunda Danny Boyle oturuyor. 127 saat boyunca iki kayanın arasında sıkılmış Aron Ralston'un gerçek yaşamına dayanan film 6 dalda Oscar'a aday gösterildi.
4
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Ben, Tonya
Buz pateni hakkında çekilmiş en eğlenceli filmlerden biri olan Ben, Tonya, orijinal senaryosu ve müzikleriyle 2017 yılının en çok izlenen filmlerden biri oldu. Filmin oyuncu kadrosunda, Margot Robbie, Sebastian Stan, Bobby Cannavale ve Allison Jonney yer alıyor. Allison Jonney, filmde sergilediği performansla ''En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu'' dalında Oscar kazandı.
5
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Ket Felido A Pokolban (Cehennemde İki Devre)
Macaristan'ın en ünlü yönetmeni Zoltan Fabri tarafından çekilen film, Victory ile benzer bir senaryoya sahip. Hitler'in doğum gününde Macar Yahudiler ile Alman askerleri arasında yapılan futbol maçını anlatan yapım Imdb'de 8.0 gibi yüksek bir puana sahip.
6
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Raging Bull (Kızgın Boğa)
Deneyimli aktör Robert De Niro'nun boksör Jake La Motta'yı canlandırdığı Kızgın Boğa, gelmiş geçmiş en iyi boks filmlerinden biri olarak kabul ediliyor. Film, 1980 yılında çekilmiş olmasına rağmen siyah-beyaz. Bunun nedeni, yönetmen Martin Scorsese'in o dönem Hollywood'da yaşanan krizleri protesto etmesi. 2 Oscar ödüllü film, Imdb Top 250 listesinde 146. sırada yer alıyor.
7
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Space Jam
Bir dönem Türk televizyonlarında da sıkça yayımlanan Space Jam, basketbolu çizgi film kahramanlarıyla bir arada anlatan, son derece eğlenceli bir yapım. 1996 yılında gösterime giren filmin baş rolünde ise efsane basketbolcu Michael Jordan yer alıyor.
8
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Goal
ABD - İngiltere ortak yapımı Goal, futbolcu olmak isteyen bir gencin yaşadıklarını anlatan bir dram filmi. İzleyicilerden olumlu tepki alan yapımın 2007 ve 2009 yıllarında devam filmleri çekildi.
9
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The Damned United (Lanet Takım)
David Peace'nin aynı adlı romanından uyarlanan film, kısa bir dönem Leeds United'da teknik direktörlük yapmış Brian Clough'un yaşadıklarını konu ediniyor. Tom Hooper tarafından yönetilen İngiliz yapımı filmin Imdb puanı 7.5.
10
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Field of Dreams (Düşler Tanrısı)
Kevin Costner'ın gençlik filmlerinden biri olan Düşler Tanrısı, 1989 yılında gösterime girdi. Beysbolun fantastik ögelerle anlatıldığı film, 3 dalda Oscar'a aday gösterildi.
11
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Whip It (Patenci Kızlar)
Drew Barrymore'un yönettiği filmde, kadınların yaşadığı ayrımcılık paten sporu üzerinden anlatılıyor. Filmin oyuncu kadrosunda yer alan isimler: Ellen Page, Shannen Eagen ve Sarah Habel.