En İyi Soygun Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Soygun Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)
Suç filmlerinin bir alt türü olan soygun filmleri hem Türkiye'de hem de dünya en çok izlenen sinema türlerinden biridir. Aksiyon, gerilim, komedi ve dram gibi türleri bünyesinde barındıran bu yapımların çoğu izleyicilerde merak ve heyecan uyandıran bir kurguya sahiptir. Filmin öyküsü genellikle soygunu gerçekleştiren karakterlerin gözünden anlatılır. İşte en iyi soygun ve suç filmleri.
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1
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Bu türe ait filmlerin büyük bir kısmında soyulması planlanan yerler bankalardır. Ancak ev ya da müze soygununun anlatıldığı alternatif soygun filmleri de mevcuttur. Bu filmlerde karakterler genellikle zor şartlar altında büyümüş, hapishaneden yeni çıkmış ve paraya çok acil ihtiyaç duyan tipik karakterlerdir. Filmin ilk 30 -40 dakikalık bölümünde karakterin hayat hikayesi anlatılarak izleyicinin suçlu ile özdeşleşmesi amaçlanır.
2
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Eski ve Yeni En iyi Soygun Filmleri
Köpeklerin Günü
Türkiye'de çok az kişi tarafından bilinen Köpeklerin Günü 1975 yılında Sidney Lumet tarafından çekildi. Başrolündeki Al Pacino'nun yıldızlaştığı filmde, Amerikan rüyasının eleştirisi polis - suçlu - medya üçgeni üzerinden izleyicilere aktarılıyor. Filmin neredeyse tamamı tek mekanda çekilmiş olmasına rağmen 2.5 saatlik yapım tek solukta izleniyor.
3
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Yamakasi
Hollywood dışında bir soygun filmi izlemek isteyenler Fransız yapımı Yamakasi filmine göz atabilirler. Akrobatik hareketlerle binalara tırmanan ve kendilerine Yamakasi adını veren bir grup genç, hasta bir çocuğun tedavisi için doktorlardan para çalmaya karar verir. Filmin senaryosu Leon ve Luck fimlerinin yönetmeni Luc Besson tarafından yazılmıştır.
4
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Müze
2018 yılında çekilen Meksika yapımı Müze, adından da anlaşılacağı üzere bir müze soygunu tüm detaylarıyla anlatıyor. 1985 yılında Meksika Antropoloji Müzesini soyan iki arkadaşın gerçek hikayesini beyaz perdeye taşıyan film Gael Garcia Bernal'in üst düzey oyunculuğuyla birlikte öne çıkan soygun filmlerinden biridir.
5
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Oceans 11 - 12 – 13
Üçleme olarak çekilen tek soygun filmi olan Oceans 11 - 12 - 13 yıldızlardan oluşan kadrosu ve ayrıntılı planlar içeren senaryosu ile benzerlerinden ayrılıyor. Filmin en büyük artılarından biri mizah ve gizem unsurlarını senaryonun akışı içinde en doğru zamanlarda kullanmasıdır.
6
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The Town
Türkiye'de Hırsızlar Şehri adıyla gösterime giren filmin başrol oyuncusu Ben Affleck, filmin yönetmenliğini ve senaristliğini de üstlendi. Bir banka soygununu aşk üzerinden anlatan filmin en unutulmaz sahnesi ise soyguncuların bankaya girmeden önce rahibe maskesi taktıkları sahne.
7
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In Time
Son derece yaratıcı bir senaryoya sahip olan In Time, paranın değil zamanın peşinde olan soyguncuların karanlık bir gelecekte geçen öykülerine odaklanıyor. Film suç ve soygun filmi olmasına rağmen gerilim ve bilim-kurgu ögeleri de yönetmen tarafından başarıyla işlenmiş.
8
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Widows
Dul Kadınlar adıyla gösterime giren film son yılların yükselişte olan yönetmeni Steve McQuenn tarafından çekildi. Bir televizyon dizisinden uyarlanan film, kadın suçluların gözünden çok farklı bir soygun hikayesi anlatıyor.
9
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Gözcü
Akıcı bir senaryoya sahip olan Gözcü / Lockout 2007 yılında Scott Frank tarafından yönetildi. Gözcülük yaptığı bankayı soymak zorunda kalan bir gencin yaşadığı korku nefes kesen aksiyon sahneleriyle birleşince, ortaya minimal ama türün meraklılarını doyuran bir suç filmi çıkmış.
10
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Sihirbazlar Çetesi
Dört illüzyonistin gerçekleştirdiği soygunu anlatan yapım, klasik suç filmlerine yeni bir soluk getirmeyi başardı. Filmin oyuncu kadrosunda Jason Eisenberg, Woody Harrelson ve Mark Ruffalo gibi iddialı isimler yer alıyor.
11
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İçerideki Adam
Clive Owen'ın Son Umut ile birlikte en iyi filmi olarak lanse edilen İçerideki Adam, özellikle sürpriz sonlu filmleri seven sinemaseverler için alternatif bir soygun filmi.