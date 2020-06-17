En İyi Soygun Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Soygun Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)

Bu türe ait filmlerin büyük bir kısmında soyulması planlanan yerler bankalardır. Ancak ev ya da müze soygununun anlatıldığı alternatif soygun filmleri de mevcuttur. Bu filmlerde karakterler genellikle zor şartlar altında büyümüş, hapishaneden yeni çıkmış ve paraya çok acil ihtiyaç duyan tipik karakterlerdir. Filmin ilk 30 -40 dakikalık bölümünde karakterin hayat hikayesi anlatılarak izleyicinin suçlu ile özdeşleşmesi amaçlanır.